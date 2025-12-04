¿Qué es un swap y qué tipos existen?

Dentro del mercado bursátil, existen multitud de instrumentos en los que los usuarios pueden invertir. Algunos de ellos gozan de gran popularidad entre el público generalista, como pueden ser las acciones, mientras que otros se acercan más a los usuarios que gozan de ciertos conocimientos financieros. Este es el caso de los swaps, un tipo de derivado que ha ido aumentando su popularidad en los últimos tiempos y que comparte nomenclatura con un tipo de comisión que también conviene conocer.
Los swaps, también conocidos como permutas financieras, son un derivado financiero por el que dos entidades se comprometen a intercambiar dos corrientes de pagos durante un tiempo predeterminado y bajo unas condiciones concretas. Estos intercambios pueden ser sobre la misma moneda, en cuyo caso se conocerán como swap de tipo de interés, o sobre una distinta, en cuyo caso se conocerán como swap de tipo de divisa.
A diferencia de lo que ocurre con los futuros, los swap se negocian en el mercado extrabursátil y, por lo general, suelen firmarse entre empresas y organizaciones, que los emplean tanto para generar beneficio como para protegerse de determinados riesgos. Estos contratos vieron la luz en la década de los 80 y, desde entonces, han ido ganando popularidad en los mercados financieros hasta convertirse en uno de los instrumentos más negociados del sector.
¿Cuáles son los tipos de swap financieros?
Dentro del mercado se pueden identificar distintos tipos de swaps, diseñados para abordar distintas necesidades. Entre estos, algunos de los más destacados son:
Swaps de tipos de interés: Son acuerdos en los que las partes intercambian pagos de intereses, generalmente uno a tipo fijo y otro a tipo variable. Se utilizan para gestionar el riesgo asociado a fluctuaciones en los tipos de interés.
Swaps de divisas: En este caso, se intercambian flujos de efectivo en diferentes monedas, lo que permite a las partes cubrirse frente a riesgos cambiarios derivados de operaciones internacionales.
Swaps de commodities: Implican el intercambio de precios o índices vinculados a commodities, como petróleo, gas o metales, para mitigar riesgos derivados de variaciones en sus precios.
Swaps de crédito: Diseñados para transferir el riesgo de crédito de un activo, estos acuerdos suelen emplearse como herramienta para protegerse frente a impagos o reestructuraciones de deuda.
Cada tipo de swap tiene aplicaciones concretas y está orientado a diferentes objetivos financieros, por lo que resultan herramientas versátiles en la gestión de riesgos y estrategias de inversión.
Swaps nocturnos
Más allá de los swap financieros, dentro del mundo de la inversión podemos identificar otro tipo de swap que resulta de gran interés para los usuarios interesados en adentrarse en el mercado bursátil: el swap nocturno u overnight. El swap nocturno es una comisión que los corredores cobran cuando se dejan ciertas posiciones abiertas de un día para otro; es decir, es un coste que los inversores deben abonar cuando no cierran sus posiciones al terminar el día de operaciones.
El swap nocturno actúa como un tipo de interés, el cual se aplica sobre el valor nominal de las posiciones que se tengan abiertas de un día para otro.
Este coste se suele cargar en la cuenta de los inversores a medianoche, aunque el horario exacto en el que se aplicará dependerá del corredor que se haya contratado para operar en Bolsa. De igual manera, el monto exacto de este coste también variará en función del corredor elegido, el instrumento negociado, el tipo de posición (es decir, si la posición es a venta o compra), su valor nominal o el tiempo que se mantenga abierta la posición.
En algunos casos, además, los corredores también aplican este swap si se mantiene una posición abierta el fin de semana. Este coste puede aplicarse los viernes o los lunes, por lo que es recomendable consultar las condiciones del corredor para descubrir cuáles son los costes que aplican a sus clientes.
¿Qué swap tiene XTB?
En XTB, no ofrecemos swap como instrumento financiero, es decir, no ofrecemos swaps de tipos de interés, divisas, commodities o crédito. Por el contrario, sí aplicamos un swap nocturno, es decir, una comisión, en caso de que sea negativo, o abono, en caso de que sea positivo, por las posiciones que permanecen abiertas de un día para otro en instrumentos derivados.
Este swap suele aplicarse a medianoche, siendo su periodo máximo de aplicación entre las 23:50 y las 00:01 horas, y se establece según el cálculo del valor diario.
"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados."
Esta página utiliza cookies. Las cookies se almacenan en tu navegador y las utilizan la mayoría de las páginas web para ayudarte a personalizar tu experiencia web. Para obtener más información vea nuestra Política de Privacidad
Esta página utiliza cookies. Las cookies se almacenan en tu navegador y las utilizan la mayoría de las páginas web para ayudarte a personalizar tu experiencia web. Para obtener más información vea nuestra Política de Privacidad
Los instrumentos financieros que ofrecemos, especialmente los Contratos por Diferencia ("CFD"), pueden ser muy riesgosos.
Las acciones fraccionadas (AF) son un derecho fiduciario adquirido de XTB sobre partes fraccionadas de acciones y ETF. Las AF no son un instrumento financiero separado. Los derechos corporativos limitados están asociados con AF.
El Forex y los CFDs son productos de riesgo
Utilizamos Cookies
Al hacer clic en "Aceptar todas", aceptas el almacenamiento de cookies en tu dispositivo para mejorar la navegación en la página web, analizar el uso de la página web, y ayudar en nuestras estrategias de márketing.
Este grupo contiene cookies que son necesarias para que funcione nuestra página web. Forman parte de las funcionalidades como las preferencias de idioma, distribución de tráfico o mantener abierta la sesión del usario. No se pueden deshabilitar.
Nombre de la cookie
Descripción
SERVERID
userBranchSymbol
Fecha de caducidad:
1 día
adobe_unique_id
Fecha de caducidad:
364 días
SESSID
Fecha de caducidad:
1 día
__hssc
Fecha de caducidad:
1 hora
__cf_bm
Fecha de caducidad:
1 hora
intercom-id-iojaybix
Fecha de caducidad:
270 días
intercom-session-iojaybix
Fecha de caducidad:
6 días
xtbCookiesSettings
Fecha de caducidad:
364 días
xtbLanguageSettings
Fecha de caducidad:
364 días
TS5b68a4e1027
countryIsoCode
userPreviousBranchSymbol
Fecha de caducidad:
364 días
intercom-device-id-iojaybix
Fecha de caducidad:
270 días
test_cookie
Fecha de caducidad:
1 hora
__cfruid
_cfuvid
Utilizamos herramientas que nos dejan analizar el uso de nuestra página web. Estos datos nos permiten mejorar la experiencia del usuario en nuestra página web.
Nombre de la cookie
Descripción
_gid
Fecha de caducidad:
1 día
_gcl_au
Fecha de caducidad:
89 días
_gat_UA-96767153-1
Fecha de caducidad:
1 hora
_gat_UA-121192761-1
Fecha de caducidad:
1 hora
_ga_CBPL72L2EC
Fecha de caducidad:
729 días
__hstc
Fecha de caducidad:
179 días
__hssrc
_ga
Fecha de caducidad:
729 días
_vwo_uuid_v2
Fecha de caducidad:
365 días
_ga_TC79BEJ20L
Fecha de caducidad:
729 días
_vwo_uuid
Fecha de caducidad:
365 días
_vwo_ds
Fecha de caducidad:
29 días
_vwo_sn
Fecha de caducidad:
1 hora
_vis_opt_s
Fecha de caducidad:
99 días
_vis_opt_test_cookie
AnalyticsSyncHistory
Fecha de caducidad:
29 días
Este grupo de cookies se utiliza para mostrarte anuncios de temas en los que estás interesado. También nos permite monitorizar nuestras actividades de márketing, y nos ayuda a medir la efectividad de nuestros anuncios.
Nombre de la cookie
Descripción
MUID
Fecha de caducidad:
389 días
_omappvp
Fecha de caducidad:
3998 días
_omappvs
Fecha de caducidad:
1 hora
_uetsid
Fecha de caducidad:
1 día
_uetvid
Fecha de caducidad:
389 días
A3
Fecha de caducidad:
365 días
_fbp
Fecha de caducidad:
89 días
fr
Fecha de caducidad:
89 días
muc_ads
Fecha de caducidad:
729 días
_ttp
Fecha de caducidad:
389 días
__adroll_fpc
Fecha de caducidad:
365 días
_tt_enable_cookie
Fecha de caducidad:
389 días
__ar_v4
Fecha de caducidad:
364 días
uuid2
Fecha de caducidad:
89 días
IDE
Fecha de caducidad:
389 días
anj
Fecha de caducidad:
89 días
__adroll
Fecha de caducidad:
394 días
__adroll_shared
Fecha de caducidad:
394 días
tuuid
Fecha de caducidad:
364 días
c
Fecha de caducidad:
364 días
tuuid_lu
Fecha de caducidad:
364 días
obuid
Fecha de caducidad:
89 días
hubspotutk
Fecha de caducidad:
179 días
YSC
VISITOR_INFO1_LIVE
Fecha de caducidad:
179 días
li_sugr
Fecha de caducidad:
89 días
VISITOR_PRIVACY_METADATA
Fecha de caducidad:
179 días
MSPTC
Fecha de caducidad:
389 días
guest_id_marketing
Fecha de caducidad:
729 días
guest_id_ads
Fecha de caducidad:
729 días
guest_id
Fecha de caducidad:
729 días
Las cookies de este grupo almacenan las preferencias que elijas mientras utilizas la página web, para que ya estén establecidas cuando vuelvas a visitar la página tiempo después.
Nombre de la cookie
Descripción
personalization_id
Fecha de caducidad:
729 días
bcookie
Fecha de caducidad:
364 días
lidc
Fecha de caducidad:
1 día
UserMatchHistory
Fecha de caducidad:
29 días
bscookie
Fecha de caducidad:
364 días
li_gc
Fecha de caducidad:
179 días
Esta página utiliza cookies. Las cookies se almacenan en tu navegador y las utilizan la mayoría de las páginas web para ayudarte a personalizar tu experiencia web. Para obtener más información vea nuestra Política de Privacidad. Puedes gestionar las cookies pinchando en "Configuración". Al hacer clic en "Aceptar todas", das tu consentimiento para todas nuestras cookies.
Cambiar región e idioma
El país de residencia especificado no está disponible. Seleccione otro país
Idioma
Cambiar el idioma afecta el cambio de jurisdicción y supervisor