Cómo aprovechar estas funciones para optimizar tiempo en MT4 No está disponible la apertura de nuevas cuentas en MT4 Como ya sabe, la parte más importante de una plataforma operativa es casi siempre el módulo gráfico. En la plataforma MT4 los gráficos siempre aparecen por defecto con las mismas características y apariencia. Para poder personalizar el gráfico y hacerlo más a su gusto, sólo tendrá que darle al botón derecho del ratón dentro del gráfico. Verá que se desplega entonces un menú. Seleccione propiedades. La ventana propiedades se abrirá El módulo gráfico es realmente importante ya que no sólo es usado para realizar análisis técnico o de seguimiento de precio, sino que muchos traders lo utilizan para abrir, cerrar, o modificar operaciones, directamente desde el mismo. Hacer una buena personalización de gráfico es muy importante, y puede llevar un tiempo. Es por ello que siempre ha de guardar cualquier trabajo realizado sobre el gráfico: plantillas, ajustes o herramientas. Una plantilla es básicamente un conjunto de parámetros y herramientas añadidas a los gráficos, para que puedan ser usadas o aplicadas a todos los gráficos con un sólo click. Aparte de los ajustes obvios como son el color del gráfico o el tipo de vela, las plantillas pueden guardar además cosas complejas como pueden ser sistemas automáticos con parámetros definidos o indicadores técnicos Guardar una plantilla Para guardar una plantilla, haga click con el botón derecho del ratón en el gráfico, seleccione plantilla, y seleccione “guardar plantilla”. Ponga un nombre para esa plantilla realizada. Recomendación: Si llama a su plantilla ‘default’ cada gráfico que abra nuevo en su plataforam MT4 tendrá el aspecto de esa plantilla. Por ejemplo: Ha creado una plantilla con sus colores preferidos, le ha puesto el indicador MACD con sus parámetros, y ha puesto una Media Móvil. Esta plantilla podrá ser usada para todos los gráficos y timeframes , y todos tendrán el mismo aspecto Ahora podrá tener todas las herramientas y preferencias disponibles en un solo click. Esperamos que esto le ayude a que su operativa sea más efectiva. *Tenga en cuenta que la plataforma de operaciones MetaTrader 4 (MT4) ya no está disponible para cuentas de nueva creación . Sin embargo, todavía está disponible para los usuarios existentes que han estado utilizando la plataforma MT4 hasta ahora. Le recomendamos que pruebe nuestra plataforma de negociación xStation5

