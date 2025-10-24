Gazdasági naptár: Ma esedékes a halasztott amerikai CPI jelentés 📌

Legfontosabb tudnivalók A fő hangsúly a szeptemberi halasztott amerikai fogyasztói árindex-jelentésen lesz.

A mai makrogazdasági naptár szokatlanul fontos egy pénteki naphoz képest. A fő hangsúly a késleltetett szeptemberi amerikai CPI-jelentésen lesz. Emellett az európai országok és az USA előzetes PMI jelentései is megjelennek. Az amerikai kormányzat immár negyedik hete leállt, így a legtöbb szövetségi ügynökség ideiglenesen felfüggesztett üzemmódban van, beleértve a Munkaügyi Statisztikai Hivatalt (BLS ) - amely a kulcsfontosságú makrogazdasági adatok, például a munkaerő-piaci és inflációs adatok közzétételéért felelős. A CPI-jelentés nagy jelentősége miatt azonban a BLS korábban bejelentette, hogy az adatokat késleltetve fogják közzétenni. A CPI-jelentés kulcsfontosságú lesz a Federal Reserve számára, amely a tervek szerint a jövő héten hozza meg kamatdöntését. Részletes naptár a napra: 09:15, Franciaország – Októberi PMI adatok: HCOB francia szolgáltatói PMI: előrejelzés 48,7; előző 48,5;

HCOB francia feldolgozóipari PMI: előrejelzés 48,2; előző 48,2;

HCOB francia összetett PMI: előző 48,1; 09:30, Németország – Októberi PMI adatok: HCOB német szolgáltatási PMI: előrejelzés 51,1; előző 51,5;

HCOB német feldolgozóipari PMI: előrejelzés 49,5; előző 49,5;

HCOB német összetett PMI: előrejelzés 51,6; előző 52,0; 10:00, Eurózóna – Októberi PMI adatok: HCOB Eurózóna szolgáltatási PMI: előrejelzés 51,2; előző 51,3;

HCOB Eurozóna feldolgozóipari PMI: előrejelzés 49,8; előző 49,8;

HCOB Eurozóna összetett PMI: előrejelzés 51,0; előző 51,2; 14:30, Egyesült Államok – Szeptemberi inflációs adatok: CPI: előrejelzés: 3,1% é/é; előző 2,9% é/é;

CPI: előrejelzés 0,4% h/h; előző 0,4% h/h;

Mag CPI: előrejelzés 3,1% é/é; előző 3,1% é/é;

Mag CPI: előrejelzés 0,3% h/h; előző 0,3% h/h; 15:45, Egyesült Államok – Októberi PMI adatok: S&P Global Services PMI: előrejelzés 53,5; előző 54,2;

S&P Global Manufacturing PMI: előrejelzés 51,9; előző 52,0;

Ezen tartalmat az XTB S.A. készítette, amelynek székhelye Varsóban található a következő címen, Prosta 67, 00-838 Varsó, Lengyelország (KRS szám: 0000217580), és a lengyel pénzügyi hatóság (KNF) felügyeli (sz. DDM-M-4021-57-1/2005). Ezen tartalom a 2014/65/EU irányelvének, ami az Európai Parlament és a Tanács 2014. május 15-i határozata a pénzügyi eszközök piacairól , 24. cikkének (3) bekezdése , valamint a 2002/92 / EK irányelv és a 2011/61 / EU irányelv (MiFID II) szerint marketingkommunikációnak minősül, továbbá nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési kutatásnak. A marketingkommunikáció nem befektetési ajánlás vagy információ, amely befektetési stratégiát javasol a következő rendeleteknek megfelelően, Az Európai Parlament és a Tanács 596/2014 / EU rendelete (2014. április 16.) a piaci visszaélésekről (a piaci visszaélésekről szóló rendelet), valamint a 2003/6 / EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 2003/124 / EK bizottsági irányelvek hatályon kívül helyezéséről / EK, 2003/125 / EK és 2004/72 / EK, valamint az (EU) 2016/958 bizottsági felhatalmazáson alapuló rendelet (2016. március 9.) az 596/2014 / EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a szabályozási technikai szabályozás tekintetében történő kiegészítéséről a befektetési ajánlások vagy a befektetési stratégiát javasló vagy javasló egyéb információk objektív bemutatására, valamint az egyes érdekek vagy összeférhetetlenség utáni jelek nyilvánosságra hozatalának technikai szabályaira vonatkozó szabványok vagy egyéb tanácsadás, ideértve a befektetési tanácsadást is, az A pénzügyi eszközök kereskedelméről szóló, 2005. július 29-i törvény (azaz a 2019. évi Lap, módosított 875 tétel). Ezen marketingkommunikáció a legnagyobb gondossággal, tárgyilagossággal készült, bemutatja azokat a tényeket, amelyek a szerző számára a készítés időpontjában ismertek voltak , valamint mindenféle értékelési elemtől mentes. A marketingkommunikáció az Ügyfél igényeinek, az egyéni pénzügyi helyzetének figyelembevétele nélkül készül, és semmilyen módon nem terjeszt elő befektetési stratégiát. A marketingkommunikáció nem minősül semmilyen pénzügyi eszköz eladási, felajánlási, feliratkozási, vásárlási felhívásának, hirdetésének vagy promóciójának. Az XTB S.A. nem vállal felelősséget az Ügyfél ezen marketingkommunikációban foglalt információk alapján tett cselekedeteiért vagy mulasztásaiért, különösen a pénzügyi eszközök megszerzéséért vagy elidegenítéséért. Abban az esetben, ha a marketingkommunikáció bármilyen információt tartalmaz az abban megjelölt pénzügyi eszközökkel kapcsolatos eredményekről, azok nem jelentenek garanciát vagy előrejelzést a jövőbeli eredményekkel kapcsolatban.