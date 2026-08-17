A kakaó 1%-kal emelkedett, és megközelítette a 6 000 dolláros szintet 🔼 Hogyan alakulnak a befektetési alapok pozíciói?

A kakaó határidős jegyzései (COCOA) az ICE tőzsdén ma volatilisak, jelenleg 1–2%-os emelkedéssel, 5850 dollár környékén kereskednek, miközben a piac ismét a nyugat-afrikai kínálati kockázatokra fókuszál. A fő aggodalmak a 2026/27-es elefántcsontparti és ghánai termés kilátásaihoz kapcsolódnak, ahol a rendszertelen csapadék, a nem elegendő napsütés és az El Niño-hoz kapcsolódó kockázatok rontják a kakaótermések fejlődésének körülményeit.

Az emelkedést az alacsonyabb termelési előrejelzések és a globális kínálati többletre vonatkozó csökkentett becslések is támogatják. További tényező az EU erdőirtás elleni szabályozása, amely megnehezítheti bizonyos kakaószállítmányok európai exportját a geolokációs és nyomonkövethetőségi követelmények miatt. A piac emellett figyeli az ICE által nyomon követett készletek fokozatos csökkenését, valamint az amerikai dollár gyengülését, ami javítja a külföldi piaci szereplők vásárlóerejét.

Másrészt az emelkedést korlátozza a továbbra is magas kikötői beérkezés és a kakaó viszonylag jó fizikai elérhetősége. Ghána arról számolt be, hogy a 2025/26-os szezonban a termelés elérte a 750 000 tonnát, ami éves alapon 25,6%-os növekedést jelent. A kereslet továbbra is egy másik kockázati tényező, mivel egyes csokoládégyártók csökkentik a kakaó felhasználását vagy módosítják termékeik receptúráját a korábbi, rendkívül magas árak után. A kakaópiac mélyebb vizsgálatához érdemes megvizsgálni a legfrissebb Commitment of Traders jelentést.

Mit mutat a COT pozicionáltság a kakaópiacon?

A legfrissebb COT-jelentés azt mutatja, hogy a Managed Money alapok továbbra is nettó short pozícióban vannak kakaóból, és tovább növelték bearish kitettségüket. Augusztus 11-én 22 955 long kontraktussal szemben 29 622 short kontraktust tartottak, ami -6667 kontraktusos nettó pozíciót eredményezett. A hét során a short pozíciók 2147 kontraktussal nőttek, míg a longok mindössze 150-nel emelkedtek, vagyis a spekulatív pozicionáltság nettó alapon közel 2000 kontraktussal romlott.

Más képet mutat a Producer/Merchant/Processor/User kategória, amely a fizikai kakaópiacon közvetlenül érintett kereskedelmi szereplőket képviseli. A kereskedelmi szereplők 53 235 long és 73 711 short kontraktussal rendelkeztek, ami körülbelül -20 476 kontraktusos nettó pozíciót jelent, bár a short irányú kitettségük az elmúlt héten kissé mérséklődött. A short pozíciók 3717 kontraktussal csökkentek, míg a longok 3285-tel estek, így a kategória nettó pozíciója kissé kevésbé negatívvá vált.

A Managed Money (nagy spekulánsok) növelte nettó short kitettségét, ami a kakaó árkilátásaival kapcsolatos továbbra is óvatos alapkezelői hozzáállást jelzi.

A kereskedelmi szereplők (termelők és más, a fizikai piacon érintett szereplők, akik elsősorban fedezeti célokra használják a határidős ügyleteket) továbbra is egyértelműen nettó short pozícióban vannak, de részben csökkentették short oldali fedezeti pozícióikat.

A nyitott kontraktusállomány 12 507 kontraktussal csökkent, ami a piaci részvétel általánosabb visszaesésére utal, nem pedig agresszív új pozícióépítésre.

A két kategóriát együtt vizsgálva enyhén bearish spekulatív jelzés látható, de nem szélsőséges mértékben: az alapok növelik a short pozíciókat, miközben a kereskedelmi szereplők nem növelik nettó short kitettségüket.

A gyakorlatban jelenleg a Managed Money viselkedése a legfontosabb jelzés – a spekulatív alapok egyre egyértelműbben lefelé pozicionálják magukat. A kereskedelmi szereplők pozicionáltságát nem szabad egyszerű bearish jelzésként értelmezni, mivel a termelők és feldolgozók elsősorban a fizikai kakaóval kapcsolatos kitettségük fedezésére használják a határidős piacot, és természetes pozíciójuk gyakran nettó short.