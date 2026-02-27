Reggeli összefoglaló: Az Nvidia ragyogó eredményei lehúzzák a piacot

Az amerikai piacon a kereskedési nap határozott eladói hullámmal zárult. A lejtmenet szinte az egész részvénypiacra kiterjedt, és jelentős mínuszokkal fejeződött be a nap. Az S&P 500 végül 0,5%-kal esett, a Nasdaq Composite 1,2%-kal gyengült, míg a Dow Jones Industrial Average viszonylag stabil maradt, és szimbolikus emelkedéssel zárt.

Bár a Közel-Keletről érkező hírek szerint mutatkozik némi előrelépés a tárgyalásokban, továbbra sincsenek konkrét áttörések, amelyek érdemben megváltoztatnák a geopolitikai és piaci helyzetet. A befektetők óvatosak maradtak, határozott nyilatkozatokra és valós döntésekre várnak, nem csupán „konstruktív párbeszédről” szóló diplomáciai jelzésekre.

Tokióban az infláció februárban 1,8%-ra lassult éves alapon, ami 16 hónap után először került a Bank of Japan 2%-os célja alá, bár a magmutatók (friss élelmiszerek és energia nélkül) továbbra is tartós árnyomásra utalnak.

A People's Bank of China (PBOC) a mai USD/CNY referenciaárfolyamot 6,9228 szinten határozta meg a 6,8428-as becsléssel szemben. Emellett a jegybank megemelte a devizakockázati tartalékrátát a jüan hűtése érdekében.

Vállalati hírek a Wall Streetről: a Block Inc. több mint 4 000 munkahely megszüntetését jelentette be (a jelenlegi munkaerő mintegy 40%-át), és kisebb, AI-támogatott csapatokra alakítja át működését a hatékonyság növelése érdekében. A befektetők pozitívan reagáltak az átalakításra és a pénzügyi eredményekre, ami a részvény árfolyamának mintegy 25%-os emelkedését eredményezte a zárás utáni kereskedésben.

A kriptovaluta-piacon enyhén pozitív a hangulat. A bitcoin több mint 0,2%-kal emelkedik, és a 67 800 USD-s szintet teszteli, míg az ethereum szintén körülbelül 0,2%-os pluszban van, 2 040 USD környékén.

