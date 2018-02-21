En esta guía explicamos paso a paso cómo abrir posiciones en xStation, cómo configurar órdenes stop loss y take profit, y cómo modificar o cerrar tus operaciones desde distintas vistas de la plataforma.

xStation es la plataforma de trading de XTB desde la que puedes operar en forex, índices, acciones, ETFs, materias primas y más instrumentos, todo desde un mismo entorno. Antes de abrir tu primera operación, es útil entender la lógica básica: si crees que el mercado subirá, abres una posición larga (compra); si crees que bajará, abres una posición corta (venta). Si el mercado se mueve en la dirección que anticipaste, obtendrás beneficios. Si se mueve en sentido contrario, generará pérdidas.

La plataforma xStation es nuestra plataforma web. Conoce como utilizar sus múltiples herramientas en los gráficos y sus variadas características.Trabajar con XTB te permite operar en forex, índices, acciones, ETFs, materias primas y más.

Si piensas que el mercado subirá, te pones largo o "compras".

Si piensas que el mercado bajará, te pones corto o "vendes".

Si el mercado se mueve en la misma dirección que has apuntado, obtendrás beneficios a medida que incrementa el precio. Sin embargo, ten en consideración que, si el mercado se mueve en contra de tu posición te generará pérdidas.

xStation permite introducir órdenes pendientes, que abren la posición automáticamente cuando el mercado alcanza el precio que hayas definido. Además, puedes establecer dos tipos de órdenes de gestión de riesgo:

Take profit: cierra tu posición cuando el precio alcanza un nivel de ganancia predefinido.

Stop loss: cierra tu posición automáticamente para limitar las pérdidas a partir de un nivel determinado.

Cómo abrir una posición en xStation: 4 métodos disponibles

Puedes abrir una operación de cuatro formas diversas en nuestra plataforma de trading:

Desde el Market Watch o ventana de cotizaciones

El instrumento seleccionado se abrirá para ofrecerte diferentes opciones de apertura de una operación. Puedes visualizar el spread, el precio más bajo y más alto en un periodo de tiempo que escojas antes de elegir tu posición (larga o corta), y cantidad de lotes.

Desde la ventana de instrumento (doble clic)

Aquí puedes establecer los parámetros de tu posición, estableciendo el tipo de ejecución (instantánea o pendiente), el número de lotes que desees, determinar stop loss y take profit, y si vas a ponerte largo o corto. Todos los aspectos de tu operativa se calcularán automáticamente en nuestra avanzada calculadora integrada.

Desde Click & Trade

Aquí puedes establecer hasta 12 instrumentos para tu operativa ultra-rápida. Esto te permite actuar rápidamente con los movimientos del mercado.

Directamente desde el gráfico

La última opción que tenemos, es operar desde el gráfico directamente.

Como puedes observar, podrás elegir el tipo de posición, número de lotes, y órdenes stop loss y take profit. Con el zig-zag puedes introducir una orden en el gráfico. Mediante la utilización de este método, puedes enfocarte más en la estrategia que en los números a la hora de dibujar tu orden.

Cómo modificar una posición abierta

Sencillo - únicamente debes clicar en la línea de la posición y arrastrar tus órdenes al nivel que quieras.

También puedes hacer doble click en tu posición y modificarla en una ventana por separado.

O puedes añadir los parámetros adecuados en la ventana terminal.

Cómo cerrar tus posiciones en xStation

Puedes cerrar tus posiciones con uno o dos clicks. Puedes cerrar todas tus posiciones de forma conjunta, pero también puedes bloquear los beneficios o limitar las pérdidas al elegir "cerrar ganadoras" o "cerrar perdedoras". También puedes cerrar tus posiciones en el gráfico directamente.

Si quieres profundizar en el uso de xStation y desarrollar tus estrategias de trading, XTB ofrece webinarios gratuitos donde puedes seguir aprendiendo con el apoyo de expertos del mercado.