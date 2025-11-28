Leer más

Análisis de mercado

Tres mercados a seguir la próxima semana (28.11.2025)

28 de noviembre de 2025

Estamos por comenzar el último mes de negociación en los mercados financieros internacionales de 2025. Esta semana, los inversionistas se concentrarán principalmente en los últimos datos clave de Estados Unidos previos a la reunión de la Fed, en los avances del plan...

Leer más

Reino Unido: ¿giro fiscal en el panorama macro?

27 de noviembre de 2025

Los mercados del Reino Unido lo esperaban con ansias: ayer, la Canciller de Hacienda, Rachel Reeves, presentó su presupuesto para el próximo año. Este presupuesto, considerado un posible catalizador de fin de año, estuvo en el centro de la atención, con los inversionistas...

Leer más

La plata avanza 📈 El metal sube cerca de 2,5% 💡

26 de noviembre de 2025

El mercado de plata se encuentra al borde de un problema estructural temporal, ya que las reservas chinas de metal han caído a su nivel más bajo en una década, mientras que las exportaciones de plata de China a Londres alcanzaron un récord de 660 toneladas en octubre, exacerbando...

Leer más

16 de noviembre de 2018
15 de noviembre de 2018
14 de noviembre de 2018
13 de noviembre de 2018

Sentimiento de mercado

Vea qué porcentaje de traders tiene posiciones de compra (alcistas) ) o de venta (bajistas) en XTB

Mayores movimientos

Variación diaria de instrumentos financieros cotizados en XTB

Únete a más de 2.000.000 de clientes del grupo XTB en todo el mundo

Comienza a invertir Descarga la app Descarga la app
Los instrumentos financieros que ofrecemos, especialmente los Contratos por Diferencia ("CFD"), pueden ser muy riesgosos.
Las acciones fraccionadas (AF) son un derecho fiduciario adquirido de XTB sobre partes fraccionadas de acciones y ETF. Las AF no son un instrumento financiero separado. Los derechos corporativos limitados están asociados con AF.
El Forex y los CFDs son productos de riesgo