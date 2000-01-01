اقرأ أكثر
كيفية التسجيل

فلننمو معًا

انضم إلى برنامج شراكات XTB ، واستفد من مزايا أكثر.

عملاء XTB

1 مليون+

الفروع

10+

أدوات التداول

أكثر من 2600 أداة مالية

بما في ذلك عقود الفروقات على العملات الأجنبية والسلع والمؤشرات والأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة

كيف تعمل

لا يفصلك عن تنمية نشاطك التجاري سوى ثلاث خطوات سهلة

  • 1

    قم بالتسجيل

    املأ النموذج وانضم إلى برنامج الشراكة الخاص بنا.

  • 2

    قم بإعداد حملة تسويق

    استخدم أداتنا لإعداد حملة تسويقية والبدء في الترويج للمنتجات.

  • 3

    استلام العمولة

    قم بتحويل حركة زوار الموقع الخاص بك واحصل على عمولات عالية!

هل تعمل في مجال التمويل أو الاستثمار؟ يسعدنا العمل معك!

استفد من متابعيك، بغض النظر عن طابع عملك على الإنترنت.

بوابات التمويل

هل لديك صفحة أخبار مالية وتقدم معلومات سوق منتظمة لجمهورك؟ لنعد بعض المقالات والتعليقات والمقابلات معًا! نحن على يقين من أن قرائك يشملون عملاء XTB المحتملين.

مدارس التداول

دائمًا ما يحقق الاستثمار في المعرفة أعلى عائد على الاستثمار. بالنسبة لـ XTB, يعد توفير التعليم أحد أهم القيم. نحن نعمل مع أفضل المعلمين في السوق. إذا كنت تقدم دورات في التداول أو جلسات توجيهية أو كتبًا إلكترونية للأشخاص الذين يرغبون في تعلم كيفية الاستثمار, فنحن نحب أن نتعاون معك

Influencer

هل انت معروف ، و لديك مدى واسع، ومعرفة، وخبرة في الأسواق المالية؟ سيسمح لك توحيد الجهود معنا بالاستفادة من إمكاناتك من خلال إستراتيجية تسويق مصممة خصيصًا. لدينا سنوات من الخبرة في هذا المجال، ونركز دائمًا على المحتوى عالي الجودة.

صفحات التواصل الاجتماعي

هل تدير ملفًا شخصيًا ناجحًا على وسائل التواصل الاجتماعي على Facebook أو Instagram أو Twitter أو YouTube أو وسائل التواصل الاجتماعي الأخرى؟ نحن ندرك تمامًا القيمة والإمكانات التي يحملها وجود قوي على وسائل التواصل الاجتماعي في الوقت الحاضر ، ونقدم لك شراكة موثوقة توفر لك حملات ومحتويات منتظمة ذات صلة بنشاطك وجمهورك.

أنشطة اخرى

هل تدير أنشطة أخرى متعلقة بالأسواق المالية لم يتم وصفها هنا؟ لا تقلق ، في XTB نحن منفتحون على الأفكار الجديدة. سجل ودعنا ننمو معًا.

لماذا XTB

دع جمهورك يستفيد من أحدث تقنيات التداول من خلال تزويدهم بأحدث أدوات التداول.

ضع استراتيجية تسويق فعالة مع مدير الشراكة المخصص لك.

أغلق معظم صفقاتك مع مساعدة من فريق مندوبي مبيعات متعدد اللغات..

قريبًا

إثارة اهتمام جمهورك بحملات منتظمة عالية الجودة تستند إلى البيانات.

تلبية احتياجات العميل وبناء علامتك التجارية الشخصية من خلال الحملات التعليمية المشتركة.

خطط الدفع

في خطة دفع CPA الأساسية الخاصة بنا، تعتمد عمولتك لكل عميل محال على ثلاثة عوامل تأهيل:

  • الحد الأدنى للإيداع 400 دولار
  • يؤثر البلد الأصلي لعملائك على مقدار المكافأة. قسمنا البلدان إلى ثلاث مجموعات. لمعرفة سعر كل مجموعة ، يرجى الاطلاع على الجدول. للتحقق من مبلغ CPA الذي ستتلقاه لبلد معين ، استخدم محرك البحث أدناه.
  • تختلف تكلفة الاكتساب اعتمادًا على ما إذا كانت أول معاملة مغلقة لعملائك ستكون تداول العملات الأجنبية / العقود مقابل الفروقات أو عقود الفروقات المشفرة أو الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة. للتحقق من ذلك ، يرجى الاطلاع على الجدول.
  • يرجى ملاحظة أن مكافأة CPA غير متاحة للعملاء من رومانيا، إسبانيا، بولندا والبرتغال.

معدلات تكلفة الاكتساب

Group 1 Group 2 Group 3
FX / CMD / IND 600 USD 300 USD 200 USD
عملات رقمية 400 USD 200 USD 130 USD
أسهم CFD وصناديق الاستثمار المتداولة 50 USD 30 USD 20 USD
FX / CMD / IND
Group 1
600 USD
 Group 2
300 USD
 Group 3
200 USD
عملات رقمية
Group 1
400 USD
 Group 2
200 USD
 Group 3
130 USD
أسهم CFD وصناديق الاستثمار المتداولة
Group 1
50 USD
 Group 2
30 USD
 Group 3
20 USD

نحن نفرض عمولة على المعاملات التي يقوم بها عملاؤنا على أدوات العقود مقابل الفروقات. في خطة دفع مكافآت SpreadShare الأساسية الخاصة بنا ، نشارك نسبة العمولة معك.

  • هام: يُسمح بالمكافأة فقط للشركاء خارج منطقة الاتحاد الأوروبي وللعملاء غير الأوروبيين!

العمولة الأساسية

جميع البلدان 20٪

اتصل بنا

XTB Services Ltd

Gladstonos 74, Pentadromos Court,
2nd Floor, 3040, Limassol, Cyprus
مكتب
partnership.me@xtb.com

XTB International Limited

34 Barrack Road, 3rd Floor, Belize City, Belize, C.A
مكتب
partnership.me@xtb.com
الأدوات المالية التي نقدمها، خاصة عقود الفروقات (CFDs)، قد تكون ذات مخاطر عالية. الأسهم الجزئية (FS) هي حق ائتماني مكتسب من XTB ​​في الأجزاء الكسرية من الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة. الأسهم الجزئية ليست أداة مالية منفصلة. هناك حقوق شركات محدودة للأسهم الجزئية.
الخسائر يمكن أن تتجاوز الايداعات