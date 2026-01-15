⏬Az olaj és az ezüst visszavonul

TSMC eredményfelülteljesítés: A Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. a várakozásokat meghaladó negyedéves profitot jelentett, 505,7 milliárd NT$ -t ( 16 milliárd USD ), ami javította a technológiai részvények és a mesterséges intelligencia iránti kereslet megítélését.

Árupiaci visszaesés: Az olaj- és ezüstárak élesen estek, miután Trump elnök jelezte, hogy szünetelteti az Irán elleni esetleges katonai fellépést, és egyelőre elállt az új vámok bevezetésétől a kritikus ásványokra.

Piaci rotáció: Az alapanyagoknál tapasztalt volatilitás ellenére az elemzők szerint a jelenlegi ármozgások inkább tőkeátrendeződést jeleznek, nem pedig tartós trendkifáradást.

Nyersolajárak esése az enyhülő feszültségek nyomán Az olajárak hat nap után először estek. A korrekciót elsősorban a Washingtonból érkező jelzések váltották ki, amelyek a geopolitikai feszültségek esetleges enyhülésére utalnak: Stratégiai szünet: Trump elnök jelezte, hogy egyelőre elhalaszthatja az Irán elleni bármilyen katonai fellépést.

Diplomáciai biztosítékok: Az elnök elmondta, hogy forrásai megnyugtatták: a teheráni kormányzat beszünteti a széles körű tüntetésekben részt vevő személyek megölését.

Árfolyammozgás: A West Texas Intermediate (WTI) nyersolaj ára a közel 61 dolláros szintről 60 dollár/hordó alá esett. A Brent nyersolaj szintén jelentős, 2,9%-os visszaesést mutatott.

Piaci struktúra: A jelenlegi határidős árazás alapján a piac backwardation állapotban van 2027 márciusáig – vagyis az azonnali árak prémiumon forognak a közeli határidős jegyzésekhez képest –, ezt követően pedig jelentős contango alakul ki. Ezüstkorrekció a „frenetikus” vásárlásokat követően Az ezüst – más nemesfémekkel együtt – visszahúzódott a közelmúltbeli történelmi csúcsokról. A korrekció különösen figyelemre méltó, mivel az Egyesült Államokban és Kínában egyaránt „frenetikus” vásárlási időszakot követ. Vámhaladék: Az ezüst árfolyama zuhanásnak indult, miután Trump elnök egyelőre elhalasztotta az új vámok kivetését a kritikus ásványi importokra. Bár az azonnali esés mértéke 4% volt, a napon belüli volatilitás során az ár a közel 93 dolláros szintről 86 dollár/uncia környékére csökkent.

Politikai irányváltás: A kormányzat kétoldalú megállapodások tárgyalását, valamint az importokra vonatkozó „árpadlók” bevezetésének lehetőségét vetette fel a hagyományos, százalékos alapú vámok helyett.

Relatív teljesítmény: Az ezüst esését tovább erősíti a geopolitikai kockázatok általános csökkenése; ezzel szemben az arany ellenállóbbnak bizonyult, mindössze körülbelül 0,4%-ot veszítve értékéből. Szélesebb piaci kontextus: rotáció, nem kifáradás A csütörtöki gyengélkedés ellenére a piaci elemzők szerint ezek az esések egyelőre túl mérsékeltek ahhoz, hogy megtörjék a 2025-ben és 2026 elején kialakult erőteljes bikapiaci trendeket. Az általános vélekedés szerint a piac inkább tőkerotáción megy keresztül, nem pedig tartós trendforduló előtt áll. A befektetői hangulatot tovább erősítették a Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) kiemelkedő eredményei. A chipgyártó szektor iránytűjeként szolgáló vállalat a decemberi negyedévre 505,7 milliárd NT$ (16 milliárd USD) nettó nyereséget jelentett, jócskán felülmúlva az elemzői várakozásokat (467 milliárd NT$). Bár a hírre az amerikai és európai részvényindex-futuresök emelkedtek, a TSMC részvényei a helyi kereskedésben enyhe, 1%-os visszaesést mutattak, miután az amerikai zárás utáni kereskedésben csak csekély emelkedést értek el. ​​​​​​​

