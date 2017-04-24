Las Bandas de Bollinger son uno de los indicadores técnicos más utilizados en trading, pero pocos traders entienden realmente su potencial. Creadas por John Bollinger en los años 80, estas bandas dinámicas no solo miden la volatilidad: te muestran cuándo un precio está estadísticamente alto o bajo, anticipan cambios de tendencia y ayudan a identificar momentos de ruptura. A diferencia de soportes y resistencias fijos, las bandas se adaptan al mercado en tiempo real, expandiéndose cuando aumenta la volatilidad y contrayéndose cuando el mercado se calma. En esta guía completa aprenderás qué son las Bandas de Bollinger, cómo se calculan (media móvil + desviaciones estándar), cómo interpretarlas correctamente y cómo aplicar estrategias probadas: reversión a la media, squeeze (contracción), patrones en W, combinación con RSI y gestión del riesgo. No se trata de memorizar patrones, sino de entender la lógica detrás del indicador para tomar decisiones informadas. Desde traders principiantes hasta experimentados, todos pueden mejorar su análisis técnico dominando las Bandas de Bollinger.

Las bandas de Bollinger son uno de los indicadores más populares del análisis técnico. John Bollinger las desarrolló en los años 80 para responder a una pregunta simple: ¿está el precio alto o bajo en relación con su media? En lugar de utilizar únicamente el precio, trazó un canal dinámico alrededor de la media móvil del activo que se expande y contrae con la volatilidad. Esta guía pretende explicar cómo se construyen, qué información aportan y cómo se pueden integrar en estrategias de trading tanto sencillas como avanzadas.

Definición y cálculo

Una banda de Bollinger consta de tres líneas:

Media móvil simple (SMA): la banda central suele ser una media móvil de 20 periodos, aunque puedes ajustar el periodo según tu horizonte de inversión.

Banda superior: se sitúa 2 desviaciones estándar por encima de la media. Ese factor de multiplicación define cuánta variación aceptamos; 2 desviaciones cubren alrededor del 95 % de los movimientos de precios.

Banda inferior: está 2 desviaciones por debajo de la media, creando un canal simétrico.

El conjunto de estas tres líneas nos indica cuándo el precio está relativamente caro (cerca de la banda superior) o barato (cerca de la banda inferior). Bollinger recomienda empezar con 20 periodos y 2 desviaciones, pero para marcos intradía se usan a menudo 10 periodos con desviaciones de 1,5, mientras que para tendencias largas se emplean 50 periodos y 2,5 desviaciones.

Adaptación a la volatilidad

Una característica clave es que las bandas se ensanchan cuando la volatilidad aumenta y se estrechan cuando disminuye. Esta adaptación genera patrones interesantes:

Contracción (squeeze)

Las bandas se contraen por un periodo prolongado, señal de calma. Cuando el precio rompe la banda superior o inferior con volumen, suele comenzar una tendencia. John Bollinger afirma que los squeezes son «donde nacen las tendencias».

Ensanchamiento extremo (bulge):

Tras fuertes movimientos, las bandas se abren mucho. Esto puede anticipar que el impulso se agota. Un patrón común es la formación de un doble suelo en forma de «W»: la primera caída rompe la banda inferior (mínimo de impulso) y la segunda queda dentro del canal (mínimo final), indicando que la volatilidad se ha expandido y que la presión bajista está decreciendo.

Comprender estos comportamientos ayuda a no confundir un simple toque en la banda con una señal de compra o venta. Las bandas sirven para contextualizar, no para dictar órdenes.

Configuración y personalización

Aunque la combinación 20/2 es un estándar, cada activo tiene su carácter. Algunas orientaciones generales:

Periodos cortos (10–14) y desviaciones menores (1,5–2) para capturar movimientos rápidos en intradía.

Periodos intermedios (20) con 2 desviaciones para gráficos diarios.

Periodos largos (50) con 2,5 o 3 desviaciones para análisis semanal o mensual.

Precio base: la mayoría usa el cierre, pero el precio típico ((máximo + mínimo + cierre)/3) o el cierre ponderado son alternativas que suavizan los saltos.

No existe la configuración perfecta; conviene probar distintos parámetros y anotar cuáles se adaptan mejor a tu mercado.

Interpretación básica de las bandas de Bollinger

Las bandas de Bollinger responden a la pregunta de si un precio está alto (cerca de la banda superior), bajo (cerca de la banda inferior) o en equilibrio (alrededor de la media). Pero por sí solas no dan órdenes de compra o venta. Para interpretarlas:

Toque en banda inferior: indica sobreventa; busca señales de rebote como volumen creciente o el RSI saliendo de la zona de sobreventa.

Toque en banda superior: sugiere sobrecompra; espera a que el precio vuelva bajo la banda y confirma con indicadores.

Cierre fuera de las bandas: puede ser un breakout válido si se acompaña de volumen. En rupturas alcistas, algunos traders esperan al cierre del día siguiente para confirmar que no fue una falsa ruptura.

Media móvil: en mercados en rango, el precio tiende a volver a la media; en tendencias fuertes, la media actúa como soporte o resistencia dinámica.

Estrategias de trading con bandas de Bollinger

Las bandas de Bollinger pueden combinarse con otros indicadores y reglas para crear métodos robustos. Estas son algunas de las técnicas más difundidas:

Reversión a la media

Es la estrategia más sencilla: comprar cuando el precio toca o perfora la banda inferior y vender cuando toca la superior. Para mejorar la fiabilidad, muchos traders combinan la señal con un indicador de momentum (por ejemplo, RSI > 30 en compras o < 70 en ventas) y espera a que la vela se cierre. Utiliza stops ajustados bajo el mínimo de la vela (o sobre el máximo) para limitar pérdidas.

Ruptura tras contracción y cruce de medias

Otros traders proponen un enfoque de swing trading:

Buscar, por ejemplo, un cruce al alza de la SMA20 sobre la SMA50 en un gráfico diario. Esperar un squeeze (contracción de las bandas) que dure varios días. Esto indica que la volatilidad se ha reducido y que puede producirse un movimiento fuerte. Entrar en largo cuando el precio cierre por encima de la banda superior o de la resistencia formada durante la contracción.

Esta estrategia intenta filtrar las falsas señales de ruptura combinando dos condiciones: contracción previa y cruce de medias.

Patrones de velas y bandas

Hay muchos estudios que realizan backtest en la renta variable, haciendo trading con la técnica clásica de comprar en la banda inferior y vender en la superior. Muchos suelen mostrar resultados positivos pero, aunque es rentable, se generan siempre fuertes drawdowns. Muchos traders proponen una mejora. Esta consiste en exigir un patrón de vela envolvente alcista cerca de la banda inferior antes de abrir una compra. Este filtro reduce el número de operaciones pero eleva el porcentaje de aciertos al 73 % y mejora el beneficio medio. Por lo tanto, combinar las bandas con un patrón de velas puede dar señales más fiables.

Combinación con RSI

Otros combinan las bandas con el RSI (14 periodos) en gráficos de 4 horas. Las reglas son:

Comprar cuando el precio toca la banda inferior y el RSI sube desde la zona de sobreventa (es decir, pasa de <30 a >30).

Vender cuando el precio toca la banda superior y el RSI baja desde la zona de sobrecompra (<70).

Ignorar señales contrarias a la dirección de la media móvil exponencial de 50 periodos (EMA50). Es decir, solo tomar compras cuando la EMA50 tiene pendiente positiva y ventas cuando apunta hacia abajo.

Este método usa dos indicadores complementarios para filtrar la «ruidosa» información del mercado.

Giro con colas largas

Otras ideas se basan en detectar largas sombras en las velas (colas) que sobresalen por debajo de la banda inferior. Si aparecen dos colas consecutivas y al día siguiente el precio cierra por encima del máximo de esas velas, se puede iniciar una compra con stop bajo la cola más larga. Este patrón sugiere que los vendedores no logran mantener los precios bajos y que se prepara un giro alcista.

Patrones en “W”

Según Bollinger, las fuertes caídas que rompen la banda inferior y luego rebotan pueden formar un doble suelo cuando el segundo mínimo se produce dentro de las bandas. Esta estructura en «W» indica que la volatilidad ha crecido y que el pánico inicial está retrocediendo. La señal de compra se ejecuta en la segunda caída, con objetivo en la banda media y stop bajo el mínimo previo.

Indicadores complementarios

Las bandas de Bollinger ofrecen un marco, pero ganarás precisión si las combinas con otras herramientas:

RSI, MACD u otros osciladores: confirman divergencias. Por ejemplo, un nuevo máximo de precio fuera de la banda superior que no esté acompañado por un nuevo máximo en el RSI o MACD puede anticipar una caída.

confirman divergencias. Por ejemplo, un nuevo máximo de precio fuera de la banda superior que no esté acompañado por un nuevo máximo en el RSI o MACD puede anticipar una caída. Volumen: avala la validez de las rupturas. Las salidas de la banda con volumen escaso suelen revertirse rápidamente.

avala la validez de las rupturas. Las salidas de la banda con volumen escaso suelen revertirse rápidamente. Patrones de velas: martillos, estrellas fugaces y envolventes actúan como filtros adicionales.

martillos, estrellas fugaces y envolventes actúan como filtros adicionales. Índices de volatilidad (VIX): permiten comparar la anchura de las bandas con la volatilidad implícita del mercado.

Gestión del riesgo y buenas prácticas en bandas de Bollinger

Trabajar con bandas exige disciplina:

No te fíes solo del canal: espera siempre a que un segundo indicador confirme la señal.

espera siempre a que un segundo indicador confirme la señal. Ajusta tus stops a la volatilidad del activo. Un stop demasiado ajustado cerca de la banda superior puede saltar por ruido; uno excesivamente amplio arruina la relación riesgo/beneficio.

Un stop demasiado ajustado cerca de la banda superior puede saltar por ruido; uno excesivamente amplio arruina la relación riesgo/beneficio. Mantén registros: anota parámetros, motivos de entrada y salida y resultados. Así sabrás qué configuraciones funcionan en tu mercado.

anota parámetros, motivos de entrada y salida y resultados. Así sabrás qué configuraciones funcionan en tu mercado. Dimensiona tus posiciones: cuando la volatilidad es baja y las bandas están estrechas, el riesgo puede ser mayor de lo que parece. Bollinger aconseja no aumentar posiciones en periodos de calma aparente.

Conclusiones

Las bandas de Bollinger proporcionan una perspectiva única de la volatilidad y de la relación del precio con su media. Son flexibles y se ajustan a distintos marcos temporales, pero no sustituyen a la gestión del riesgo ni a la confirmación con otros indicadores. En manos de un principiante, una estrategia simple de reversión a la media puede servir para empezar a comprender el mercado. Los traders con más experiencia pueden incorporar squeezes, cruces de medias, patrones de velas o combinaciones con el RSI para construir sistemas más sofisticados.

Sea cual sea tu nivel, recuerda que las bandas son una guía, no un oráculo: úsala para hacer preguntas al mercado, no para obtener respuestas absolutas. Experimenta, adapta y, sobre todo, sé disciplinado. Con práctica y estudio, las bandas de Bollinger pueden convertirse en una herramienta valiosa en tu arsenal de trading.