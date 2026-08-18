🏯A nap chartja: Véget ért az idill Japánban? A JP225 több mint 2%-ot esik

Az augusztus első felében elért erős emelkedési hullám után a japán Nikkei 225 index ma több mint 2%-os meredek esést könyvelt el. Az index kontraktusa jelenleg 67 400 ponton áll, és az amerikai indexek határidős kontraktusainak esésével párhuzamosan tovább mélyíti veszteségeit. Ha a jelenlegi lefelé irányuló lendület az ázsiai kereskedési szakasz végéig fennmarad, ez lehet a legmélyebb egynapos korrekció július vége óta. A befektetői optimizmus falakba ütközött, és a kockázatkerülés vált uralkodóvá az ázsiai–csendes-óceáni térség piacain. A japán hangulat ilyen mértékű romlása mögött több kulcsfontosságú tényező kombinációja áll: a fokozódó geopolitikai feszültségektől kezdve a növekvő kötvényhozamokon át egészen a tegnapi csalódást keltő gazdasági adatokig.

JP225 potenciálisan kitörhet a jelenlegi rövid távú emelkedő trendjéből. Forrás: xStation5

A japán részvényárak esésének okai

1. Az olajárak megugrása és a közel-keleti eszkaláció rémképe

A geopolitika vált az eladási hullám kiváltó okává. Donald Trump amerikai elnök kategorikusan kizárta az Iránnal kötött ideiglenes tűzszünet meghosszabbítását, kemény retorikája (beleértve az Ománnal szembeni fenyegetéseket is) pedig aggodalmakat keltett a nyersanyagellátás biztonságával kapcsolatban. A piaci reakció azonnali volt: a Brent olaj ára áttörte a hordónkénti 91 dolláros szintet, az amerikai WTI pedig 84 dollár fölé emelkedett. Japán számára, amelynek gazdasága szinte teljes mértékben energiaimportra támaszkodik, ez rossz hír. Az olajárak meredek emelkedése magasabb költségeket jelent a vállalatok számára és nyomást helyez a profitmarzsokra, ami természetesen arra készteti a befektetőket, hogy részvényeket adjanak el a tokiói tőzsdén.

2. A japán kötvényhozamok 1996-os szinteken

A részvénypiac másik jelentős terhe az adósságpiac. A 10 éves japán államkötvények (JGB) hozamai mintegy 2,95%-ra ugrottak, ami 1996 szeptembere óta a legmagasabb érték. A biztonságos államkötvények emelkedő kamatai egyre érdekesebb alternatívát jelentenek a kockázatos részvénypiac számára. A növekvő hozamok környezetében különösen a technológiai vállalatok értékeltségei szenvednek, mivel a tőke a „biztonságos menedékek” felé áramlik.

3. A gyenge jen tovább súlyosbítja a helyzetet (emelkedő USDJPY)

A devizapiacon a japán fizetőeszköz gyengülését figyelhetjük meg. Az USDJPY árfolyama emelkedik, és megközelíti a 159,7-es szintet. Korábban a gyenge jent a tokiói tőzsdén általában lelkesedéssel fogadták, mivel támogatta a japán exportóriások versenyképességét. A jelenlegi helyzetben azonban ez a jelenség kétélű fegyver. Mivel a Brent olaj ára meghaladja a 91 dollárt, a jen gyengülése drasztikusan növeli az importált energia költségeit, ami közvetlenül sújtja a belföldi gazdaságot és a fogyasztók pénztárcáját.

4. Gyenge GDP és a pénteki inflációs adatokra való várakozás

A helyi makrogazdasági fundamentumok sem adnak okot optimizmusra. A tegnapi japán GDP-adatok meglehetősen gyengének bizonyultak (a második negyedév évesített növekedése 1,1% volt a várt 2,1%-kal és az előző 1,9%-kal szemben), ami visszafogta a részvényvásárlási lelkesedést, és aggodalmakat keltett az ország gazdasági növekedési ütemével kapcsolatban. Emellett a befektetők kiváró álláspontra helyezkednek a pénteken esedékes kulcsfontosságú japán inflációs adat előtt. Ez az adat meghatározhatja a jegybank monetáris politikájának következő lépéseit, különösen a fent említett „importált infláció” és az elszabaduló hozamok kontextusában. Bár önmagában egy kamatemelés általában negatív a részvénypiac számára, a pénz költségének jelenlegi emelése a jen gyengülésének végét eredményezheti.

5. Mire számíthatunk ezután?

A Nikkei 225 mai zuhanása klasszikus példája a kockázatból való menekülésnek a felhalmozódó problémák közepette. Az augusztus első felében elért sikeres teljesítmény után a piac érzékeny volt egy korrekcióra, a kiváltó ok pedig a geopolitika és az olaj lett, amelyek felszínre hozták a japán gazdaság gyengeségeit: a nyersanyagimporttól való függőséget és a csaknem három évtizede nem látott legmagasabb finanszírozási költséggel (JGB-hozamokkal) kapcsolatos nyomást. A fokozott volatilitás fennmaradhat a tokiói tőzsdén a pénteki inflációs adatokig.

A Nikkei 225 határidős kontraktus a mai napon a legrosszabbul teljesítő indexalapú instrumentum. Bár technikailag az index középtávon továbbra is pozitív képet mutat, ugyanakkor a 2- és 5-éves átlagokhoz viszonyítva továbbra is meglehetősen erősen túlvásárolt állapotban van. Az RSI mutató a túlvásárolt zónában van. Forrás: XTB