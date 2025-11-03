Világcégek, amelyek még mindig ragyognak – és akik 2025 rémálmai lettek

Megnéztük, mely részvények okozták a legnagyobb csalódást 2025-ben – és melyek azok a cégek, amelyek világszerte komoly fejfájást okoztak a befektetőknek.
Az MI vezérelte S&P 500: látványos nyertesek, mélyre zuhanó vesztesek
Az amerikai részvénypiac zászlóshajója, az S&P 500 idén már közel 15%-os növekedést ért el. Első pillantásra ez lendületes bikapiacot jelez, ám a részletesebb kép jóval árnyaltabb: miközben néhány részvény több mint 100%-kal drágult, mások az értékük felét elvesztették.
A legnagyobb nyertesek idén főként két területről kerültek ki:
- a félvezető- és memóriaiparból,
- valamint a védelmi technológiák és mesterségesintelligencia-infrastruktúra világából.
A legnagyobb vesztesek viszont a kiskereskedelmi és tanácsadói szektorban találhatók, ahol a magas működési költségek, a vámok és a gyengülő fogyasztói kereslet egyszerre gyakorolnak nyomást a profitra.
A fogyasztók belefáradtak a drágulásba
Az amerikai vállalatok közül az egyik legnagyobb vesztes a Deckers Outdoor és a Lululemon, mindkettő részvénye több mint 50%-ot esett az év eleje óta.
A helyzet háttere egyszerű: miközben a tehetősebb réteg továbbra is jól él, az átlagos amerikai fogyasztó belefáradt a folyamatosan magas árakba és a csökkenő reáljövedelmekbe. A vásárlási kedv csökken, és ezzel együtt a befektetők is elfordulnak a kiskereskedelmi fókuszú márkáktól.
A képet tovább rontják az importvámok, amelyek különösen azokat a cégeket sújtják, amelyek az Egyesült Államokon kívülről importálnak. Sok korábbi tömegpiaci kedvenc mára elveszítette versenyelőnyét.
Mesterséges intelligencia: egyeseknek áttörés, másoknak csapda
A mesterséges intelligencia a Wall Street új hajtóereje – de nem mindenki tud vele élni. Az olyan cégek, mint az EPAM Systems vagy a Salesforce, nem tudták kihasználni az MI-beruházások hullámát, így látványosan lemaradtak az élmezőnytől, amely rekordösszegű befektetéseket vonz az MI-infrastruktúrába.
A piac most a „Winner Takes It All” korszakát éli – ahol a vezetők uralják a teret, a többiek pedig gyorsan eltűnnek.
Az adatelemzés világa az MI szorításában
Egyre több befektető teszi fel a kérdést: vajon a generatív MI hosszú távon kiszoríthatja-e a hagyományos kutatási modelleket? A félelem különösen érinti a Gartner Research és a FactSet Research Systems vállalatokat.
A fejlett algoritmusok már most csökkentik a keresletet a magas haszonkulcsú, emberi elemzésre épülő szolgáltatások iránt. Amit korábban elemzőcsapatok végeztek, azt ma már automatizált rendszerek hajtják végre – gyorsabban és olcsóbban.
A következmények:
- a prémiumáras tanácsadói modellek egyre könnyebben helyettesíthetők,
- a piacra lépés akadályai csökkennek,
- a verseny hónapról hónapra erősödik.
Az MI tehát nemcsak lehetőséget, hanem fenyegetést is jelent – számos hagyományos üzleti modell végét hozhatja el. A Wall Street azonban gyorsan felejt: ami ma vesztes, holnap új stratégiával és nagyobb hatékonysággal térhet vissza a nyereségbe.
Európa: a szélsőségek kontinense
Miközben az amerikai piac stabil növekedést mutat, Európa 2025-ben igazi hullámvasútként viselkedett: látványos sikersztorik és súlyos bukások váltják egymást.
A nyertesek:
- Rheinmetall – a német védelmi ipar zászlóshajója,
- Rolls-Royce – a brit mérnöki kiválóság szimbóluma,
- Orlen – a lengyel energetikai vállalat, amely váratlanul az élvonalba került.
A vesztesek:
- SIG Group – a svájci csomagolóanyag-gyártó, amely gyenge eredményeket hozott.
Ehhez képest még a bajban lévő német autógyártók is jobban teljesítettek.
Dánia: az eufóriától a kijózanodásig
Az év egyik legnagyobb fordulata Koppenhágában történt. A dán cégek, amelyek tavaly még a kontinens kedvencei voltak, idén a legrosszabbul teljesítők közé kerültek.
- Novo Nordisk – a GLP-1 gyógyszerek piacvezetője részvényeinek 40%-át veszítette el, miután a befektetők árháborútól és új vámoktól tartanak az amerikai piacon.
- Pandora – a világhírű ékszermárka a dráguló nemesfémek miatt növekvő költségekkel küzd, részvényei több mint 35%-ot estek.
- Orsted – a megújulóenergia-ipar dán bajnoka kénytelen volt visszalépni több költséges amerikai offshore projektből, miután az új amerikai energiapolitika a fosszilis forrásokat részesíti előnyben.
- Coloplast – az orvostechnikai cég részvényei 25%-kal estek; Európa 36 leggyengébb részvénye közül négy dán, ami példa nélküli egy ilyen kis gazdaságban.
Nagy nevek, nagy bajban
A gyenge teljesítmény nem korlátozódik Skandináviára.
- WPP – a brit reklámügynökség részvényei 55%-ot estek a visszaeső kereslet és a növekvő költségek miatt.
- Puma – ismét lemaradt az Adidasszal szemben, és gyenge évet zárt.
A kereskedelmi feszültségek, vámok és költségnövekedés egyre jobban szűkítik a mozgásteret, miközben a befektetők türelme fogy.
Európa válaszúton
A 2025-ös év bebizonyította: az európai piac nem tűri a stagnálást. A védelmi és energetikai cégek profitálnak a geopolitikai bizonytalanságból, miközben a luxus-, divat- és marketingvállalatok a növekvő költségek és csökkenő haszonkulcsok miatt szenvednek.
Európában a siker ma már egyensúly kérdése: a gyorsan változó környezetben csak azok maradnak talpon, akik képesek folyamatosan alkalmazkodni.
Az amerikai–kínai kereskedelmi feszültségek ellenére a Hang Seng index október végéig több mint 31%-ot emelkedett – Ázsia egyik legjobb teljesítménye.
A növekedést erős vállalati mérlegek, technológiai innováció és a részvényesi értékre fókuszáló, érettebb hazai piac hajtja.
Mindez azonban nem mindenkit mentett meg. A JD.com és a Meituan részvényei 36%, illetve 4% mínuszban állnak – főként azért, mert az Alibaba visszatért, és erősebben, mint valaha.
Az Alibaba visszavette a vezetést
Néhány csendes év után az Alibaba hatalmas összegeket fektetett mesterséges intelligenciába és új szolgáltatásokba, hogy visszaszerezze piacvezető pozícióját.
Az elmúlt hónapokban:
- MI-funkciókat vezetett be az Amap (a kínai Google Maps) alkalmazásban,
- új étterem- és szállodajavasló rendszereket indított,
- kedvezmény- és támogatási programokat hirdetett meg.
Az eredmény: több mint 40 millió új felhasználó egyetlen nap alatt – közvetlen kihívást jelentve a Meituan számára.
Árharc, amely felőrli a nyereséget
Miközben az Alibaba szárnyal, a JD.com és a Meituan drága árversenybe ragadt. Kuponokkal és ingyenes kiszállítással próbálják megtartani vásárlóikat.
A bevételek nőnek, de a profit elolvad.
- A Meituan egyre többet költ a logisztikai hálózat fenntartására.
- A JD.com-nál a marketing- és szállítási költségek emésztik fel a nyereséget.
Az eredmény: növekvő forgalom, csökkenő nyereség és romló hatékonyság.
A piac már nem hisz abban, hogy a JD.com fel tud zárkózni az Alibabához az MI-fejlesztések terén.
Miért az Alibaba nyer?
A válasz egyszerű: méret és diverzifikáció. Az Alibaba bevételei több pilléren nyugszanak – Tmall, Taobao, AliCloud, Lazada, Amap –, és hatalmas készpénztartalékai lehetővé teszik, hogy veszteséges projekteket is fenntartson, amíg más üzletágak fedezik a költségeket.
A JD.com és a Meituan ezzel szemben kevésbé rugalmas, pénzügyi mozgásterük korlátozott.
A piac üzenete egyértelmű: a támadó stratégia győz, a védekezés nem hoz eredményt.
Japán: nyomás alatt az autógyártók és a szójaszósz-birodalom
A Nikkei 225 idén több mint 25%-kal emelkedett, amit a gyenge jen és az állami ösztönzők tápláltak. Ám nem minden japán vállalat tudta kihasználni ezt a lendületet.
Autóipar:
A legnagyobb gondok a Hino Motorsnál láthatók, a Toyota teherautógyártó leányvállalatánál, amely a kínai verseny és a ciklikus visszaesés miatt a Mitsubishi Motorsszal és a Daimler Truckkal való összeolvadást fontolgatja.
A gyenge jen sem ellensúlyozta az emelkedő vámkockázatokat:
- a Nissan és a Mitsubishi részvényei több mint 20%-ot estek,
- a Toyota viszont idén 3%-kal, éves szinten 20%-kal emelkedett.
Még a legnagyobbak sem mentesek a protekcionizmus és a növekvő költségek hatásaitól.
Kikkoman – amikor a szójaszósz elveszíti az ízét
A világ vezető szójaszószgyártója részvényeinek 25%-át elvesztette, mert a befektetők lassuló növekedéstől tartanak.
Az okok:
- a növekedés kifulladása Észak-Amerikában és Európában,
- a költségek emelkedése az új amerikai gyár miatt,
- gyengülő kereslet az ázsiai étteremláncok részéről.
A JP Morgan negatív értékelése tovább fokozta a befektetői óvatosságot. Bár a Kikkoman továbbra is erős márka, részvényei még mindig magas áron forognak, ezért a piac egyre óvatosabb.
A Nikkei impozáns emelkedése ellenére Japán piaca ma szelektív: az exportőrök profitálnak a gyenge jenből, de az autógyártók és az élelmiszeripari cégek szűkülő haszonkulcsokkal küzdenek.
Ezen tartalmat az XTB S.A. készítette, amelynek székhelye Varsóban található a következő címen, Prosta 67, 00-838 Varsó, Lengyelország (KRS szám: 0000217580), és a lengyel pénzügyi hatóság (KNF) felügyeli (sz. DDM-M-4021-57-1/2005). Ezen tartalom a 2014/65/EU irányelvének, ami az Európai Parlament és a Tanács 2014. május 15-i határozata a pénzügyi eszközök piacairól , 24. cikkének (3) bekezdése , valamint a 2002/92 / EK irányelv és a 2011/61 / EU irányelv (MiFID II) szerint marketingkommunikációnak minősül, továbbá nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési kutatásnak. A marketingkommunikáció nem befektetési ajánlás vagy információ, amely befektetési stratégiát javasol a következő rendeleteknek megfelelően, Az Európai Parlament és a Tanács 596/2014 / EU rendelete (2014. április 16.) a piaci visszaélésekről (a piaci visszaélésekről szóló rendelet), valamint a 2003/6 / EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 2003/124 / EK bizottsági irányelvek hatályon kívül helyezéséről / EK, 2003/125 / EK és 2004/72 / EK, valamint az (EU) 2016/958 bizottsági felhatalmazáson alapuló rendelet (2016. március 9.) az 596/2014 / EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a szabályozási technikai szabályozás tekintetében történő kiegészítéséről a befektetési ajánlások vagy a befektetési stratégiát javasló vagy javasló egyéb információk objektív bemutatására, valamint az egyes érdekek vagy összeférhetetlenség utáni jelek nyilvánosságra hozatalának technikai szabályaira vonatkozó szabványok vagy egyéb tanácsadás, ideértve a befektetési tanácsadást is, az A pénzügyi eszközök kereskedelméről szóló, 2005. július 29-i törvény (azaz a 2019. évi Lap, módosított 875 tétel). Ezen marketingkommunikáció a legnagyobb gondossággal, tárgyilagossággal készült, bemutatja azokat a tényeket, amelyek a szerző számára a készítés időpontjában ismertek voltak , valamint mindenféle értékelési elemtől mentes. A marketingkommunikáció az Ügyfél igényeinek, az egyéni pénzügyi helyzetének figyelembevétele nélkül készül, és semmilyen módon nem terjeszt elő befektetési stratégiát. A marketingkommunikáció nem minősül semmilyen pénzügyi eszköz eladási, felajánlási, feliratkozási, vásárlási felhívásának, hirdetésének vagy promóciójának. Az XTB S.A. nem vállal felelősséget az Ügyfél ezen marketingkommunikációban foglalt információk alapján tett cselekedeteiért vagy mulasztásaiért, különösen a pénzügyi eszközök megszerzéséért vagy elidegenítéséért. Abban az esetben, ha a marketingkommunikáció bármilyen információt tartalmaz az abban megjelölt pénzügyi eszközökkel kapcsolatos eredményekről, azok nem jelentenek garanciát vagy előrejelzést a jövőbeli eredményekkel kapcsolatban.