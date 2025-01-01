Read more
CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 76% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider. You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money

CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 76% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider. You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money

XTB Online Trading
How to register? Questions & Answers Login Join now
back to xtb.com
How to register? Questions & Answers

Let's grow together

Join XTB Partnerships, more than just an affiliate program.

XTB clients

1 milion+

Branches

10+

Trading Instruments

2500+

Including Forex, Commodities, Indices, Stocks, Cryptocurrencies

How it works

You are only three easy steps away from growing your business

  • 1

    Register

    Fill up the form and join to our affiliation programme.

  • 2

    Set up campaign

    Use our tool to set up marketing campaign and start to promote products

  • 3

    Receive commission

    Convert your traffic and receive high commissions!

Are you in the finance or investing business? We’re looking for you!

Take advantage of your audience, no matter what kind of online business you’re in.

Finance portals

Do you have a financial news page and provide regular market information to your audience? Let’s prepare some articles, reviews and interviews together! We are sure that among your readers there are potential XTB clients.

Read more about our program on Q&A Join now

Trading schools

“Investing in knowledge always brings the greatest profit” For XTB providing education is one of the most important values. We work with the best educators on the market. If you provide trading courses, mentoring sessions or e-books to people who want to learn how to invest we should work together.

Read more about our program on Q&A Join now

Influencers

Do you have recognition, significant reach, knowledge, and experience in financial markets? Close cooperation with us will allow you to leverage your potential with tailor-made marketing strategy. We have many years of experience in this area and we always focus on high-quality content.

Read more about our program on Q&A Join now

Social media pages

Do you run a successful social media profile on Facebook, Instagram, Twitter, YouTube or any other? XTB understands the value of social media nowadays. We are a reliable partner that will provide you with regular campaigns and content relevant to your activity and audience.

Read more about our program on Q&A Join now

Others

Do you run other activities related to the financial market that are not described here? No worries, at XTB we are open to any ideas. Register and let’s grow together.

Read more about our program on Q&A Join now

Are you in the finance or investing business? We’re looking for you!

Take advantage of your audience, no matter what kind of online business you’re in.

Do you have a financial news page and provide regular market information to your audience? Let’s prepare some articles, reviews and interviews together! We are sure that among your readers there are potential XTB clients. Read more about our program on Q&A

Join now

“Investing in knowledge always brings the greatest profit” For XTB providing education is one of the most important values. We work with the best educators on the market. If you provide trading courses, mentoring sessions or e-books to people who want to learn how to invest we should work together. Read more about our program on Q&A

Join now

Do you have recognition, significant reach, knowledge, and experience in financial markets? Close cooperation with us will allow you to leverage your potential with tailor-made marketing strategy. We have many years of experience in this area and we always focus on high-quality content. Read more about our program on Q&A

Join now

Do you run a successful social media profile on Facebook, Instagram, Twitter, YouTube or any other? XTB understands the value of social media nowadays. We are a reliable partner that will provide you with regular campaigns and content relevant to your activity and audience. Read more about our program on Q&A

Join now

Do you run other activities related to the financial market that are not described here? No worries, at XTB we are open to any ideas. Register and let’s grow together. Read more about our program on Q&A

Join now

Why XTB

Let your audience benefit from the latest trading technology by providing them cutting edge trading tools

Build up an effective marketing strategy with your dedicated, partnership manager

Close the maximum of your deals thanks to our sales representatives speaking in local languages

COMING SOON

Gather your audience interest with data-driven, regular, high-quality campaigns

Meet your client's needs and build your personal brand with joint educational campaigns

Payment plans

In our basic CPA payment plan, your remuneration per referred clients depends on three qualification factors:

  • Min deposit 400 USD
  • The country of origin of your clients affects the amount of remuneration. We divided the countries into three groups. To find out the rate for each group, see the table. To check the amount of CPA you will receive for a given country, use the search engine below.
  • The CPA varies depending on whether your clients' first closed transaction will be FX/CMD/IND, Crypto CFDs or Stocks and ETFs. To check it please see the table.
  • CPA remuneration is not available for clients from Romania and Portugal.

Rates for CPA

Group 1 Group 2 Group 3
FX/CMD/IND 600 USD 300 USD 200 USD
Crypto 400 USD 200 USD 130 USD
Stocks & ETFs 50 USD 30 USD 20 USD
FX/CMD/IND
Group 1
600 USD
 Group 2
300 USD
 Group 3
200 USD
Crypto
Group 1
400 USD
 Group 2
200 USD
 Group 3
130 USD
Stocks & ETFs
Group 1
50 USD
 Group 2
30 USD
 Group 3
20 USD

We charge a commission for transactions performed by our clients on CFD instruments, in our basic SpreadShare remuneration payment plan we simply share the commission percentage with you

  • IMPORTANT: The remuneration is allowed only for partners outside the EU region and for non European clients!

Basic renumeration

All countries 20%

Join our partnership program and earn up to 600$ CPA.

Contact us

XTB Services Ltd

Gladstonos 74, PENTADROMOS COURT, 2nd floor, 3040, Limassol, Cyprus
Office
partnerships@xtb.com

XTB International Limited

35 Barrack Road, 3rd Floor, Belize City, Belize, C.A
Office
partnerships@xtb.com