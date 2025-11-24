Las acciones europeas intentan recuperarse de las ventas significativas de ayer
Resumen: La fecha límite para la nueva propuesta del presupuesto de Italia termina hoy. El DAX (DE30 en xStation5) intenta escalar...
En el momento del pánico bursátil del mes de abril por el "Liberation Day", la caída del precio del Bitcoin desde su máximo hasta su mínimo fue del 30%. La situación actual tiene similitudes, con un Bitcoin que se enfrenta a una fuerte toma de beneficios...
Minutas del FED de la reunión del 28 de octubre Información Clave: “Muchos” miembros del comité consideran no recomendable un recorte de tasas en diciembre, mientras que solo “varios” miembros están abiertos a un recorte en diciembre. “La...
Uno de los operadores de centrales nucleares en EE. UU., Constellation Energy, ha recibido aprobación y financiación por un monto de mil millones de dólares para reactivar una de las centrales nucleares cerradas. Tras conocerse la noticia, la valoración de la compañía...
Resumen: El informe del mercado laboral de UK muestra otra sólida ola de cifras de crecimiento Se cree que la economía Japonesa...
Resumen: La volatilidad en el mercado de criptomonedas cae significativamente Baja volatilidad, ¿Favorable o perjudicial? El...
Resumen: Índices de Estados Unidos en rojo a la espera de la apertura de Wall St. US500 pierde las ganancias de las elecciones...
¿Qué está pasando en el mercado? Presión...
¿Qué está pasando en el mercado? Tal como lo esperaba el mercado, ayer la reserva federal de EEUU mantiene...
Resumen: Texas toma medidas para combatir a compañías fraudulentas que ofrecen a sus clientes "un 200% de rentabilidad garantizada" Francia...
Resumen: Wall Street abrirá a la baja después del rally del miércoles US30 en posible resistencia después de 2000 puntos...
¿Qué está pasando en el mercado? Fuertes...
Thomson Reuters IFR ha publicado una recomendación sobre el par de divisas AUDUSD. La agencia recomienda tomar posiciones largas en los siguientes...
Resumen: El negociador del Brexit de la UE llamó a los negociadores del Reino Unido para acciones más decisivasDAX El DAX...
Resumen: El informe WASDE podría incrementar la volatilidad en el mercado de grano Se espera que la FOMC se mantenga a la espera La...
Resumen: BBVA dirige un préstamo sindicado de 150 millones de USD destinado a un proyecto de investigación en tecnología blockchain La...
¿Qué está pasando en el mercado? Tal...
Resumen: Voto de confianza en el parlamento italiano. El DAX (DE30 en xStation5) vuelve a probar el nivel de los 11600 pts Fresenius...
Resumen: El PMI Canadiense Ivey llama la atención por la tarde El informe DOE en el punto de mira tras las sanciones de Trump El Banco...
¿Qué está pasando en el mercado? Los...
Resumen: Los ministros de finanzas de la UE discutirán hoy el impuesto sobre la renta digital El DAX (DE30 en xStation5)...
Resumen: Datos semi-importantes de la UEM Se espera que el informe del mercado laboral de Nueva Zelanda muestre mejoría Los...
Resumen: US500 se recuperó la semana pasada pero no pudo recuperar la media de 200 sesiones Los 2766 puntos, ahora un nivel importante...
