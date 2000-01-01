اقرأ أكثر
XTB التداول عبر الإنترنت
كيفية التسجيل تسجيل الدخول إنضم الآن
العودة إلى الصفحة الرئيسية
كيفية التسجيل

كيفية التسجيل

انضم إلى برنامج الشراكة واكتسب عمولة تصل إلى 600 دولار أمريكي .

اتصل بنا

XTB Services Ltd

Gladstonos 74, Pentadromos Court,
2nd Floor, 3040, Limassol, Cyprus
مكتب
partnership.me@xtb.com

XTB International Limited

34 Barrack Road, 3rd Floor, Belize City, Belize, C.A
مكتب
partnership.me@xtb.com
الأدوات المالية التي نقدمها، خاصة عقود الفروقات (CFDs)، قد تكون ذات مخاطر عالية. الأسهم الجزئية (FS) هي حق ائتماني مكتسب من XTB ​​في الأجزاء الكسرية من الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة. الأسهم الجزئية ليست أداة مالية منفصلة. هناك حقوق شركات محدودة للأسهم الجزئية.
الخسائر يمكن أن تتجاوز الايداعات