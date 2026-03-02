Az olaj és az arany árfolyama emelkedik

Az új hét a piacokon az Egyesült Államok és Izrael összehangolt iráni támadásaival, valamint Teherán kiterjedt rakétás válaszcsapásaival indul. A megtorlás iráni és izraeli célpontokat, az amerikai bázisokat a szövetséges országokban, továbbá az Egyesült Arab Emírségekben, Katarban, Bahreinben, Kuvaitban és Libanonban is érintette, miközben incidensekről érkeztek hírek Ciprusról, Jordániából és Pakisztánból is.
A válság legveszélyesebb eleme továbbra is a Strait of Hormuz helyzete, amely a globális olajkereskedelem mintegy egyötödét bonyolítja, napi körülbelül 20 millió hordó szállításával. A térség jelenleg nagyrészt járhatatlan a tartályhajók elleni támadások kockázata miatt. Éppen a Perzsa-öbölből érkező szállítások fenntarthatóságával kapcsolatos aggodalmak hajtják a Brent és a WTI olaj árának mintegy 7,2%-os ugrását, ami a Brentet hordónként körülbelül 79 USD-ra emelte. A piac egyre inkább számol azzal a forgatókönyvvel, hogy a Hormuzi-szoros tényleges blokádja és a tankhajók elleni támadások esetén az olajár viszonylag rövid időn belül akár a 100 dolláros szintet is tesztelheti.
A további olajár-emelkedésnek ugyanakkor bizonyos korlátot szab az OPEC+ döntése, amely rendkívüli hétvégi ülésén megállapodott abban, hogy áprilisban napi 206 000 hordóval növeli a kitermelést – jelentősen meghaladva a korábbi, körülbelül 136 000 hordós célt –, jelezve a piac felé, hogy kész enyhíteni a kínálati sokkot. A gyakorlatban azonban, miközben az Egyesült Arab Emírségekben és a régió egészében folytatódnak a támadások, ma a nyersanyag fizikai elérhetősége és a tengeri szállítási útvonalak biztonsága fontosabb, mint a kartell nyilatkozatai.
Az arany, amely klasszikusan „végső biztosítási” eszközként funkcionál, az olajhoz hasonlóan erőteljesen reagál: az ár több mint 2%-kal emelkedik, és ha a harcok további 48 órán át folytatódnak, megnyílhat az út az 5 500 USD/uncia szint felé, az eszkaláció folytatódása esetén pedig még magasabb árak sem zárhatók ki. A befektetők az ezüst felé is fordulnak; a felforrósodott opciós piac mellett az unciánkénti 100–120 USD-s szint irányába történő elmozdulás sem kizárt, ugyanakkor nő a kockázata egy éles korrekciónak is a jelenleg emelkedő eszközökben, ha a közel-keleti helyzet hirtelen megnyugszik.
Rövid távon elsősorban az határozza meg az olaj-, arany-, deviza- és részvénypiacok reakcióját, hogy meddig tart a tűzváltás, és mennyi ideig marad korlátozott a forgalom a Hormuzi-szorosban.
A Brent nyersolaj (OIL) jelentős emelkedéssel kezdte a kereskedést, folytatva az instrumentum jelenlegi emelkedő trendjét. Érdekes módon a 14 napos átlag RSI-je jelenleg a 2025 júniusa óta mért legmagasabb szinten van. Forrás: xStation
Az arany (GOLD) szintén jelentős emelkedéssel nyitott, és közeledik minden idők legmagasabb szintjéhez. Forrás: xStation
