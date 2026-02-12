Gazdasági naptár: Az amerikai munkanélküli-segély kérelmek és EKB-beszédek adhatnak lélegzetvételnyi szünetet a piacoknak (2026.02.12.)

A brit adatok kulcsfontosságú sorozatát követően a csütörtöki gazdasági naptár viszonylag üres, ami némi lélegzetvételnyi szünetet adhat a piacoknak a tegnapi amerikai foglalkoztatási jelentés (NFP) után.

Az Egyesült Államokban a figyelem a heti munkanélküli-segély iránti kérelmekre és a lakáspiacra vonatkozó adatokra irányul (a PPI-jelentést február 27-re halasztották). Az, hogy a kérelmek száma a korábbi alacsony értékek sorozata után visszatért a nagyjából 230 ezres, semleges tartományba, csökkenti a meglepetések kockázatát, és ezzel együtt a volatilitás hirtelen megugrásának esélyét is.

Az euróövezetben a hangulatot várhatóan kizárólag az EKB Kormányzótanácsának tagjai, Lane és Nagel megszólalásai befolyásolhatják.

A gyorsjelentést közzétevő vállalatok között szerepel: Applied Materials, British American Tobacco, Arista Networks, Airbnb.