A kakaó 1%-kal emelkedett, és megközelítette a 6 000 dolláros szintet 🔼 Hogyan alakulnak a befektetési alapok pozíciói?

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A kakaó határidős árai körülbelül 1–2%-kal emelkedtek, mivel a nyugat-afrikai ellátási kockázatok, a gyengébb terméskilátások, az alacsonyabb ICE-készletek és a gyengébb amerikai dollár támogatják az árakat.
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A befektetési alapok továbbra is nettó rövid pozícióban vannak, és további bearish kitettséget építettek ki; nettó pozíciójuk augusztus 11-én -6 667 kontraktus volt.
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A kereskedelmi szereplők szintén nettó rövid pozícióban vannak, de rövid fedezeti pozícióik egy részét leépítették, míg a nyitott pozíciók számának csökkenése inkább az általános piaci részvétel visszaesésére utal, mintsem agresszív új pozícionálásra.
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A kakaó határidős árai körülbelül 1–2%-kal emelkedtek, mivel a nyugat-afrikai ellátási kockázatok, a gyengébb terméskilátások, az alacsonyabb ICE-készletek és a gyengébb amerikai dollár támogatják az árakat.
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A befektetési alapok továbbra is nettó rövid pozícióban vannak, és további bearish kitettséget építettek ki; nettó pozíciójuk augusztus 11-én -6 667 kontraktus volt.
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A kereskedelmi szereplők szintén nettó rövid pozícióban vannak, de rövid fedezeti pozícióik egy részét leépítették, míg a nyitott pozíciók számának csökkenése inkább az általános piaci részvétel visszaesésére utal, mintsem agresszív új pozícionálásra.
A kakaó határidős jegyzései (COCOA) az ICE tőzsdén ma volatilisak, jelenleg 1–2%-os emelkedéssel, 5850 dollár környékén kereskednek, miközben a piac ismét a nyugat-afrikai kínálati kockázatokra fókuszál. A fő aggodalmak a 2026/27-es elefántcsontparti és ghánai termés kilátásaihoz kapcsolódnak, ahol a rendszertelen csapadék, a nem elegendő napsütés és az El Niño-hoz kapcsolódó kockázatok rontják a kakaótermések fejlődésének körülményeit.
Az emelkedést az alacsonyabb termelési előrejelzések és a globális kínálati többletre vonatkozó csökkentett becslések is támogatják. További tényező az EU erdőirtás elleni szabályozása, amely megnehezítheti bizonyos kakaószállítmányok európai exportját a geolokációs és nyomonkövethetőségi követelmények miatt. A piac emellett figyeli az ICE által nyomon követett készletek fokozatos csökkenését, valamint az amerikai dollár gyengülését, ami javítja a külföldi piaci szereplők vásárlóerejét.
Másrészt az emelkedést korlátozza a továbbra is magas kikötői beérkezés és a kakaó viszonylag jó fizikai elérhetősége. Ghána arról számolt be, hogy a 2025/26-os szezonban a termelés elérte a 750 000 tonnát, ami éves alapon 25,6%-os növekedést jelent. A kereslet továbbra is egy másik kockázati tényező, mivel egyes csokoládégyártók csökkentik a kakaó felhasználását vagy módosítják termékeik receptúráját a korábbi, rendkívül magas árak után. A kakaópiac mélyebb vizsgálatához érdemes megvizsgálni a legfrissebb Commitment of Traders jelentést.
Mit mutat a COT pozicionáltság a kakaópiacon?
A legfrissebb COT-jelentés azt mutatja, hogy a Managed Money alapok továbbra is nettó short pozícióban vannak kakaóból, és tovább növelték bearish kitettségüket. Augusztus 11-én 22 955 long kontraktussal szemben 29 622 short kontraktust tartottak, ami -6667 kontraktusos nettó pozíciót eredményezett. A hét során a short pozíciók 2147 kontraktussal nőttek, míg a longok mindössze 150-nel emelkedtek, vagyis a spekulatív pozicionáltság nettó alapon közel 2000 kontraktussal romlott.
Más képet mutat a Producer/Merchant/Processor/User kategória, amely a fizikai kakaópiacon közvetlenül érintett kereskedelmi szereplőket képviseli. A kereskedelmi szereplők 53 235 long és 73 711 short kontraktussal rendelkeztek, ami körülbelül -20 476 kontraktusos nettó pozíciót jelent, bár a short irányú kitettségük az elmúlt héten kissé mérséklődött. A short pozíciók 3717 kontraktussal csökkentek, míg a longok 3285-tel estek, így a kategória nettó pozíciója kissé kevésbé negatívvá vált.
- A Managed Money (nagy spekulánsok) növelte nettó short kitettségét, ami a kakaó árkilátásaival kapcsolatos továbbra is óvatos alapkezelői hozzáállást jelzi.
- A kereskedelmi szereplők (termelők és más, a fizikai piacon érintett szereplők, akik elsősorban fedezeti célokra használják a határidős ügyleteket) továbbra is egyértelműen nettó short pozícióban vannak, de részben csökkentették short oldali fedezeti pozícióikat.
- A nyitott kontraktusállomány 12 507 kontraktussal csökkent, ami a piaci részvétel általánosabb visszaesésére utal, nem pedig agresszív új pozícióépítésre.
- A két kategóriát együtt vizsgálva enyhén bearish spekulatív jelzés látható, de nem szélsőséges mértékben: az alapok növelik a short pozíciókat, miközben a kereskedelmi szereplők nem növelik nettó short kitettségüket.
A gyakorlatban jelenleg a Managed Money viselkedése a legfontosabb jelzés – a spekulatív alapok egyre egyértelműbben lefelé pozicionálják magukat. A kereskedelmi szereplők pozicionáltságát nem szabad egyszerű bearish jelzésként értelmezni, mivel a termelők és feldolgozók elsősorban a fizikai kakaóval kapcsolatos kitettségük fedezésére használják a határidős piacot, és természetes pozíciójuk gyakran nettó short.
Forrás: CFTC
COCOA (D1 interval)
Forrás: xStation5
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