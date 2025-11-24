BlackRock no incluirá criptomonedas en sus ETFs hasta que este mercado esté consolidado
Resumen: Las criptomonedas principales frenan su rally alcista tras los resultados positivios de la sesión de ayer El CEO de BlackRock: BlackRock...
En el momento del pánico bursátil del mes de abril por el "Liberation Day", la caída del precio del Bitcoin desde su máximo hasta su mínimo fue del 30%. La situación actual tiene similitudes, con un Bitcoin que se enfrenta a una fuerte toma de beneficios...
Minutas del FED de la reunión del 28 de octubre Información Clave: “Muchos” miembros del comité consideran no recomendable un recorte de tasas en diciembre, mientras que solo “varios” miembros están abiertos a un recorte en diciembre. “La...
Uno de los operadores de centrales nucleares en EE. UU., Constellation Energy, ha recibido aprobación y financiación por un monto de mil millones de dólares para reactivar una de las centrales nucleares cerradas. Tras conocerse la noticia, la valoración de la compañía...
Thomson Reuters IFR ha publicado una recomendación sobre el par de divisas GBPUSD. La agencia recomienda tomar posiciones largas en los siguientes...
Resumen: Los ministros de finanzas de la UEM discutirán el presupuesto italiano hoy El DAX (DE30 en xStation5) aún negocia...
Esta semana los inversores obtendrán lecturas notables con el informe del PIB de UK siendo el principal de ellos. El dólar de EEUU también...
En el comercio reciente ha habido otra ventaja en los mercados mundiales de valores, después de que los comentarios de EE. UU y China...
Resumen: El informe laboral de EEUU podría dar una sorpresa en términos de ola de crecimiento PMI de construcción...
Resumen: El petróleo reacciona positivamente a los últimos datos de inventario. Inventario semanal de 3.2M en línea con...
Thomson Reuters IFR ha publicado una recomendación sobre el par de divisas EURUSD. La agencia recomienda tomar posiciones cortas en los siguientes...
Resumen: Friedrich Merz podría suceder a Merkel como líder de CDU El DAX (DE30 en xStation5) se acerca al área de...
Resumen: El informe de inflación de la Eurozona atraerá la atención durante las horas operativas Europeas Informe ADP programado...
Resumen: Varios bancos japoneses probarán el sistema de pagos basado en blockchain Hay más de doscientas empresas relacionadas...
Las nuevas amenazas de parte del presidente de EEUU Donald Trump, diciendo que si en la reunión de noviembre con su par Chino Xi Jimping , pondría...
Thomson Reuters IFR ha publicado una recomendación sobre el par de divisas USDJPY. La agencia recomienda tomar posiciones largas en los siguientes...
Resumen: Se dice que los Países Bajos se convertirán en el eje principal del trading europeo después del Brexit El...
Resumen: Se espera que la economía de la UEM mantenga el ritmo de crecimiento del anterior trimestre Se prevee que los datos de...
Morgan Stanley ha publicado una recomendación sobre el par de divisas EURUSD. El banco recomienda tomar posiciones largas en los siguientes niveles: Entry...
Citi ha publicado una recomendación sobre el par de divisas AUDUSD. El banco recomienda tomar posiciones cortas en los siguientes niveles: Entry...
