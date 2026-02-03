Gazdasági naptár: Az amerikai adatokat torzítja a kormányzati leállás

A globális makrogazdasági menetrend az európai és az észak-amerikai kereskedési szakaszban viszonylag könnyű, az elmúlt napok jelentősebb adatközléseit követően. A piacok már feldolgozták az Ausztrál Jegybank (RBA) kamatemelési döntését – egy olyan lépést, amely több befektetési bank előrejelzésével szembement, mivel azok hosszabb ideig tartó kivárásra számítottak. Eközben a francia inflációs adatok továbbra is lefelé okoznak meglepetést: az éves CPI mindössze 0,3% é/é lett, elmaradva a 0,6%-os konszenzustól, és jelentősen lassulva az előző 0,8%-ról. Havi alapon az árak 0,3%-kal estek.

A hét fő fókuszában továbbra is a washingtoni működési bénultság áll. Az elhúzódó amerikai kormányzati leállás több kulcsfontosságú szövetségi intézményt – köztük a Munkaügyi Statisztikai Hivatalt (BLS) – is érinti. Ennek következtében a péntekre várt, kiemelten figyelt Non-Farm Payrolls (NFP) jelentést hivatalosan elhalasztották.

A csúcsszintű amerikai munkaerőpiaci adatok hiányában a mai napirend a jegybanki megszólalásokra, a magánkészlet-adatokra, valamint Új-Zéland munkaerőpiaci jelentésére helyeződik át. A befektetők emellett továbbra is szorosan követik a gyorsjelentési szezont, különös tekintettel arra, hogy a AMD az amerikai piac zárása után teszi közzé eredményeit.

Gazdasági naptár (minden időpont GMT szerint)

13:00 – Barkin, Fed

14:40 – Bowman, Fed

21:40 – API heti amerikai nyersolajkészlet-jelentés

21:45 – Új-Zéland munkaerőpiaci adatok (Q4):

Foglalkoztatás változása: várakozás 0,5% q/q ; előző 0,5% q/q

Munkaerőköltség-index: várakozás 0,3% q/q ; előző 0,0% q/q

Munkanélküliségi ráta: várakozás 5,3%; előző 5,3%

22:00 – Ausztrália szolgáltatási PMI: várakozás 56; előző 51,1

Vállalati gyorsjelentések

AMD (AMD.US) – amerikai zárás után

Merck (MRK.US) – piacnyitás előtt

PepsiCo (PEP.US) – piacnyitás előtt

Pfizer (PFE.US) – piacnyitás előtt

Az AMD várható bevétele 9,67 milliárd USD, ami 27%-os éves növekedést jelentene. Amennyiben a vállalat teljesíti ezt a várakozást, az tovább erősítené a Q3-as lendületet, amikor a bevételek 5%-kal haladták meg a konszenzust. A piaci várakozás szerinti EPS 1,32 USD. Történelmileg az AMD mérsékelt felülteljesítést mutatott: az elmúlt nyolc negyedévben átlagosan kissé több mint 2%-kal verte meg a bevételi várakozásokat.