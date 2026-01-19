Gazdasági naptár: Davos és a Wall Street negyedéves eredményei 🔎

Ezen a héten kezdetét veszi a Világgazdasági Fórum éves találkozója Davosban, amely mintegy 3 000 résztvevőt hoz össze, köztük összesen több mint 500 milliárd USD vagyon felett rendelkező milliárdosokat, valamint üzleti vezetőket, bankárokat és politikusokat. A hét második felében a Japán Jegybank (BoJ) kamatdöntését is megismerjük. Részletes heti gazdasági naptár Hétfő, január 19. egész nap – banki szünnap az Egyesült Államokban

egész nap – a Davosi Világgazdasági Fórum kezdete

04:00 – GDP-, kiskereskedelmi és ipari adatok Kínából

12:00 – HICP infláció az euróövezetben

15:30 – CPI infláció Kanadában Kedd, január 20. 03:00 – kamatdöntés Kínában

09:00 – PPI infláció Németországban

09:00 – munkaerőpiaci adatok az Egyesült Királyságban

09:30 – PPI infláció Svájcban

piaczárás után – Netflix gyorsjelentés Szerda, január 21. egész nap – Trump beszéde Davosban

09:00 – CPI- és PPI-infláció az Egyesült Királyságban

09:30 – Lagarde (EKB) beszéde

18:45 – Lagarde (EKB) beszéde

23:40 – API heti adat az amerikai nyersolajkészletekről Csütörtök, január 22. egész nap – banki szünnap Kínában

01:30 – ausztrál munkaerőpiaci adatok

11:00 – Norgesbank kamatdöntés

11:00 – munkaerőpiaci és ipari adatok Lengyelországban

14:30 – EKB jegyzőkönyv (Minutes)

15:30 – USA GDP-adatok / segélykérelmek

17:30 – EIA adatok az amerikai gázkészletekről

19:00 – DoE adatok az amerikai nyersolajkészletekről

piaczárás után – Intel gyorsjelentés Péntek, január 23. 01:30 – CPI infláció Japánban

03:00 – BoJ kamatdöntés

11:00 – euróövezeti PMI-adatok (szolgáltatások és ipar) – január

12:00 – Lagarde (EKB) beszéde

16:45 – USA PMI-adatok (szolgáltatások és ipar) – január

17:00 – UoM (University of Michigan) januári adatok Ezen a héten az úgynevezett „régi gazdaság” vállalatainak gyorsjelentései is érkeznek, a technológiai cégek beszámolói mellett.

Az alábbi vállalatok teszik közzé negyedéves eredményeiket:

Ezen tartalmat az XTB S.A. készítette, amelynek székhelye Varsóban található a következő címen, Prosta 67, 00-838 Varsó, Lengyelország (KRS szám: 0000217580), és a lengyel pénzügyi hatóság (KNF) felügyeli (sz. DDM-M-4021-57-1/2005). Ezen tartalom a 2014/65/EU irányelvének, ami az Európai Parlament és a Tanács 2014. május 15-i határozata a pénzügyi eszközök piacairól , 24. cikkének (3) bekezdése , valamint a 2002/92 / EK irányelv és a 2011/61 / EU irányelv (MiFID II) szerint marketingkommunikációnak minősül, továbbá nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési kutatásnak. A marketingkommunikáció nem befektetési ajánlás vagy információ, amely befektetési stratégiát javasol a következő rendeleteknek megfelelően, Az Európai Parlament és a Tanács 596/2014 / EU rendelete (2014. április 16.) a piaci visszaélésekről (a piaci visszaélésekről szóló rendelet), valamint a 2003/6 / EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 2003/124 / EK bizottsági irányelvek hatályon kívül helyezéséről / EK, 2003/125 / EK és 2004/72 / EK, valamint az (EU) 2016/958 bizottsági felhatalmazáson alapuló rendelet (2016. március 9.) az 596/2014 / EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a szabályozási technikai szabályozás tekintetében történő kiegészítéséről a befektetési ajánlások vagy a befektetési stratégiát javasló vagy javasló egyéb információk objektív bemutatására, valamint az egyes érdekek vagy összeférhetetlenség utáni jelek nyilvánosságra hozatalának technikai szabályaira vonatkozó szabványok vagy egyéb tanácsadás, ideértve a befektetési tanácsadást is, az A pénzügyi eszközök kereskedelméről szóló, 2005. július 29-i törvény (azaz a 2019. évi Lap, módosított 875 tétel). Ezen marketingkommunikáció a legnagyobb gondossággal, tárgyilagossággal készült, bemutatja azokat a tényeket, amelyek a szerző számára a készítés időpontjában ismertek voltak , valamint mindenféle értékelési elemtől mentes. A marketingkommunikáció az Ügyfél igényeinek, az egyéni pénzügyi helyzetének figyelembevétele nélkül készül, és semmilyen módon nem terjeszt elő befektetési stratégiát. A marketingkommunikáció nem minősül semmilyen pénzügyi eszköz eladási, felajánlási, feliratkozási, vásárlási felhívásának, hirdetésének vagy promóciójának. Az XTB S.A. nem vállal felelősséget az Ügyfél ezen marketingkommunikációban foglalt információk alapján tett cselekedeteiért vagy mulasztásaiért, különösen a pénzügyi eszközök megszerzéséért vagy elidegenítéséért. Abban az esetben, ha a marketingkommunikáció bármilyen információt tartalmaz az abban megjelölt pénzügyi eszközökkel kapcsolatos eredményekről, azok nem jelentenek garanciát vagy előrejelzést a jövőbeli eredményekkel kapcsolatban.