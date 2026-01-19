Gazdasági naptár: Davos és a Wall Street negyedéves eredményei 🔎

Ezen a héten kezdetét veszi a Világgazdasági Fórum éves találkozója Davosban, amely mintegy 3 000 résztvevőt hoz össze, köztük összesen több mint 500 milliárd USD vagyon felett rendelkező milliárdosokat, valamint üzleti vezetőket, bankárokat és politikusokat.
A hét második felében a Japán Jegybank (BoJ) kamatdöntését is megismerjük.
Részletes heti gazdasági naptár
Hétfő, január 19.
-
egész nap – banki szünnap az Egyesült Államokban
-
egész nap – a Davosi Világgazdasági Fórum kezdete
-
04:00 – GDP-, kiskereskedelmi és ipari adatok Kínából
-
12:00 – HICP infláció az euróövezetben
-
15:30 – CPI infláció Kanadában
Kedd, január 20.
-
03:00 – kamatdöntés Kínában
-
09:00 – PPI infláció Németországban
-
09:00 – munkaerőpiaci adatok az Egyesült Királyságban
-
09:30 – PPI infláció Svájcban
-
piaczárás után – Netflix gyorsjelentés
Szerda, január 21.
-
egész nap – Trump beszéde Davosban
-
09:00 – CPI- és PPI-infláció az Egyesült Királyságban
-
09:30 – Lagarde (EKB) beszéde
-
18:45 – Lagarde (EKB) beszéde
-
23:40 – API heti adat az amerikai nyersolajkészletekről
Csütörtök, január 22.
-
egész nap – banki szünnap Kínában
-
01:30 – ausztrál munkaerőpiaci adatok
-
11:00 – Norgesbank kamatdöntés
-
11:00 – munkaerőpiaci és ipari adatok Lengyelországban
-
14:30 – EKB jegyzőkönyv (Minutes)
-
15:30 – USA GDP-adatok / segélykérelmek
-
17:30 – EIA adatok az amerikai gázkészletekről
-
19:00 – DoE adatok az amerikai nyersolajkészletekről
-
piaczárás után – Intel gyorsjelentés
Péntek, január 23.
-
01:30 – CPI infláció Japánban
-
03:00 – BoJ kamatdöntés
-
11:00 – euróövezeti PMI-adatok (szolgáltatások és ipar) – január
-
12:00 – Lagarde (EKB) beszéde
-
16:45 – USA PMI-adatok (szolgáltatások és ipar) – január
-
17:00 – UoM (University of Michigan) januári adatok
Ezen a héten az úgynevezett „régi gazdaság” vállalatainak gyorsjelentései is érkeznek, a technológiai cégek beszámolói mellett.
Az alábbi vállalatok teszik közzé negyedéves eredményeiket:
