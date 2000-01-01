مدارس التداول

دائمًا ما يحقق الاستثمار في المعرفة أعلى عائد على الاستثمار. بالنسبة لـ XTB, يعد توفير التعليم أحد أهم القيم. نحن نعمل مع أفضل المعلمين في السوق. إذا كنت تقدم دورات في التداول أو جلسات توجيهية أو كتبًا إلكترونية للأشخاص الذين يرغبون في تعلم كيفية الاستثمار, فنحن نحب أن نتعاون معك