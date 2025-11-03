Világcégek, amelyek még mindig ragyognak – és akik 2025 rémálmai lettek

Olvasási idő: 5 minute(s)

Megnéztük, mely részvények okozták a legnagyobb csalódást 2025-ben – és melyek azok a cégek, amelyek világszerte komoly fejfájást okoztak a befektetőknek.

Az MI vezérelte S&P 500: látványos nyertesek, mélyre zuhanó vesztesek

Az amerikai részvénypiac zászlóshajója, az S&P 500 idén már közel 15%-os növekedést ért el. Első pillantásra ez lendületes bikapiacot jelez, ám a részletesebb kép jóval árnyaltabb: miközben néhány részvény több mint 100%-kal drágult, mások az értékük felét elvesztették.

A legnagyobb nyertesek idén főként két területről kerültek ki:

a félvezető- és memóriaiparból,

valamint a védelmi technológiák és mesterségesintelligencia-infrastruktúra világából.



A legnagyobb vesztesek viszont a kiskereskedelmi és tanácsadói szektorban találhatók, ahol a magas működési költségek, a vámok és a gyengülő fogyasztói kereslet egyszerre gyakorolnak nyomást a profitra.

A fogyasztók belefáradtak a drágulásba

Az amerikai vállalatok közül az egyik legnagyobb vesztes a Deckers Outdoor és a Lululemon, mindkettő részvénye több mint 50%-ot esett az év eleje óta.

A helyzet háttere egyszerű: miközben a tehetősebb réteg továbbra is jól él, az átlagos amerikai fogyasztó belefáradt a folyamatosan magas árakba és a csökkenő reáljövedelmekbe. A vásárlási kedv csökken, és ezzel együtt a befektetők is elfordulnak a kiskereskedelmi fókuszú márkáktól.

A képet tovább rontják az importvámok, amelyek különösen azokat a cégeket sújtják, amelyek az Egyesült Államokon kívülről importálnak. Sok korábbi tömegpiaci kedvenc mára elveszítette versenyelőnyét.

Mesterséges intelligencia: egyeseknek áttörés, másoknak csapda

A mesterséges intelligencia a Wall Street új hajtóereje – de nem mindenki tud vele élni. Az olyan cégek, mint az EPAM Systems vagy a Salesforce, nem tudták kihasználni az MI-beruházások hullámát, így látványosan lemaradtak az élmezőnytől, amely rekordösszegű befektetéseket vonz az MI-infrastruktúrába.

A piac most a „Winner Takes It All” korszakát éli – ahol a vezetők uralják a teret, a többiek pedig gyorsan eltűnnek.

Egyre több befektető teszi fel a kérdést: vajon a generatív MI hosszú távon kiszoríthatja-e a hagyományos kutatási modelleket? A félelem különösen érinti a Gartner Research és a FactSet Research Systems vállalatokat.

A fejlett algoritmusok már most csökkentik a keresletet a magas haszonkulcsú, emberi elemzésre épülő szolgáltatások iránt. Amit korábban elemzőcsapatok végeztek, azt ma már automatizált rendszerek hajtják végre – gyorsabban és olcsóbban.

A következmények:

a prémiumáras tanácsadói modellek egyre könnyebben helyettesíthetők,

a piacra lépés akadályai csökkennek,

a verseny hónapról hónapra erősödik.



Az MI tehát nemcsak lehetőséget, hanem fenyegetést is jelent – számos hagyományos üzleti modell végét hozhatja el. A Wall Street azonban gyorsan felejt: ami ma vesztes, holnap új stratégiával és nagyobb hatékonysággal térhet vissza a nyereségbe.

Európa: a szélsőségek kontinense

Miközben az amerikai piac stabil növekedést mutat, Európa 2025-ben igazi hullámvasútként viselkedett: látványos sikersztorik és súlyos bukások váltják egymást.

A nyertesek:

Rheinmetall – a német védelmi ipar zászlóshajója,

Rolls-Royce – a brit mérnöki kiválóság szimbóluma,

Orlen – a lengyel energetikai vállalat, amely váratlanul az élvonalba került.



A vesztesek:

SIG Group – a svájci csomagolóanyag-gyártó, amely gyenge eredményeket hozott.



Ehhez képest még a bajban lévő német autógyártók is jobban teljesítettek.

Dánia: az eufóriától a kijózanodásig

Az év egyik legnagyobb fordulata Koppenhágában történt. A dán cégek, amelyek tavaly még a kontinens kedvencei voltak, idén a legrosszabbul teljesítők közé kerültek.

Novo Nordisk – a GLP-1 gyógyszerek piacvezetője részvényeinek 40%-át veszítette el, miután a befektetők árháborútól és új vámoktól tartanak az amerikai piacon.

Pandora – a világhírű ékszermárka a dráguló nemesfémek miatt növekvő költségekkel küzd, részvényei több mint 35%-ot estek.

Orsted – a megújulóenergia-ipar dán bajnoka kénytelen volt visszalépni több költséges amerikai offshore projektből, miután az új amerikai energiapolitika a fosszilis forrásokat részesíti előnyben.

Coloplast – az orvostechnikai cég részvényei 25%-kal estek; Európa 36 leggyengébb részvénye közül négy dán, ami példa nélküli egy ilyen kis gazdaságban.



Nagy nevek, nagy bajban

A gyenge teljesítmény nem korlátozódik Skandináviára.

WPP – a brit reklámügynökség részvényei 55%-ot estek a visszaeső kereslet és a növekvő költségek miatt.

Puma – ismét lemaradt az Adidasszal szemben, és gyenge évet zárt.



A kereskedelmi feszültségek, vámok és költségnövekedés egyre jobban szűkítik a mozgásteret, miközben a befektetők türelme fogy.

Európa válaszúton

A 2025-ös év bebizonyította: az európai piac nem tűri a stagnálást. A védelmi és energetikai cégek profitálnak a geopolitikai bizonytalanságból, miközben a luxus-, divat- és marketingvállalatok a növekvő költségek és csökkenő haszonkulcsok miatt szenvednek.

Európában a siker ma már egyensúly kérdése: a gyorsan változó környezetben csak azok maradnak talpon, akik képesek folyamatosan alkalmazkodni.

Kína: a JD.com alulmaradt az Alibabával szemben

Az amerikai–kínai kereskedelmi feszültségek ellenére a Hang Seng index október végéig több mint 31%-ot emelkedett – Ázsia egyik legjobb teljesítménye.

A növekedést erős vállalati mérlegek, technológiai innováció és a részvényesi értékre fókuszáló, érettebb hazai piac hajtja.

Mindez azonban nem mindenkit mentett meg. A JD.com és a Meituan részvényei 36%, illetve 4% mínuszban állnak – főként azért, mert az Alibaba visszatért, és erősebben, mint valaha.

Az Alibaba visszavette a vezetést

Néhány csendes év után az Alibaba hatalmas összegeket fektetett mesterséges intelligenciába és új szolgáltatásokba, hogy visszaszerezze piacvezető pozícióját.

Az elmúlt hónapokban:

MI-funkciókat vezetett be az Amap (a kínai Google Maps) alkalmazásban,

új étterem- és szállodajavasló rendszereket indított,

kedvezmény- és támogatási programokat hirdetett meg.



Az eredmény: több mint 40 millió új felhasználó egyetlen nap alatt – közvetlen kihívást jelentve a Meituan számára.

Árharc, amely felőrli a nyereséget

Miközben az Alibaba szárnyal, a JD.com és a Meituan drága árversenybe ragadt. Kuponokkal és ingyenes kiszállítással próbálják megtartani vásárlóikat.

A bevételek nőnek, de a profit elolvad.

A Meituan egyre többet költ a logisztikai hálózat fenntartására.

A JD.com-nál a marketing- és szállítási költségek emésztik fel a nyereséget.



Az eredmény: növekvő forgalom, csökkenő nyereség és romló hatékonyság.

A piac már nem hisz abban, hogy a JD.com fel tud zárkózni az Alibabához az MI-fejlesztések terén.

Miért az Alibaba nyer?

A válasz egyszerű: méret és diverzifikáció. Az Alibaba bevételei több pilléren nyugszanak – Tmall, Taobao, AliCloud, Lazada, Amap –, és hatalmas készpénztartalékai lehetővé teszik, hogy veszteséges projekteket is fenntartson, amíg más üzletágak fedezik a költségeket.

A JD.com és a Meituan ezzel szemben kevésbé rugalmas, pénzügyi mozgásterük korlátozott.

A piac üzenete egyértelmű: a támadó stratégia győz, a védekezés nem hoz eredményt.

Japán: nyomás alatt az autógyártók és a szójaszósz-birodalom

A Nikkei 225 idén több mint 25%-kal emelkedett, amit a gyenge jen és az állami ösztönzők tápláltak. Ám nem minden japán vállalat tudta kihasználni ezt a lendületet.

Autóipar:

A legnagyobb gondok a Hino Motorsnál láthatók, a Toyota teherautógyártó leányvállalatánál, amely a kínai verseny és a ciklikus visszaesés miatt a Mitsubishi Motorsszal és a Daimler Truckkal való összeolvadást fontolgatja.

A gyenge jen sem ellensúlyozta az emelkedő vámkockázatokat:

a Nissan és a Mitsubishi részvényei több mint 20%-ot estek,

a Toyota viszont idén 3%-kal, éves szinten 20%-kal emelkedett.



Még a legnagyobbak sem mentesek a protekcionizmus és a növekvő költségek hatásaitól.

Kikkoman – amikor a szójaszósz elveszíti az ízét

A világ vezető szójaszószgyártója részvényeinek 25%-át elvesztette, mert a befektetők lassuló növekedéstől tartanak.

Az okok:

a növekedés kifulladása Észak-Amerikában és Európában,

a költségek emelkedése az új amerikai gyár miatt,

gyengülő kereslet az ázsiai étteremláncok részéről.



A JP Morgan negatív értékelése tovább fokozta a befektetői óvatosságot. Bár a Kikkoman továbbra is erős márka, részvényei még mindig magas áron forognak, ezért a piac egyre óvatosabb.

A Nikkei impozáns emelkedése ellenére Japán piaca ma szelektív: az exportőrök profitálnak a gyenge jenből, de az autógyártók és az élelmiszeripari cégek szűkülő haszonkulcsokkal küzdenek.