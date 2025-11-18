Gazdasági naptár: Csendes kedd a piacokon, de az USA vonzza a figyelmet (2025.11.18.)

Kedden mérsékelt számú makrogazdasági adatot tesznek közzé, köztük néhány, az elhúzódó kormányzati leállás miatt elhalasztott amerikai adatot. Bár ezek a korábbi hónapokra vonatkoznak, eredményeik mégis értékes betekintést nyújtanak az amerikai gazdaság állapotába, és befolyásolhatják a piaci hangulatot. A piacok figyelemmel kísérik mind a legfrissebb jelzéseket, mind a késleltetett adatokat, amelyek módosításokat vagy új információkat hozhatnak, és potenciálisan piaci volatilitást okozhatnak. Ezek a közzétételek segítenek jobban felmérni az ipari szektor, a lakáspiac és az infláció helyzetét, és fontos háttérinformációkat nyújtanak a további befektetési döntésekhez és a főbb gazdaságok monetáris politikájával kapcsolatos várakozásokhoz. A mai naptár: Magyarország (08:30) Bérek (é/é) szeptemberben: 8,7% Csehország (09:00) Termelői árindex – PPI (h/h) októberben: (előrejelzés: –0,1%; előző: –0,4%)

Termelői árindex – PPI (é/é) októberben: (előrejelzés: –1,2%; előző: –1,0%) Euróövezet (11:00) Az EKB Kormányzótanácsának tagja beszéde (Frank Elderson) Chile (12:30) GDP (é/é) a harmadik negyedévben: 3,1% Magyarország (14:00) Kamatláb-döntés novemberre: (előrejelzés: 6,50%; előző: 6,50%) Kanada (14:15) Lakásépítések októberben: (előrejelzés: 265 ezer; előző: 279,2 ezer) USA (16:00) NAHB lakáspiaci index novemberben: (előrejelzés: 36; előző: 37)

Ipari megrendelések (havi) augusztusban: (előrejelzés: 1,4%; előző: –1,3%)

Tartós fogyasztási cikkek megrendelései (havi) augusztusban: (előrejelzés: 2,9%; előző: –2,7%)

Nem védelmi célú beruházási javak megrendelései repülőgépek nélkül (havi) augusztusra: (előrejelzés: 0,4%; előző: 1,0%) USA (22:00) Nettó tőkeáramlás az USA-ba – havi szinten szeptemberre: nincs adat

Hosszú távú tőkeáramlás (USD) szeptemberre: nincs adat USA (22:40) Heti változás a nyersolajkészletekben (API) – olaj: (előző: 1,3 millió hordó) Új-Zéland (22:45) Termelői árindex – PPI (q/q) a harmadik negyedévre: (előrejelzés: 0,7%; előző: 0,6%)

