Gazdasági naptár: A FOMC dönt a kamatlábakról

A mai kereskedési napot nagyrészt az amerikai Jegybank (Federal Reserve) kamatdöntése fogja meghatározni, amely kétségtelenül a nap legfontosabb eseménye. Európában a befektetők szorosan figyelik a norvég és a cseh inflációs adatokat, valamint a svéd, szlovák és olasz ipari termelési statisztikákat, amelyek betekintést nyújthatnak az év végi gazdasági helyzetbe. Délután az EKB elnökének, Christine Lagarde-nak és a BoE kormányzójának, Andrew Baileynek a beszédei kerülnek fókuszba, mivel megjegyzéseik iránymutatást adhatnak a 2026-os monetáris politika várható alakulásáról. A nap csúcspontja továbbra is a FOMC kamatdöntő ülése és a makrogazdasági előrejelzések publikálása. A piac arra számít, hogy a kamatszint 3,50–3,75% között marad, miközben a befektetők elsősorban a nyilatkozat hangnemére és Jerome Powell esti sajtótájékoztatójára figyelnek majd. Emellett a Kanadai Jegybank kamatdöntése is fontos szerepet játszik az észak-amerikai kereskedési szakaszban, ami tovább növelheti a piaci volatilitást. Kína 02:30 – Fogyasztói árindex (é/é) – november: tény 0,7% (várakozás 0,7%, előző 0,2%)

02:30 – Termelői árindex (é/é) – november: tény -2,2% (várakozás -2,2%, előző -2,1%) Norvégia 08:00 – Fogyasztói árindex (é/é) – november: tény 3% (várakozás 3%, előző 3,1%)

08:00 – Maginfláció (é/é) – november: tény 3% (várakozás 3%, előző 3,4%) Svédország 08:00 – Ipari termelés (szezonálisan kiigazítva, é/é) – október: tény 5,9% (előző 14,6%) Törökország 08:00 – Ipari termelés (é/é) – október: tény 2,2% (előző 2,9%) Románia 08:00 – Külkereskedelmi mérleg (EUR) – október: tény -3 mrd (előző -2,48 mrd) Csehország 09:00 – Pénzügyi CPI (h/h) – november: előző 0,5%, várakozás -0,3%

09:00 – Pénzügyi CPI (é/é) – november: előző 2,5%, várakozás 2,1% Szlovákia 09:00 – Ipari termelés (é/é) – október: előző 0,7%, várakozás -2% Olaszország 10:00 – Ipari termelés (h/h) – október: előző 2,8%, várakozás -0,4% Egyesült Királyság 11:45 – Andrew Bailey, a BoE kormányzójának nyilvános beszéde Euróövezet 11:55 – Christine Lagarde, az EKB elnökének nyilvános beszéde Egyesült Államok 13:00 – Jelzáloghitel-kérelmek – hét: előző -1,4%

14:30 – Munkaköltség-index (negyedév/negyedév) – Q3: várakozás 0,9%, előző 0,9% Kanada 15:45 – BoC kamatdöntés – december: várakozás 2,25%, előző 2,25%

16:30 – Kanadai Jegybank sajtótájékoztató – december Egyesült Államok 16:30 – Heti olajkészletek: Nyersolajkészlet változás – hét: várakozás -1,7 millió hordó, előző 0,57 millió hordó

Benzinkészlet változás – hét: várakozás 2,3 millió hordó, előző 4,52 millió hordó

Desztillátumkészlet változás – hét: várakozás 1,5 millió hordó, előző 2,06 millió hordó 20:00 – FOMC kamatdöntés – december: várakozás 3,50–3,75%, előző 3,75–4,00%

20:00 – FOMC makrogazdasági előrejelzések

20:30 – FOMC sajtótájékoztató

