Reggeli összefoglaló (09.03.2026)

Az olajárak meredeken emelkednek az iráni olajinfrastruktúra elleni támadásokat és a megtorló lépéseket követően, amelyek eszkalálták a konfliktust.

A WTI nyersolaj ára több mint 15%-kal, hordónként 104,50 USD-re emelkedik, a kereskedési szakasz nyitásakor pedig több mint 27%-kal, hordónként 117 USD fölé ugrott. A Brent nyersolaj hasonló mértékben emelkedik, hordónként 108,00 USD-re, a nyitáskor pedig közel 120 USD-re. Ez az egyik legnagyobb egynapos növekedés a pandémia óta.

Az árugrás egy jelentős kínálati sokktól való félelmet tükröz azután, hogy a Hormuzi-szoros gyakorlatilag lezárult. Normál esetben naponta körülbelül 20 millió hordó olaj halad át ezen az útvonalon.

A Hormuzi-szoroson keresztüli szállítás gyakorlatilag leállt, így több millió hordó olajat nem lehet elszállítani. Irak, Kuvait és más termelők a tankerhozzáférés hiánya miatt már elkezdték korlátozni a termelést. Még ha a konfliktus enyhül is, a teljes ellátási áramlás helyreállítása időbe telhet.

Az amerikai dollár átlagosan 0,41%-kal erősödik más G10 devizákkal szemben. Az amerikai 10 éves államkötvények hozama az emelkedő inflációs aggodalmak közepette körülbelül 4,20%-ra nőtt. Az arany nagyrészt változatlanul, unciánként körülbelül 5 127 USD-n kereskedik.

A G7-országok az IEA-val együttműködésben stratégiai olajtartalékok összehangolt felszabadítását fontolgatják. 300–400 millió hordós szintet tárgyalnak, ami jóval nagyobb beavatkozás lenne a korábbi lépéseknél. Az ilyen intézkedések hordónként körülbelül 10–20 USD-vel csökkenthetik az árakat, bár a hatás valószínűleg főként rövid távú lenne.

Bár a tartalékok felszabadítása növeli az olajkínálatot, nem helyettesíti a finomítói kapacitást. Ez azt jelenti, hogy az üzemanyagárak a fogyasztók számára akkor is magasak maradhatnak, ha a nyersolaj ára csökken.

Japán az egyik legnagyobb gazdasági vesztese az emelkedő olajáraknak az energiaimporttól való erős függősége miatt. Az országnak akár 70%-kal több dollárt kellhet költenie ugyanannyi nyersolaj biztosítására.

Donald Trump kijelentette, hogy az olajárak gyorsan esni fognak, amint Irán nukleáris fenyegetése megszűnik. Megjegyzései arra utalnak, hogy a háború fő célja Irán nukleáris programjának felszámolása lehet.

Trump állítólag frusztrációját fejezte ki azután, hogy Izrael 30 iráni üzemanyagtároló létesítményt támadott meg. Amerikai tisztviselők attól tartottak, hogy a támadások elmélyítik a globális olajhiányt és tovább növelik az üzemanyagárakat.

Ez a konfliktus során az első észrevehető feszültségpont Washington és Izrael között. Az emelkedő üzemanyagárak az Egyesült Államokban is növelhetik a politikai nyomást.

Kína fogyasztói árindexe (CPI) 1,3%-kal emelkedett éves alapon februárban, ami egyértelműen meghaladta a várakozásokat. Ugyanakkor a termelői árak továbbra is deflációban maradnak.

