¿3 estrategias para negociar sobre el USFANG?

Tiempo de lectura: 2 minute(s)

Conozca todo lo relativo a cómo negociar el instrumento USFANG

Las acciones tecnológicas como Apple, Facebook o Netflix no solo se encuentran entre los principales valroes de Wall Street, sino que también han transformado nuestra forma de vivir. A medida que sus cotizaciones se dispararon, los escépticos comenzaron a argumentar que se estaba creando una nueva burbuja. Como resultado, se creó el índice FANG siglas que representan a Facebook, Apple, Netflix y Google, en realidad está compuesto por 10 acciones tecnológicas en proporciones igualitarias. En este artículo presentamos 3 formas de usar USFANG CFD que se basan en el índice NYSE FANG+. Estrategia 1 - cartera de acciones El índice CFD tiene las dos fortalezas principales: apalancamiento y escalabilidad. Si quisiera invertir en las 10 mejores acciones tecnológicas (Alibaba, Alphabet, Amazon, Apple, Baidu, Facebook, Netflix, NVIDIA, Tesla y Twitter) necesitará bastante capital. Pero con USFANG no sólo los tiene incluidos en un índice, sino que además sólo necesitará un depósito del 10% de la inversión para tomar una posición gracias al apalancamiento. La escalabilidad le permite obtener la posición más grande que desee. Un lote representa un valor de puntos por importe de 50 dólares, por lo tanto, si el índice está en 2600 puntos, sería de 130.000 dólares. Sin embargo, si desea que su posición sea de 50.000 dólares, puede invertir en 0,38 lotes. Para hacer eso, solo necesitas tener un depósito de 4.940 dólares. Por lo tanto, el USFANG es una excelente manera de invertir en acciones tecnológicas utilizando solo un instrumento. Estrategia 2 - Totalmente corto Si bien puedes comprar 10 acciones por separado, esto solo es rentable si los precios suben. ¿Y si crees que las acciones tecnológicas están sobrevaloradas? Tomar una posición corta en el USFANG CFD es una excelente manera de aprovechar esa valoración. Su operación obtendrá una ganancia mientras USFANG disminuya. De nuevo, está aprovechando el apalancamiento y la escalabilidad al igual que con la Estrategia 1. A pesar de la fuerte corrección de 2018, el NYSE FANG+ obtuvo una rentabilidad del 23.3% anual entre septiembre de 2014 (fecha de inicio) y finales de febrero de 2019. USFANG es un CFD basado en ese índice que está disponible en la plataforma xStation. Tenga en cuenta que los datos presentados se refieren a rendimiento pasados y, por lo tanto, no garantizan rentabilidades futuras Estrategia 3 - Cobertura especulativa Esta estrategia se puede utilizar para los inversores que ya tienen una cartera de acciones. Si tiene una cartera de acciones que vale, digamos 20.000 dólares y le gustan las acciones que tiene pero cree que las acciones tecnológicas están sobrevaloradas, pueden considerar una posición corta en USFANG CFD (0.15 lotes que representarían 19.500 dólares con el índice en 2.600 pts). Dicha operación simplemente asume que sus cartera de acciones tendrá un mejor rendimiento que las acciones incluidas en el NYSE FANG+. Incluso puede obtener una ganancia durante las desaceleraciones del mercado si el USFANG CFD pierde más que su cartera. Fuente: Bloomberg, xStation, XTB Research

