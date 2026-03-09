Gazdasági naptár: Az amerikai CPI-infláció a hét legfontosabb jelentése 🔎

A közelgő hét nagyon intenzívnek ígérkezik, nemcsak a makrogazdasági naptár miatt, hanem a Közel-Keleten növekvő feszültségek következtében is. Az olajár több mint 53%-os emelkedése az USA–Irán konfliktus kezdete óta növelte az inflációs nyomást. Az inflációs problémák visszatérése jelenleg a piac egyik legnagyobb aggodalma. A hét közepén, szerdán érkezik a februári amerikai CPI-jelentés. A legutóbbi globális fejlemények még nem fognak megjelenni a múlt havi adatokban, de a piac már a következő hónapokban várható erősödő árnyomás jeleit fogja keresni. Részletes gazdasági naptár Hétfő, március 9 02:30 — Kína CPI és PPI infláció

08:00 — Németország ipari termelés Kedd, március 10 Az európai kereskedési szakasz előtt — Volkswagen gyorsjelentés

00:00 — Kína külkereskedelmi mérleg

00:50 — Japán Q4 GDP

08:00 — Norvégia CPI infláció

21:40 — USA API nyersolajkészlet-jelentés

Az amerikai kereskedési szakasz után — Oracle gyorsjelentés Szerda, március 11 Az európai kereskedési szakasz előtt — Rheinmetall gyorsjelentés

08:00 — Németország CPI infláció

13:30 — USA CPI infláció

15:30 — USA DoE nyersolajkészletek Csütörtök, március 12 Az európai kereskedési szakasz előtt — Zalando, BMW gyorsjelentés

10:30 — BoE kormányzó Bailey beszéde

12:00 — Török jegybank (CBRT) kamatdöntés

13:30 — USA új munkanélküli-segély kérelmek

15:30 — USA EIA földgázkészletek Péntek, március 13 08:00 — Egyesült Királyság GDP és ipari termelés

08:45 — Franciaország CPI infláció

09:00 — Spanyolország CPI infláció

10:00 — Lengyelország CPI infláció

13:30 — Kanada munkaerőpiaci adatok

13:30 — USA PCE infláció és GDP

15:00 — USA Michigan Egyetem fogyasztói hangulatindex

