Cuando se opera en los mercados financieros, hay esencialmente dos maneras de abrir una operación.

En esta lección aprenderás: Tipos de órdenes pendientes disponibles en la plataforma MT4

La diferencia entre cada tipo de orden

Cómo introducir una orden pendiente No está disponible la apertura de nuevas cuentas en MT4 Cuando se opera en los mercados financieros, hay esencialmente dos maneras de abrir una operación. Ejecución instantánea: tu operación se abre inmediatamente al precio disponible Orden pendiente: tu operación se abre cuando el mercado alcanza un nivel especificado previamente por ti Con el tiempo probablemente te darás cuenta de que utilizas ambos tipos de transacciones en tu operativa. Pero ¿cómo funcionan exactamente estas órdenes pendientes? y ¿por qué son necesarias? Es importante estar siempre al día con las noticias de los mercados y los movimientos más significativos, pero una buena planificación lo es incluso más. Cuando tienes tu propio punto de vista sobre un mercado particular, pero no tienes tiempo de monitorizar los precios a mano constantemente, las órdenes pendientes son la solución perfecta. A diferencia de las órdenes de ejecución instantánea donde la operación se introduce al precio del mercado en ese momento, con las órdenes pendientes puedes establecer órdenes que se abren una vez el precio alcanza un nivel relevante que hayas elegido tú previamente. Hay cuatro tipos de órdenes pendientes disponibles en la MT4, pero podemos agruparlas en dos grandes grupos: órdenes que esperan romper un cierto nivel del mercado, y órdenes que esperan recuperarse desde cierto nivel del mercado. Podemos utilizar tanto compra como vender, por lo que al final tenemos cuatro tipos de órdenes pendientes. Buy Stop La orden Buy Stop te permite establecer una orden de compra por encima del precio actual del mercado. Esto quiere decir que si el precio actual del mercado es de 20€ y tu precio de Buy Stop es de 22€, se abrirá una posición de compra o "larga" cuando el mercado alcance ese precio. Sell Stop La orden Sell Stop te permite establecer una orden de venta por debajo del precio actual del mercado. Por lo que si el precio actual del mercado es de 20€ y tu precio de Sell Stop es de 18€, se abrirá una posición de venta o "corta" cuando el mercado alcance ese precio. Buy Limit Al contrario que una Buy Stop, la orden Buy Limit te permite establecer una orden de compra por debajo del precio actual del mercado. Esto quiere decir que si el precio de mercado actual es de 20€ y tu precio Buy Limit es de 18€, entonces ese abrirá una orden de compra cuando el mercado alcance el nivel de precio de 18€. Sell Limit Finalmente, la orden Sell Limit te permite establecer una orden de venta por encima del precio actual del mercado. Por lo que si el precio actual del mercado es de 20€ y el precio establecido de la orden Sell Limit es de 22€, entonces una vez que el mercado alcance el nivel de precio de 22€ se abrirá una posición de venta en este mercado. Opening pending orders Puedes abrir una nueva orden pendiente clicando doblemente en el nombre del mercado del módulo Market Watch. Después aparecerá la ventana de nueva orden y podrás seleccionar el tipo de "Orden pendiente". Después, selecciona el nivel del mercado en el que se activará la orden pendiente. Debes elegir el tamaño de la posición basándote en el volumen, valor del contrato o margen. Si es necesario, puedes establecer también una fecha de vencimiento. Una vez establecidos estos parámetros, selecciona el tipo de orden dependiendo de si quieres ponerte largo o corto o si será una orden stop o limit, y selecciona el botón "Introducir". Como puedes ver, las órdenes pendientes son una de las características más potentes de la MT4. Son muy útiles cuando no puedes monitorizar constantemente el mercado, o si el precio de un instrumento cambia rápidamente y no quieres perder la oportunidad. *Tenga en cuenta que la plataforma de operaciones MetaTrader 4 (MT4) ya no está disponible para cuentas de nueva creación . Sin embargo, todavía está disponible para los usuarios existentes que han estado utilizando la plataforma MT4 hasta ahora. Le recomendamos que pruebe nuestra plataforma de negociación xStation5

