Gazdasági naptár: A német ZEW-index és az amerikai NFIB-index a figyelem középpontjában

Bár az amerikai kormányzati leállás megoldása jó úton halad, még eltart egy ideig, mire megjelennek a legfontosabb amerikai gazdasági adatok. A mai főbb makrogazdasági adatok a másodlagos hangulatmutatókból származnak – a német ZEW gazdasági hangulatindexből és az amerikai NFIB kisvállalkozói optimizmusjelentésből, amely az amerikai munkaerő mintegy felét foglalkoztató kisvállalkozások hangulatát tükrözi. A mai vállalati eredmények többnyire másodlagos vállalatoktól származnak, a legnagyobb közülük a Sea Ltd, egy szingapúri székhelyű pénzügyi és e-kereskedelmi konglomerátum, amely piaci kapitalizációját tekintve a legnagyobb vállalat Délkelet-Ázsiában. A figyelem az AngloGold Ashanti nemesfém-bányászati vállalatra és az Oklo nukleáris technológiai vállalatra is irányul, amelynek részvényei az év eleje óta mintegy 400%-kal emelkedtek, bár azóta mintegy 40%-kal estek vissza a csúcsértékükhöz képest. Gazdasági naptár 11:00 – Németország: ZEW gazdasági hangulatindex, várt érték 41 , októberben 39,3

ZEW gazdasági hangulatindex, várt érték , októberben 12:00 – USA: NFIB kisvállalkozói optimizmusindex (október), várt érték 93,3, szeptemberben 98,8 Központi bankárok beszédei 9:30 – EKB: Vujcic, Sleijpen

Vujcic, Sleijpen 9:30 – BoE: Greene

Greene 14:30 – EKB: Kocher

Kocher 17:45 – EKB: Escriva

