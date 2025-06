Gráficos y herramientas de MT4

Conoce los gráficos y herramientas de análisis técnico disponibles en la MT4 que te ayudarán en tu operativa.

Índice No está disponible la apertura de nuevas cuentas en MT4

No está disponible la apertura de nuevas cuentas en MT4 La plataforma MT4 ofrece una gran cantidad de herramientas de análisis técnico, incluyendo Fibonacci, herramientas basadas en Gann, indicadores y osciladores como el MACD, RSI, el oscilador estocástico, las medias móviles y más. También posee la opción de elegir líneas, barras o gráficos de velas para satisfacer sus preferencias al momento de operar. *Tenga en cuenta que la plataforma de operaciones MetaTrader 4 (MT4) ya no está disponible para cuentas de nueva creación . Sin embargo, todavía está disponible para los usuarios existentes que han estado utilizando la plataforma MT4 hasta ahora. Le recomendamos que pruebe nuestra plataforma de negociación xStation5

