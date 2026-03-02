Esta guía explica qué es un bono, cómo se diferencian los bonos corporativos de los gubernamentales, cómo interpretar precios y tasas de interés, y qué estrategias existen para invertir en renta fija, ya sea mediante la compra directa o a través de ETFs de bonos disponibles en XTB.

Los bonos son instrumentos de deuda que permiten a inversores prestar capital a gobiernos o empresas a cambio de un rendimiento fijo durante un plazo determinado. A diferencia de las acciones, ofrecen mayor previsibilidad en los retornos y suelen actuar como elemento defensivo dentro de una cartera diversificada.

¿Buscas diversificar tus inversiones o encontrar una fuente de ingresos estable? Aprender cómo invertir en bonos podría ser la respuesta. Nuestra guía elimina la jerga para darte un camino claro hacia la compra de bonos, invertir en ETFs de bonos, entender sus rendimientos e integrarlos en tu estrategia financiera. Ya seas un inversor experimentado o nuevo en esto, tenemos los conocimientos y herramientas que necesitas para navegar el mercado de bonos con confianza.

En este artículo aprenderás:

¿Qué es un bono y cómo funciona?

Bonos vs acciones

Tipos de bonos ejemplos

Precios y tasas de interés

Estrategias para Invertir en Fondos de Bonos

¿Qué es un bono y cómo funciona?

Cada día, miles de inversores de todo el mundo quieren gestionar el riesgo y seleccionar los mejores bonos posibles, con rendimientos lo más atractivos posible. Para entender estos instrumentos adecuadamente, cualquier inversor puede analizar los bonos como un acuerdo entre el prestamista (inversor en bonos) y el receptor de capital (un país o una empresa). Un lado dio el dinero, el otro lado prometió devolverlo con una prima de interés fijo por dar el capital.

Un lado puede esperar el dinero y el rendimiento de prestarlo (dependiendo del acuerdo puede ser 2 meses, 1 año, 10 años y así sucesivamente). El otro lado tiene capital para invertir y prosperar (y esperamos que para devolverlo). Así es como los inversores hablan de bonos como valores de deuda y el mercado de deuda. Las condiciones de este mercado dependen especialmente de la política del banco central (tasas de interés), inflación y ciclo de mercado. Lee este artículo para saber más sobre mercados de renta fija e inversión en bonos.

Bonos en Resumen

En el mercado de bonos, los inversores pueden comprar valores de deuda de entidades como corporaciones o gobiernos, que tienen perfiles de riesgo variados, con retornos fijos.

que tienen perfiles de riesgo variados, con retornos fijos. Los inversores pueden invertir en ETFs de bonos a través de corredores en plataformas de trading, o directamente de los emisores. Los bonos se recomiendan especialmente como el lado defensivo de la cartera de un inversor.

a través de corredores en plataformas de trading, o directamente de los emisores. Los bonos se recomiendan especialmente como el lado defensivo de la cartera de un inversor. Usualmente cuando las tasas de interés suben, los rendimientos de bonos también suben, y los precios de bonos caen. Cuando los bancos centrales cambian la política para ser menos restrictivos, los bonos se cotizan más alto y los rendimientos bajan.

Los rendimientos de bonos más altos son rentables para nuevos inversores que quieren invertir en activos de renta fija, pero es esencial entender que si los rendimientos suben, los "propietarios actuales" de esos bonos están perdiendo.

Incluso los bonos pueden ser riesgosos. Los rendimientos más altos se pagan de bonos corporativos en dificultades, pero es una prima por mayor riesgo de inversión. Es crucial entender la relación entre riesgo y rendimiento porque los bonos más riesgosos (también bonos a largo plazo) tienen usualmente mayor rendimiento. Por supuesto, no hay garantía de que los mismos bonos en el futuro sean aún más atractivos, presionando sus precios en el mercado abierto.

Los rendimientos más altos se pagan de bonos corporativos en dificultades, pero es una prima por mayor riesgo de inversión. Es crucial entender la relación entre riesgo y rendimiento porque los bonos más riesgosos (también bonos a largo plazo) tienen usualmente mayor rendimiento. Por supuesto, no hay garantía de que los mismos bonos en el futuro sean aún más atractivos, presionando sus precios en el mercado abierto. Entender la solvencia de los bonos a través de calificaciones e indicadores de mercado, precios de bonos y tasas de interés, estrategias de diversificación y fechas de vencimiento juegan un papel crucial en la toma de decisiones informadas.

Bonos vs Acciones

Comenzando con lo básico, el mercado de bonos es un mercado financiero donde los inversores compran valores de deuda, conocidos como bonos. Cuando compras un bono, esencialmente prestas dinero a la entidad que emitió el bono, ya sea una corporación o un gobierno.

A cambio, el emisor del bono promete pagarte interés en intervalos predeterminados y devolver el monto principal cuando el bono alcance su vencimiento.

Es como prestar dinero a un amigo que promete devolverte con un poco extra como agradecimiento por tu ayuda. Los mercados de bonos juegan un papel crucial en este proceso, proporcionando una plataforma para que estas transacciones tengan lugar.

Aunque bonos y acciones son ambas formas para que las compañías recauden dinero, funcionan diferente. Con acciones, compras una parte de la propiedad en una compañía, pero con bonos, prestas dinero al emisor. A diferencia de las acciones, que se cotizan en bolsas, la mayoría de bonos se venden over-the-counter.

Comparación: Bonos vs Acciones

Importante: Los bonos son menos volátiles pero no pueden garantizar a los inversores ingresos reales y, además, históricamente, invertir en acciones (por ejemplo en el índice S&P 500) da a los inversores retornos mucho más altos a largo plazo.

Tipos de Bonos con Ejemplos

Habiendo entendido lo básico, es hora de explorar los diversos tipos de bonos. El mercado de bonos es un vasto panorama, hogar de bonos corporativos, bonos del gobierno y bonos municipales. Cada uno de estos tipos de bonos lleva características únicas y perfiles de riesgo.

Bonos Corporativos

Comenzamos con bonos corporativos. Las compañías emiten bonos corporativos para recaudar fondos para sus necesidades comerciales. Cuando compras un bono corporativo, esencialmente estás proporcionando a la compañía un préstamo. A cambio, la compañía promete pagarte interés periódico y devolver tu principal en el vencimiento.

La compañía emisora se asocia con un banco o corredor-distribuidor para evaluar su posición financiera y decidir la oferta de bonos. Mientras que los bonos corporativos usualmente ofrecen rendimientos más altos comparados con bonos del gobierno, sí llevan más riesgo. Estos riesgos incluyen:

Riesgo de tasas de interés

Riesgo de reinversión

Riesgo de inflación

Riesgo de crédito e insolvencia

Mayor riesgo puede traer mayores retornos potenciales, es por eso que los bonos corporativos típicamente rinden más que los bonos del gobierno. Hay ETFs que rastrean precios de bonos corporativos, tales como: iShares Corpbond EUN5.DE o iShares EUNW.DE High yield corp bond.

Bonos del Gobierno

Siguiendo están los bonos del gobierno, tales como bonos del Tesoro estadounidense. Estos son emitidos por gobiernos y generalmente se consideran inversiones más seguras. Los bonos del gobierno están respaldados por la plena fe y crédito del gobierno emisor, haciéndolos valores de bajo riesgo. Especialmente cuando el país controla su propia moneda y tiene la capacidad de "imprimir dinero" como EE.UU. (Reserva Federal), es realmente difícil especular sobre impagos (pero por supuesto, tiene más de 0 probabilidad, especialmente cuando la deuda se dispara).

Podrías estar pensando, "Bajo riesgo, bajo recompensa", pero no necesariamente. El rendimiento de los bonos del gobierno depende de varios factores, incluyendo el valor nominal del bono, su tasa de interés y factores impulsados por el mercado.

Familiarizado con los diferentes tipos de bonos, estás listo para embarcarte en tu viaje de inversión en bonos. Puedes comprar bonos a través de corredores de bonos de servicio completo o descuento. También puedes pensar en diversificación, como un factor importante para comenzar a elegir inversión en ETF de bonos, dentro de una plataforma de trading. Ya sea que elijas comprar bonos individuales o fondos de bonos, recuerda la importancia de la gestión de riesgos. Al distribuir tus inversiones entre diferentes tipos de bonos, emisores y vencimientos, puedes reducir riesgo y potencialmente aumentar rendimientos.

Precios y Tasas de Interés

Después de evaluar la solvencia de un bono, puedes proceder a entender precios de bonos y tasas de interés. Estos dos factores están estrechamente interrelacionados. Cuando las tasas de interés disminuyen, los precios de bonos generalmente aumentan debido a la atractivo de la tasa de interés fija, llevando a mayor demanda. Inversamente, cuando las tasas de interés aumentan, los precios de bonos usualmente disminuyen ya que la tasa de interés fija se vuelve menos atractiva, llevando a una disminución en la demanda.

El rendimiento de un bono representa el retorno que puedes esperar del bono. Se determina dividiendo el valor nominal del bono por el interés que paga. Pero ten en mente, el rendimiento no es el único factor a considerar cuando inviertes en bonos. Otros factores, tales como el rendimiento nominal del bono, rendimiento actual y rendimiento al vencimiento, también pueden afectar tu decisión de inversión.

Solvencia de Bonos

Antes de sumergirte en inversión en bonos, evaluar la solvencia de un bono es vital. Aquí es donde entran las calificaciones crediticias. Agencias de calificación crediticia, como Moody's, Standard & Poor's y Fitch Ratings, evalúan la solvencia de un bono y asignan una calificación en una escala que va de AAA a D o Aaa a D. Estas calificaciones pueden darte una idea del nivel de riesgo del bono, ayudándote a tomar una decisión de inversión informada.

Pero recuerda, las calificaciones crediticias no son la panacea. Son solo una herramienta en tu caja de herramientas. También es importante evaluar independientemente la solvencia de un bono observando indicadores de mercado y usando calificaciones de crédito proporcionadas por otras agencias. Esto puede ayudarte a evitar posibles escollos y aprovechar al máximo tus inversiones en bonos.

Estrategias para Invertir en Fondos de Bonos

Mientras que comprar bonos individuales puede ser una excelente manera de adentrarse en la piscina de inversión en bonos, los fondos de bonos ofrecen un método más conveniente para lograr diversificación. Los fondos de bonos proporcionan acceso a precios institucionales, que permiten mejor precios en bonos individuales. Además, ofrecen un método más conveniente para lograr diversificación comparado con invertir en bonos individuales.

La diversificación en inversión en bonos puede ayudarte a gestionar riesgo y aprovechar oportunidades potenciales. Aquí hay algunas formas de diversificar tus inversiones:

Distribuye tus inversiones entre diferentes instrumentos financieros, por ejemplo ETFs

Integra activos no correlacionados en tu cartera para controlar la estrategia de riesgo

Diversifica inversiones entre varias clases de activos

Al seguir estas estrategias, puedes mitigar volatilidad y riesgo en tus inversiones en bonos.

Rendimientos del Tesoro estadounidense a 10 años vs desempeño del S&P 500 desde 1995 a 2024. Fuente: XTB Research, Bloomberg Finance LP

Diversificación en Inversión en Bonos

La diversificación tiene una importancia significativa en la inversión en bonos. Algunos ETFs ofrecen un montón de bonos diferentes dentro del fondo. Cualquier inversor puede distribuir inversiones entre:

Tipos de bonos

Localización geográfica

Sectores

Vencimientos

Calidades crediticias

Puedes gestionar riesgo y optimizar rendimientos. Una cartera de bonos diversificada puede consistir en una variedad de inversiones de renta fija, incluyendo:

Bonos del gobierno

Bonos corporativos

Bonos de alto rendimiento

Valores protegidos contra inflación

Deuda de mercados emergentes

Este enfoque ayuda a mitigar volatilidad y riesgo asegurando que el desempeño del fondo de bonos no dependa únicamente de un único bono o tipo de bono. Cuando inviertes en bonos, los elementos críticos a considerar son fechas de vencimiento y redención. La fecha de vencimiento de un bono es la fecha específica cuando se programa que se devuelva el monto principal del bono. Esta fecha se establece en el momento de la emisión del bono y significa la fecha límite para el reembolso del monto principal. Cuando un bono vence y se redime, el emisor reembolsa al tenedor del bono el monto principal del bono.

Este proceso de reembolso se llama redención de bonos. Entender vencimientos y duraciones de bonos puede ayudarte a desarrollar una estrategia de inversión más efectiva y potencialmente maximizar tus rendimientos. Recuerda que al invertir en ETFs, estás rastreando un precio de bono negociado en bolsa. Puedes vender y comprar donde quieras, sin mirar el vencimiento.

Comprar Bonos: Compra Directa vs ETFs de Bonos

Comprar bonos te presenta con dos opciones primarias: una compra directa o Fondos Negociados en Bolsa de Bonos (ETFs). Cada método tiene su propio conjunto de ventajas e inconvenientes.

Los ETFs de bonos proporcionan liquidez intradiaria y te permiten diversificar rápidamente tu cartera. Sin embargo, pueden incurrir en comisiones de trading, haciéndolos más adecuados para operaciones más grandes y menos frecuentes. Algunas de las mayores firmas de corretaje hacen que invertir en acciones y ETFs sea sin comisión para clientes, pero cualquier ETF también tiene los llamados TER (costos anuales de tenencia). Usualmente, TER es menor al 0.1% (por 1 año).

Por ejemplo, el popular iShares USD Treasury Bond 20yr+ (DTLA.UK) tiene 0.07% TER. Comprar bonos directamente, por otro lado, ofrece propiedad completa del bono, lo que significa que recibirás pagos de interés regulares y la devolución del principal en el vencimiento. Pero ten en mente, las compras directas de bonos pueden requerir una inversión más grande y puede que no ofrezcan el mismo nivel de diversificación que los ETFs de bonos, que también se usan para cobertura de cartera.

Leyendo la Curva de Rendimientos

La curva de rendimientos sirve como un instrumento valioso para un inversor en bonos. Esta representación gráfica de rendimientos de bonos puede ofrecer percepciones valiosas sobre tasas de interés futuras y condiciones económicas. Por ejemplo, una curva de rendimientos empinada con pendiente ascendente sugiere expectativas de mayores tasas de interés futuras, llevando a mayores rendimientos de bonos y menores precios de bonos.

Inversamente, una curva de rendimientos plana o invertida sugiere expectativas de menores tasas de interés futuras, llevando a menores rendimientos de bonos y mayores precios de bonos. Entender cómo interpretar la curva de rendimientos puede ayudarte a tomar decisiones de inversión más informadas y potencialmente maximizar tus rendimientos.

Esta es solo una de las muchas formas en que puedes aprovechar datos de mercado a tu favor cuando inviertes en bonos.

Bonos e Inflación: Gestionando los Riesgos

Otro elemento crucial a considerar cuando inviertes en bonos es la inflación. La inflación creciente puede llevar a mayores tasas de interés, que pueden reducir el valor de bonos existentes. Esto puede comerse tus rendimientos y potencialmente llevar a pérdidas.

Una forma de protegerse contra el riesgo de inflación es invertir en Valores Protegidos contra Inflación del Tesoro (TIPS). Estos bonos ajustan su valor principal de acuerdo con la inflación, ofreciendo protección contra el impacto erosionador de la inflación.

Bonos de Alto Rendimiento vs Bonos de Grado de Inversión

Invertir en bonos frecuentemente presenta una opción entre bonos de alto rendimiento (o basura) y bonos de grado de inversión. Los bonos de alto rendimiento ofrecen mayores rendimientos debido a su perfil de riesgo elevado. Pueden ser una buena opción para inversores agresivos que están dispuestos a asumir más riesgo a cambio de potencialmente mayores rendimientos.

Los bonos de grado de inversión, por otro lado, tienen una calificación de alta calidad y un riesgo relativamente bajo de insolvencia. Pueden ser un mejor ajuste para inversores conservadores que valoran la seguridad y estabilidad sobre altos rendimientos.

Cuándo Vender Bonos: Consideraciones de Timing y Valor de Mercado

Entender el momento correcto para vender bonos tiene igual importancia que saber el tiempo óptimo para comprar. Los cambios en tasas de interés, riesgo crediticio y valor de mercado pueden influir en tu decisión de vender. Por ejemplo, cuando las tasas de interés aumentan, los precios de bonos usualmente disminuyen, potencialmente provocando que algunos inversores vendan.

Sin embargo, vender bonos no es solo sobre cronometrar el mercado. También se trata de gestionar tu estrategia de inversión general. Ya sea que estés reequilibrando tu cartera, ajustando tu nivel de riesgo o asegurando ganancias, vender bonos puede ser una parte importante de tu viaje de inversión.

Invertir Más Allá de Fronteras: Bonos Extranjeros y Tasas de Cambio de Divisas

Mientras que las inversiones en bonos extranjeros presentan numerosas oportunidades, también vienen con riesgos únicos. Los cambios en tasas de cambio de divisas pueden tener un impacto significativo en el desempeño de tus inversiones en bonos extranjeros. Mientras que una moneda nacional fuerte puede perjudicar tus rendimientos, una moneda nacional débil puede impulsarlos.

Invertir en bonos extranjeros no es para todos. Requiere una sólida comprensión de mercados extranjeros y tasas de cambio de divisas. Pero para aquellos dispuestos a asumir el desafío, puede ofrecer una forma emocionante de diversificar tu cartera y potencialmente impulsar tus rendimientos.

Bonos: Cartera de Inversión Balanceada

En una cartera de inversión bien diversificada, los bonos juegan un papel significativo. Pueden ayudar a gestionar riesgo, proporcionar una fuente estable de ingreso y ofrecer un amortiguador contra la volatilidad del mercado. Ya seas un inversor conservador que busca seguridad y estabilidad o un inversor agresivo persiguiendo altos rendimientos, los bonos pueden ser una adición valiosa a tu cartera.

Recuerda, invertir en bonos no es solo sobre comprar bajo y vender alto. Se trata de:

Entender el mercado

Evaluar riesgos

Tomar decisiones informadas

Construir una cartera balanceada que se alinee con tus objetivos financieros y tolerancia al riesgo

En el mundo de la inversión en bonos, el conocimiento es poder. Entender el mercado de bonos, decodificar tipos de bonos y navegar a través de activos de renta fija puede ayudarte a tomar decisiones de inversión informadas.

Ya sea que estés comprando bonos directamente o a través de ETFs de bonos, evaluando solvencia de bonos o leyendo la curva de rendimientos, cada paso de tu viaje de inversión en bonos juega un papel crucial en moldear tu cartera de inversión. Recuerda, el objetivo final no es solo hacer dinero. Se trata de construir una cartera balanceada que se alinee con objetivos financieros y tolerancia al riesgo, que es una postura muy individual.