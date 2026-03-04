Reggeli összefoglaló (04.03.2026)

Az ázsiai piacok immár harmadik egymást követő kereskedési napon esnek az Egyesült Államok, Izrael és Irán közötti fokozódó feszültségek közepette. Japán JP225 indexe 1,50%-kal 54 400 pontra csökkent, a kínai indexek 0,70–1,50% közötti mínuszban vannak, míg Ausztrália AU200cash indexe 0,75%-kal esett.

A dél-koreai Kospi index is kiemelkedik. A befektetők a közel-keleti feszültségek erősödését arra használták, hogy realizálják a nyereséget az elmúlt hónapok parabolikus emelkedése után. Az index ma 12%-kal esik, ugyanakkor éves összevetésben még mindig 18%-os pluszban áll.

Az olajárak ma mintegy 2%-kal emelkednek, a OIL.WTI hordónként 76,25 USD-on, míg a Brent 83,50 USD-on kereskedik. Az árak a Hormuzi-szoros közelében történt támadásokat követően emelkedtek, amelyek megzavarták a tankhajó-forgalmat. Tegnap késő este Donald Trump haditengerészeti védelmet és biztosítási támogatást jelentett be az energiaszállítás számára a helyzet stabilizálása érdekében.

A devizapiacon ma vegyes a kép. A leggyengébb valuták közé tartozik az ausztrál dollár (AUD), míg az erősebb oldalon az új-zélandi dollár (NZD) és a svájci frank (CHF) áll.

A nemesfémek a tegnapi eladási hullám után korrekcióba kezdtek. Az arany 1,20%-kal 5 120 USD-ra emelkedett unciánként, az ezüst pedig 3,20%-kal 83,30 USD-ra drágult unciánként.

Kínában a hivatalos PMI-mutatók továbbra is a zsugorodási tartományban maradtak, az összetett index 49,5 ponton áll, ami a belföldi gazdaság tartós gyengeségét jelzi. Eközben a nem hivatalos Caixin PMI 52,1 pontra emelkedett — ez a legmagasabb szint a világjárvány óta. A javulást az új megrendelések és az export erőteljes növekedése hajtotta. Az ellentmondásos adatok megnehezítik Kína kilábalási pályájának megítélését.

Az erősebb nem hivatalos adatok a termelés bővülésére és a készletek újraépítésére utalnak. A nyersanyagköltségek 44 hónapos csúcsra emelkedtek, főként a fémek drágulása miatt. A termelők részben továbbhárították a költségeket a fogyasztókra, miközben a foglalkoztatás növekedése mérsékelt maradt.

A japán hatóságok ismét hangsúlyozták készenlétüket a devizapiaci beavatkozásra, beleértve az esetleges árfolyam-intervenciót is. A geopolitikai feszültségek ellenére a jen nem töltötte be menedékvaluta-szerepét, főként az emelkedő olajárak miatt, amelyek rontják Japán külkereskedelmi mérlegét.

Ausztrália GDP-je negyedéves alapon 0,8%-kal, éves alapon 2,6%-kal nőtt, meghaladva a várakozásokat. A növekedési dinamika egyértelműen javult a 2024 közepi mélypontokhoz képest. Ugyanakkor a háztartási fogyasztás továbbra is visszafogott.

