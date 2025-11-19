Calendario económico: Reunión del FOMC
Resumen: El informe WASDE podría incrementar la volatilidad en el mercado de grano Se espera que la FOMC se mantenga a la espera La...
Minutas del FED de la reunión del 28 de octubre Información Clave: “Muchos” miembros del comité consideran no recomendable un recorte de tasas en diciembre, mientras que solo “varios” miembros están abiertos a un recorte en diciembre. “La...
Uno de los operadores de centrales nucleares en EE. UU., Constellation Energy, ha recibido aprobación y financiación por un monto de mil millones de dólares para reactivar una de las centrales nucleares cerradas. Tras conocerse la noticia, la valoración de la compañía...
Las criptomonedas inician la semana con descensos, y durante la noche el precio de Bitcoin cayó por debajo de los 93.500 dólares, borrando así su incremento acumulado en lo que va del año. La liquidación se revirtió parcialmente al mejorar el sentimiento en el...
Resumen: BBVA dirige un préstamo sindicado de 150 millones de USD destinado a un proyecto de investigación en tecnología blockchain La...
MORNING MEETING Haga click sobre la imagen para ver el video ¿Qué está pasando en el mercado? Tal...
Resumen: Voto de confianza en el parlamento italiano. El DAX (DE30 en xStation5) vuelve a probar el nivel de los 11600 pts Fresenius...
Resumen: El PMI Canadiense Ivey llama la atención por la tarde El informe DOE en el punto de mira tras las sanciones de Trump El Banco...
MORNING MEETING Haga click sobre la imagen para ver el video ¿Qué está pasando en el mercado? Los...
Resumen: Los ministros de finanzas de la UE discutirán hoy el impuesto sobre la renta digital El DAX (DE30 en xStation5)...
Resumen: Datos semi-importantes de la UEM Se espera que el informe del mercado laboral de Nueva Zelanda muestre mejoría Los...
Resumen: US500 se recuperó la semana pasada pero no pudo recuperar la media de 200 sesiones Los 2766 puntos, ahora un nivel importante...
Resumen: Las criptomonedas principales frenan su rally alcista tras los resultados positivios de la sesión de ayer El CEO de BlackRock: BlackRock...
MORNING MEETING Haga click sobre la imagen para ver el video ¿Qué está pasando en el mercado? Los...
Thomson Reuters IFR ha publicado una recomendación sobre el par de divisas GBPUSD. La agencia recomienda tomar posiciones largas en los siguientes...
Resumen: Los ministros de finanzas de la UEM discutirán el presupuesto italiano hoy El DAX (DE30 en xStation5) aún negocia...
Esta semana los inversores obtendrán lecturas notables con el informe del PIB de UK siendo el principal de ellos. El dólar de EEUU también...
En el comercio reciente ha habido otra ventaja en los mercados mundiales de valores, después de que los comentarios de EE. UU y China...
Resumen: El informe laboral de EEUU podría dar una sorpresa en términos de ola de crecimiento PMI de construcción...
Resumen: El petróleo reacciona positivamente a los últimos datos de inventario. Inventario semanal de 3.2M en línea con...
Thomson Reuters IFR ha publicado una recomendación sobre el par de divisas EURUSD. La agencia recomienda tomar posiciones cortas en los siguientes...
MORNING MEETING Haga click sobre la imagen para ver el video ¿Qué está pasando en el...
Resumen: Friedrich Merz podría suceder a Merkel como líder de CDU El DAX (DE30 en xStation5) se acerca al área de...
