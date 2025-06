CFDs sobre Acciones y ETFs - Definiciones

Definimos los términos más utilizados cuando nos referimos a las acciones y los ETFs . Tales como Bolsa de Valores, ETF de distribución y más

Bolsa - (también conocido como bolsa de valores) - un mercado donde se compran y venden valores. Las empresas pueden cotizar en una bolsa de valores después del proceso denominado oferta pública inicial (OPI). Después de eso, los inversores pueden comprar o vender sus acciones, ya que una bolsa de valores actúa como intermediario, una ubicación centralizada donde compradores y vendedores concluyen transacciones.

Capitalización bursátil – es una medida del valor total de mercado de una determinada empresa. La capitalización de mercado (a menudo denominada "market cap") se calcula multiplicando el número total de acciones en circulación de una empresa por el precio de mercado actual de una acción.

EPS (Ganancia por acción) – el beneficio neto de una empresa dividido por el número de acciones en circulación. La proporción indica cuántas ganancias genera una empresa por cada una de sus acciones.

P/E (ratio precio/beneficio) – el precio de las acciones de una empresa dividido por las ganancias por acción. Es una de las métricas más utilizadas para determinar la valoración de acciones, ya que muestra lo que el mercado está dispuesto a pagar las ganancias que produce una empresa; en función de su pasado (P / E final), o ganancias futuras (P / E adelantado).

Dividendo - una parte de las ganancias ,y ganancias retenidas, que una empresa paga a sus accionistas. Cuando una empresa genera una ganancia y / o acumula ganancias retenidas, esas ganancias pueden reinvertirse en el negocio o pagarse a los accionistas como dividendo. El tipo de dividendo más común es un dividendo en efectivo, lo que significa que una empresa lo paga en efectivo directamente en la cuenta del accionista.

ROE (Rendimiento de capital ) – el beneficio neto de una empresa dividido por el capital social (o patrimonio). Se considera una medida de la rentabilidad de una empresa en relación con el capital contable. En general, los inversores prefieren empresas con mayores ROE dentro de los mismos sectores. Sin embargo, la proporción puede diferir significativamente entre sectores.

BETA – una medida de la volatilidad de una acción en relación con el mercado en general. Por definición, el mercado (por ejemplo, el índice S&P 500) tiene una beta de 1.0. Si la beta de la empresa está por debajo de 1.0, sus acciones oscilan menos que el mercado (acciones defensivas: menos riesgo, pero también rendimientos más bajos). Si la beta de la empresa está por encima de 1.0, sus acciones oscilan más que el mercado (acciones ofensivas: más riesgo, pero mayor potencial de retorno).

P/B Price to Book- precio/valor contable – la capitalización de mercado de una empresa por acción dividida por su valor en libros (o contable) por acción. Una relación P / B baja puede indicar que la acción está infravalorada o enfrenta problemas fundamentales. Cuanto mayor sea la proporción, mayor será la prima de los participantes del mercado que estén dispuestos a pagar por la empresa.

Stock scanner – una herramienta para inversores que les ayuda a encontrar acciones que cumplan con un conjunto de criterios y métricas. Por lo tanto, los escáneres acccionarios permiten a los usuarios detectar oportunidades potenciales. Por lo general, estas herramientas están disponibles en plataformas de negociación de brokers y Banco y la tenemos incluida en nuestra plataforma xStation5 !

TER (Ratio Gasto Anual ) – una medida de los costes totales asociados con la administración y operación de un fondo de inversión, como un fondo mutuo o un ETF. Estos costes incluyen principalmente honorarios de gestión y otros gastos adicionales (honorarios comerciales, honorarios legales o gastos operativos). Desde la perspectiva del inversor, cuanto menor sea el TER, mejor.

ETF rating – una evaluación de los ETF realizada por empresas de investigación (por ejemplo, la calificación de Morning Star que se puede encontrar en el escáner de ETF de XTB). Dichas calificaciones se basan en el desempeño histórico del fondo en comparación con fondos similares. Generalmente, cuanto más alta sea la calificación, mejor.

ETF de distribución – hay dos tipos principales de distribución. En primer lugar, un ETF de distribución (a menudo marcado como "Dist") paga todos los dividendos o intereses para que los inversores reciban pagos anuales. En segundo lugar, un ETF acumulado (a menudo marcado como "Acc") reinvierte los ingresos en el fondo, por lo tanto, los inversores se benefician de los rendimientos compuestos.

ETF scanner – una herramienta para inversores que les ayuda a encontrar ETF que cumplan con un conjunto de criterios y métricas. Funciona igual que los escáneres de acciones, pero aquí los usuarios pueden examinar ETF potencialmente interesantes. La plataforma xStation5 de nuestra XTB tiene su propio escáner ETF.

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados."