¿Qué es el trading con CFDs?

Tiempo de lectura: 3 minute(s)

El término CFD quiere decir contratos por diferencias. Un contrato por diferencias, tal y como su nombre indica, proporciona un contrato entre dos partes respecto al movimiento del precio de un activo. Hay varias características clave de un CFD que les hace ser un producto único y excitante:

El término CFD quiere decir contratos por diferencias. Un contrato por diferencias, tal y como su nombre indica, proporciona un contrato entre dos partes respecto al movimiento del precio de un activo. Hay varias características clave de un CFD que les hace ser un producto único y excitante: Los CFDs son productos derivados Esto quiere decir que en realidad el activo subyacente no te pertenece - solamente especulas con si su precio subirá o bajará. Pongamos un ejemplo con la inversión de acciones. Te gustaría comprar 10.000 acciones de Barclays, y su precio es de 280 céntimos, lo que quiere decir que el precio total de la inversión sería de 28.000€ - sin incluir la comisión u otras tarifas que tu broker te cargará por la transacción. A cambio de esto, recibes un certificado de acciones, la documentación legal que certifica tu propiedad sobre las acciones. En otras palabras, tienes algo físico a lo que aferrarte hasta que decidas venderlas, preferiblemente para obtener un beneficio. Los CFDs son productos apalancados Esto quiere decir que ganas una mayor exposición en el mercado por un depósito inicial relativamente pequeño. En otras palabras, tus beneficios por la inversión es significativamente mayor que con otros modos de operativa. Volvamos al ejemplo de Barclays. Esas 10.000 acciones de Barclays a 280 céntimos, te cuestan 28.000€ y sin incluir cualquier tarifa adicional o comisiones. Sin embargo, con la operativa CFD, solo necesitarías un pequeño porcentaje del valor total de la operación para abrir una operación y mantener el mismo nivel de exposición. En XTB te damos un apalancamiento de 10:1 (o 10%) en las acciones de Barclays, por lo que únicamente necesitarías hacer un depósito inicial de 2.800€ para operar la misma cantidad. Si el precio de la acción de Barclays sube un 10% hasta los 308 céntimos, el valor de la posición pasaría a ser de 30.800€. Por lo que con un depósito inicial de solo 2.800€, esta operación con CFDs te habría dejado un beneficio de 2.800€. Eso es un retorno de tu inversión del 100%, comparado con el retorno del 10% que habrías obtenido con las acciones físicas.



No obstante lo que es muy importante recordar sobre el apalancamiento, es que aunque puede magnificar tus beneficios, también puede hacerlo con las pérdidas. Por lo que si el precio se mueve en tu contra, tus pérdidas podrían exceder tu depósito inicial - y es por eso que es importante entender cómo gestionar el riesgo. ¿En qué mercados puedes operar con CFDs?

Ofrecemos contratos por diferencias en casi 1500 mercados globales y múltiples tipos de activos, todos con la posibilidad de utilizar apalancamiento y de posicionarse en largo o corto, incluyendo: FX

Índices

Acciones

Divisas

Materias Primas Puedes beneficiarte tanto de las subidas como de las bajadas de los precios Si crees que el precio de un activo va a subir, te puedes poner largo o "comprar", y te beneficiarás de cada incremento del precio. Si crees que el precio de un activo va a bajar, puedes ponerte corto o "vender", y te beneficiarás de cada bajada del precio. Por supuesto, si los mercados no se mueven en la dirección que esperas, sufrirás pérdidas. Por lo que, si por ejemplo crees que el precio de la acción de Apple va a bajar, puedes ponerte corto en el CFD sobre la acción de Apple, y tus beneficios subirán acorde con cualquier caída en el precio por debajo de tu nivel de apertura. Sin embargo, en caso de que el precio de las acciones de Apple subieran, sufrirías una pérdida por cada subida en el precio. Cuánto puedes ganar o perder dependerá del tamaño de tu posición (tamaño del lote) y el tamaño del movimiento del precio en el mercado. La capacidad de ponerse largo o corto junto con el hecho de que los CFDs son productos apalancados, les hace una de las maneras más flexibles y populares de operar con movimientos a corto plazo en los mercados financieros hoy en día.

