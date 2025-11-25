Gazdasági naptár: A piacok az amerikai PPI-re és a kiskereskedelmi forgalomra koncentrálnak (2025.11.25.)

A keddi kereskedés mind Európában, mind az Egyesült Államokban érdekesnek ígérkezik. A mai makrogazdasági adatok között szerepel többek között Németország előzetes GDP-adatai, a svéd és az amerikai PPI-infláció, a lengyel és az amerikai kiskereskedelmi forgalom, valamint az ingatlanár-indexek. A figyelem középpontjában az Európai Központi Bank igazgatótanácsának tagjainak beszédei és az amerikai heti kőolajkészlet-adatok is állnak majd. A piac figyelmét azonban ma elsősorban az amerikai PPI és a kiskereskedelmi forgalom adatai fogják lekötni. A mai naptár: 08:00 – Németország Bruttó hazai termék (GDP) – előzetes harmadik negyedévi adatok GDP s.a. q/q: tényleges 0,0% (előrejelzés 0,0%; előző -0,3%)

GDP n.s.a. é/é: tényleges 0,3% (előrejelzés 0,3%; előző -0,2%) 08:00 – Svédország PPI infláció é/é – október: tényleges 0,4% (előző 0,5%) 08:45 – Franciaország Fogyasztói bizalmi index – november: (előrejelzés 90; előző 90) 09:00 – Lengyelország BIEC jóléti index – november: előző 94,8 10:00 – Lengyelország Kiskereskedelmi forgalom – október Kiskereskedelmi forgalom h/h: (előző -2,5%)

Kiskereskedelmi forgalom é/é: (előrejelzés 3,9%; előző 6,6%)

Kiskereskedelmi forgalom állandó árakon é/é: (előrejelzés 3,7%; előző 6,4%) 10:00 – Eurozóna Piero Cipollone, az EKB igazgatótanácsának tagjának beszéde 14:00 – Lengyelország Pénzmennyiség M3 éves szinten – október: (előrejelzés 10,6%; előző 11,1%) 14:30 – USA Termelői árindex (PPI) – október PPI h/h: (előrejelzés 0,3%; előző -0,1%)

Alap PPI h/h: (előrejelzés 0,3%; előző -0,1%)

PPI é/é: (előrejelzés 2,7%; előző 2,6%)

Alap PPI é/é: (előrejelzés 2,7%; előző 2,8%) 14:30 – USA Kiskereskedelmi forgalom – október Kiskereskedelmi forgalom h/h: (előrejelzés 0,4%; előző 0,6%)

Kiskereskedelmi forgalom autóipar nélkül h/h: (előrejelzés 0,4%; előző 0,7%)

Kiskereskedelmi forgalom autóipar és üzemanyag nélkül h/h: (előző 0,7%)

Kiskereskedelmi forgalom é/é: (előző 5%) 15:00 – USA S&P/Case-Shiller lakásárindex – szeptember 10 város év/év: (előrejelzés 1,9%; előző 2,1%)

20 város év/év: (előrejelzés 1,4%; előző 1,6%) FHFA lakásárindex havi: előző 0,4% 15:00 – Eurozóna Piero Cipollone, az EKB igazgatótanácsának tagjának beszéde 16:00 – USA Richmond Fed Index – november: (előrejelzés -0,2; előző -4) Függőben lévő lakáseladási index havi – október: (előző 0,0%) Fogyasztói bizalmi index – Conference Board – november: (előrejelzés 93,5; előző 94,6) Befejezetlen áruk készletei m/m – augusztus: (előrejelzés 0,1%; előző 0,2%) 22:40 – USA Heti amerikai API üzemanyag-készletváltozás Nyersolajváltozás: 4,4 millió hordó

