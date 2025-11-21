​​​​​​​Gazdasági naptár: Egy nap tele kulcsfontosságú adatokkal és döntéshozók beszédeivel (2025.11.21.)

A mai nap rendkívül mozgalmasnak ígérkezik a pénzügyi piacok számára, hiszen a gazdasági naptár tele van kulcsfontosságú közleményekkel és eseményekkel. A piacok előzetes adatokat kapnak a legfontosabb európai gazdaságokból, többek között a feldolgozóipari és a szolgáltatói PMI-ket, amelyek a gazdasági tevékenység ütemét jelzik a régióban. Az Egyesült Államokban szintén jelentős publikációkat tesznek közzé, többek között a Michigani Egyetem fogyasztói hangulatról szóló jelentését. Mindezeken túlmenően a kulcsfontosságú politikai döntéshozók, köztük a Fed, az EKB és az SNB képviselőinek beszédei is jelentős hatással lehetnek a deviza- és részvénypiacokra. Ezen a napon minden mutató és minden nyilatkozat kiválthat piaci reakciókat, ezért elengedhetetlen az események szoros nyomon követése. A mai gazdasági naptár 08:00 – Egyesült Királyság Kiskereskedelmi forgalom - október: tényleges -1,1% h/h (előrejelzés 0,0%, előző 0,7%) Kiskereskedelmi forgalom - október: tényleges 0,2% é/é (előző 1%) 08:45 – Franciaország Üzleti bizalmi index - november: előrejelzés 100 (előző 101) 09:00 – Eurózóna Luis de Guindos, az EKB igazgatótanácsi tagjának beszéde 09:15 – Franciaország Előzetes feldolgozóipari PMI - november: előrejelzés: 49 (előző 48,8) Előzetes szolgáltatási PMI - november: előrejelzés 48,5 (előző 48) 09:30 – Németország Előzetes feldolgozóipari PMI - november: előrejelzés 49,8 (előző 49,6) Előzetes szolgáltatási PMI - november: előrejelzés 54 (előző 54,6) 09:30 – Eurózóna Christine Lagarde, az EKB elnökének beszéde 10:00 – Lengyelország Gazdasági hangulat - november 10:00 – Eurózóna Előzetes feldolgozóipari PMI - november: előrejelzés 50,1 (előző 50) Előzetes szolgáltatási PMI - november: előrejelzés 52,9 (előző 53) 10:30 – Egyesült Királyság Előzetes feldolgozóipari PMI - november: előrejelzés 49,3 (előző 49,7) Előzetes szolgáltatási PMI - november: előrejelzés 52 (előző 52,3) 13:30 – USA John Williams, a New York-i Fed elnökének beszéde 13:40 – Svájc Martin Schlegel, az SNB elnökének beszéde 14:00 – Németország Joachim Nagel, a Bundesbank elnöke beszéde 14:30 – Kanada Kiskereskedelmi forgalom - szeptember: előrejelzés -0,7% h/h (előző 1%) Kiskereskedelmi eladások autóipar nélkül - szeptember: előrejelzés -0,6% h/h (előző 0,7%) Új lakásárindex - október: előrejelzés 0,0% (előző -0,2%) 14:30 – USA Michael S. Barr, a Fed igazgatótanácsának tagjának beszéde 14:45 – USA Philip Jefferson, a Fed igazgatótanácsának tagjának beszéde 15:00 – USA Lorie Logan, a dallasi Fed elnökének beszéde 15:45 – USA Előzetes feldolgozóipari PMI - november: előrejelzés: 52 (előző 52,5) Előzetes szolgáltatási PMI - november: előrejelzés 54,6 (előző 54,8) 16:00 – USA Michigani Egyetem jelentése - november: Fogyasztói hangulatindex: előrejelzés 50,3 (előző 53,6)

Rövid távú inflációs várakozások: előrejelzés 4,7 (előző 4,6)

Hosszú távú inflációs várakozások: előrejelzés 3,6 (előző 3,9) 19:00 – USA Rig Count - heti: 418 (előző 417)

