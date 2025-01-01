Read more
CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 76% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider. You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money

CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 76% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider. You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money

XTB Online Trading
How to register? Questions & Answers Login Join now
Back to mainpage
How to register? Questions & Answers

How to register?

Join our partnership program and earn up to 600$ CPA.

Contact us

XTB Services Ltd

Gladstonos 74, PENTADROMOS COURT, 2nd floor, 3040, Limassol, Cyprus
Office
partnerships@xtb.com

XTB International Limited

35 Barrack Road, 3rd Floor, Belize City, Belize, C.A
Office
partnerships@xtb.com