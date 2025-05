7 pasos para su primer trade

Tiempo de lectura: 7 minute(s)

En este artículo presentaremos cómo puede prepararse para iniciar esta primera operación en su viaje por los mercados financieros del mundo.

Hacer su primera operación puede parecer un gran desafío al principio. Si desea tomar una posición en EURUSD a través del contrato de CFD o comprar acciones de Apple, es posible que desee desarrollar un plan para guiarlo a través del proceso. En este artículo presentaremos cómo puede prepararse para iniciar esta primera operación en su viaje por los mercados financieros mundiales.



Paso 1 – Inicio de sesión en la plataforma

Nuestra plataforma galardonada y fácil de usar fue diseñada de tal manera que los inversores pueden encontrar todo lo que necesitan, independientemente de su nivel de experiencia.

Acceda a los mercados financieros desde cualquier lugar, con nuestras aplicaciones para celulares y tablets.



Paso 2 – Elija su mercado

Negociamos en los mercados por razones financieras, pero la mayoría de nosotros puede tener un tiempo limitado para el análisis o la toma de decisiones al comienzo de este viaje. Puede ser conveniente limitar la cantidad de instrumentos que comercializamos al comienzo de este viaje. El trading a menudo se realiza a través de CFD, contratos que permiten el uso de apalancamiento financiero. Cuatro categorías principales de instrumentos disponibles: índices bursátiles, pares de divisas, materias primas y criptomonedas.



Fuente: xStation 5

Los índices bursátiles se encuentran entre los instrumentos con mayor tendencia, factor que atrae a muchos inversores. Los movimientos de precios en los índices de renta variable dependen en gran medida del ritmo de crecimiento económico y de las ganancias de las empresas miembros.

Los bancos centrales desempeñan un papel clave en el mercado de divisas. A diferencia de los índices bursátiles, en este mercado los inversores intercambian pares de divisas, por lo tanto, tienen que elegir un "ganador" y un "perdedor". Esto a menudo se realiza evaluando lo que los bancos centrales pueden hacer a continuación.

Las materias primas pueden atraer inversores que no desean seguir todos los datos económicos, ya que en este caso los movimientos de los precios a menudo reflejan cambios en la disponibilidad de un producto en particular.

Por último, pero no menos importante, las criptomonedas son activos nuevos y volátiles que a menudo experimentan movimientos de precios con una escala no observable en los otros mercados.

En caso de que no tenga suficiente tiempo para negociar regularmente, puede considerar comenzar con acciones o ETF.

Puede encontrar más información sobre la oferta de XTB en este enlace: https://www.xtb.com/lat/forex

Paso 3 – Hacer un depósito

¿Qué tan grande debe ser su primer depósito? Desafortunadamente, no hay una respuesta simple a esta pregunta. XTB no impone límites a la cantidad que uno puede depositar: es el operador quien debe evaluar cuánto dinero puede dedicar a invertir. Debe determinar cuáles son sus expectativas y cuál es su apetito de riesgo. Tenga en cuenta que si tiene objetivos comerciales ambiciosos, es posible que necesite relativamente más capital para cumplirlos.

Por ejemplo, los contratos de CFD permiten el uso de apalancamiento y por eso son vistos como mercados riesgosos. Sin embargo, este apalancamiento financiero permite tomar posiciones relativamente más grandes.

Puede realizar un depósito de varias maneras, la mayoría de las cuales es rápida y gratuita.

Más sobre los métodos de depósito: https://www.xtb.com/lat/servicios-de-trading/condiciones-de-trading/depositos-retiros



Paso 4 – Prepárese para su trading

La revolución en la tecnología permite el acceso a los mercados globales que ahora están al alcance de la mano de los inversores individuales. Sin embargo, debido a esto, a menudo comienzan en el trading sin una preparación adecuada. ¡No cometa tal error!

La educación es crucial para un inversionista, especialmente al comienzo de su viaje, ya que es el más fácil cometer errores al principio. Ya sea que opere con base en fundamentos (es decir, informe económico) o señales técnicas, debe asegurarse de cuándo desea abrir una operación y en qué circunstancias querría cerrarla.

Otra cosa crucial es estar al día con la evolución del mercado, ya que hay muchos factores que afectan los precios todos los días. Sin embargo, no tiene que seguir numerosos servicios de noticias financieras para mantenerse actualizado. Un galardonado equipo de investigación de XTB trabaja arduamente para asegurarse de mantenerse informado sobre cualquier movimiento importante o evento del mercado. Puede encontrar estudios de mercado en la sección "Noticias" de la plataforma de negociación xStation. En otras secciones puede encontrar calendario económico y materiales educativos.



Fuente: xStation 5



Paso 5 – Realice una operación

Antes de comenzar a operar en el mercado, primero debe encontrarlo en la plataforma de negociación xStation5.

El mencionado Market Watch será útil aquí. En la sección Market Watch puede encontrar mercados que están disponibles para operar a través de la plataforma XTB: CFD en forex, materias primas, índices de acciones, criptomonedas y acciones en efectivo y ETF.

La mejor manera para que los principiantes abran una operación es usar la función "Nueva orden". Para que se abra la ventana del ticket, simplemente tiene que hacer clic en el botón "Abrir ticket" en la sección Market Watch de la plataforma o haciendo clic con el botón derecho en el gráfico y seleccionando "Abrir ticket".





Fuente: xStation 5

En el nuevo panel de pedidos (ejemplo que se muestra arriba) puede especificar el tamaño de una posición que desea abrir, así como definir los niveles de SL / TP (Stop Loss y Take Profit). Además, la calculadora incorporada le informará sobre:

● Valor nominal de la transacción.

● Margen requerido

● Valor diferencial

● valor de la comisión

● Valor de pips individuales

● Valor de intercambio diario



Fuente: xStation 5

En caso de que decida establecer los niveles de SL o TP, la calculadora también proporcionará una aproximación de pérdida o ganancia en caso de que cualquiera de las órdenes esté activada.

La posición recién abierta aparecerá en la parte inferior de la plataforma xStation en la sección "Posiciones abiertas".

Una vez que domine la realización de órdenes con este método, puede probar el más rápido: realizar órdenes a través del panel Click & Trade localizado en la esquina superior izquierda de la ventana del gráfico.



Fuente: xStation 5

Paso 6 – Gestione su operación

Abrir una operación es una cosa, pero ¿qué pasa si cambia la situación en el mercado? Es posible que se vea obligado a cambiar los parámetros de su operación. Si desea agregar / cambiar los niveles de Stop Loss o Take Profit, simplemente arrastre los símbolos SL y TP en el gráfico hasta el nivel deseado. También puede duplicar su posición (abrir otra orden del mismo tamaño) o invertirla (cerrar y abrir una posición en la dirección opuesta) haciendo clic en los botones en el lado derecho del comercio abierto.



Fuente: xStation 5

Paso 7 – Cerrar una operación

Las ganancias o pérdidas que experimente no son definitivas hasta que cierre su posición. Puede esperar a que el precio alcance una orden de Take Profit predefinida o cerrar la posición manualmente en caso de que cambie su visión del mercado. En la plataforma xStation, puede hacerlo de diferentes maneras:



- Desplácese sobre su posición en el gráfico y haga clic en el botón "X"

- Haga clic en el botón rojo "X" en el lado derecho de la pestaña "Abrir posiciones"

Fuente: xStation 5



En caso de que tenga más de una posición abierta, en la pestaña "Abrir posiciones" puede hacer clic en el botón "CERRAR" y elegir si cerrar: todas las posiciones, solo las posiciones rentables o solo las posiciones perdedoras.





Fuente: xStation 5

Como puede ver, es mucho más fácil hacer su primera operación de lo que parece al principio. La preparación adecuada para operar aumentará sus posibilidades de convertirse en un operador rentable.

Este informe es proporcionado únicamente con fines de información general y de marketing. Cualquier opinión, análisis, precios u otro contenido no constituyen asesoramiento o recomendación de inversión. Cualquier investigación ha sido preparada de acuerdo con los requisitos legales diseñados para promover la independencia de la investigación de inversión y se considera una comunicación de marketing. El desempeño pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros, y cualquier persona actuando sobre esta información lo hace por completo y bajo su propio riesgo. XTB no aceptará ninguna responsabilidad por cualquier pérdida o daño, incluyendo, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de dicha información. La negociación de productos apalancados puede comportar un alto nivel de riesgo. Las pérdidas pueden exceder sus depósitos y se le puede requerir hacer otros pagos. Estos productos pueden no ser adecuados para todos los clientes, por favor, comprenda los riesgos y busque asesoramiento independiente. Cuando XTB proporciona análisis de comercio y / o investigación, el autor de este artículo puede tener interés en los instrumentos antes mencionados. XTB tiene políticas establecidas para identificar y manejar cualquier conflicto de interés que pueda surgir en la producción de investigación y la provisión de análisis de operaciones. XTB International Limited está regulada por la Comisión de Servicios Financieros de Belice con la licencia FSC 000302/316. Su oficina de registro es 35 Barrack Road, 3rd Floor, Belize City, Belice C.A. Para obtener más información, visite el sitio web www.xtb.com/lat