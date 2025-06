Forex - Definiciones

En esta sección encontraremos definiciones de los términos más usados referentes al mercado forex. Qué es un Major, una divisa exótica y más

Over-the-counter (OTC) - El mercado OTC es un mercado descentralizado en el que los participantes del mercado negocian acciones, materias primas, divisas u otros instrumentos directamente entre dos partes y sin una bolsa central o un broker.

Pares de Divisas - es una cotización de dos divisas diferentes, donde una se cotiza frente a la otra. Cada moneda se representa con una abreviatura de tres letras y generalmente se separa de la moneda que está emparejada con un espacio, un punto o una barra. Por ejemplo, EUR / USD se refiere al par de divisas euro - dólar estadounidense. La primera divisa de un par de divisas que figura en la lista se denomina divisa base y la segunda divisa se denomina divisa cotizada.

Moneda base y moneda de cotización - Normalmente, el par de divisas se representa de la siguiente manera: EUR / USD 1,1830. En este ejemplo, el euro (EUR) es la moneda base y el dólar estadounidense (USD) es la moneda de cotización. El valor 1,1830 indica cuánto de la divisa cotizada se necesita para comprar una unidad de la divisa base. Entonces, cada euro se negocia por 1,1830 dólares estadounidenses.

Majors - son los pares de divisas más negociados a nivel mundial. Incluyen las monedas euro, dólar estadounidense, yen japonés, libra esterlina, dólar australiano, dólar canadiense y franco suizo. Las principales monedas son aquellas en las que se denominan la mayoría de las transacciones extranjeras del mundo, lo que significa que son más líquidas. También son las monedas con las que los países valoran más comúnmente su propia moneda.

Minors - También conocidos como pares de divisas cruzadas, son pares que no incluyen el dólar estadounidense, pero incluyen al menos una de las otras tres monedas principales del mundo. Estos pares, ligeramente menos populares, a menudo experimentan cambios más salvajes en ambas direcciones debido a la menor liquidez en el mercado. Esto también significa que sus costos de operación suelen ser más amplios en comparación con los majors.

Exóticos - los pares suelen estar formados por una divisa importante junto con una divisa poco negociada o una divisa de una economía de mercado emergente. Los ejemplos incluyen USD / TRY, USD / MXN, EUR / PLN, o EUR / HUF. Estos pares no se negocian con tanta frecuencia como los majors y minors, por lo que a menudo el coste de operar con estos pares puede ser más alto que el de los majors o minors debido a la falta de liquidez en estos mercados. Las monedas exóticas pueden ser extremadamente volátiles y, a menudo, se negocian a volúmenes bajos.

Sesiones de trading en forex : el mercado de divisas está disponible para operar las 24 horas del día, cinco días y medio a la semana y se puede dividir en cuatro sesiones principales: sesión de Sydney, sesión de Tokio, sesión de Londres y sesión de Nueva York. A veces, las sesiones se superpondrán, como un período de cuatro horas para la actividad máxima tanto en Europa como en América del Norte, que a menudo se acompaña de una mayor volatilidad.

Vinculadas a materias primas - son monedas de países con abundantes recursos y grandes reservas de materias primas. Estos países dependen en gran medida de las exportaciones de productos básicos, por lo que los tipos de cambio de su moneda nacional pueden fluctuar junto con los precios de los productos básicos. El grupo de monedas de materias primas incluye: dólar canadiense, rublos rusos, dólar australiano, dólar neozelandés.

