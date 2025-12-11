Gazdasági naptár: kereskedelmi mérleg és munkanélküli kérelmek 🔎

A mai gazdasági naptár meglehetősen könnyű, ami lehetővé teszi a befektetők számára, hogy egy kicsit “lehűljenek” a tegnapi Fed-döntés és az Oracle eredményjelentése után, amely a kereskedési szakasz zárása után jelent meg. A nap legfontosabb publikációi a késve érkező amerikai külkereskedelmi mérlegjelentés szeptemberre és a heti munkanélküli-segélykérelmek adatai lesznek. Emellett kamatdöntések érkeznek Svájcból és Törökországból is. A mai nap részletes naptára: 09:30, Svájc – SNB kamatdöntés (Q4) decemberre: előrejelzés 0,00%; előző 0,00%; 10:00, Svájc – SNB sajtótájékoztató 10:50, Egyesült Királyság – Beszéd Bailey, a BoE kormányzója részéről 14:30, Egyesült Államok – Munkaerőpiaci adatok: Új munkanélküli-segélykérelmek: előrejelzés 220 ezer; előző 191 ezer;

4 hetes átlag: előző 214,75 ezer;

Folyamatos segélykérelmek: előrejelzés 1 950 ezer; előző 1 939 ezer; 14:30, Kanada – Külkereskedelmi mérleg szeptemberre: Külkereskedelmi mérleg: előrejelzés -4,40 Mrd; előző -6,32 Mrd;

Import: előző 66,91 Mrd;

Export: előző 60,58 Mrd; 14:30, Egyesült Államok – Külkereskedelmi mérleg szeptemberre: Külkereskedelmi mérleg: előrejelzés -62,50 Mrd; előző -59,60 Mrd;

Export: előző 280,80 Mrd;

Import: előző 340,40 Mrd;

