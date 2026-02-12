Gazdasági naptár: Az amerikai munkanélküli-segély kérelmek és EKB-beszédek adhatnak lélegzetvételnyi szünetet a piacoknak (2026.02.12.)

A brit adatok kulcsfontosságú sorozatát követően a csütörtöki gazdasági naptár viszonylag üres, ami némi lélegzetvételnyi szünetet adhat a piacoknak a tegnapi amerikai foglalkoztatási jelentés (NFP) után.
Az Egyesült Államokban a figyelem a heti munkanélküli-segély iránti kérelmekre és a lakáspiacra vonatkozó adatokra irányul (a PPI-jelentést február 27-re halasztották). Az, hogy a kérelmek száma a korábbi alacsony értékek sorozata után visszatért a nagyjából 230 ezres, semleges tartományba, csökkenti a meglepetések kockázatát, és ezzel együtt a volatilitás hirtelen megugrásának esélyét is.
Az euróövezetben a hangulatot várhatóan kizárólag az EKB Kormányzótanácsának tagjai, Lane és Nagel megszólalásai befolyásolhatják.
A gyorsjelentést közzétevő vállalatok között szerepel: Applied Materials, British American Tobacco, Arista Networks, Airbnb.
Gazdasági naptár: Az amerikai CPI a figyelem középpontjában (2026.02.13.)
Reggeli összefoglaló: Globális eladási hullám a technológiai szektorban (13.02.2026)
BREAKING: A font megdermedt a vártnál alacsonyabb brit GDP-adatok után 📉
Reggeli összefoglaló (12.02.2026)
Ezen tartalmat az XTB S.A. készítette, amelynek székhelye Varsóban található a következő címen, Prosta 67, 00-838 Varsó, Lengyelország (KRS szám: 0000217580), és a lengyel pénzügyi hatóság (KNF) felügyeli (sz. DDM-M-4021-57-1/2005). Ezen tartalom a 2014/65/EU irányelvének, ami az Európai Parlament és a Tanács 2014. május 15-i határozata a pénzügyi eszközök piacairól , 24. cikkének (3) bekezdése , valamint a 2002/92 / EK irányelv és a 2011/61 / EU irányelv (MiFID II) szerint marketingkommunikációnak minősül, továbbá nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési kutatásnak. A marketingkommunikáció nem befektetési ajánlás vagy információ, amely befektetési stratégiát javasol a következő rendeleteknek megfelelően, Az Európai Parlament és a Tanács 596/2014 / EU rendelete (2014. április 16.) a piaci visszaélésekről (a piaci visszaélésekről szóló rendelet), valamint a 2003/6 / EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 2003/124 / EK bizottsági irányelvek hatályon kívül helyezéséről / EK, 2003/125 / EK és 2004/72 / EK, valamint az (EU) 2016/958 bizottsági felhatalmazáson alapuló rendelet (2016. március 9.) az 596/2014 / EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a szabályozási technikai szabályozás tekintetében történő kiegészítéséről a befektetési ajánlások vagy a befektetési stratégiát javasló vagy javasló egyéb információk objektív bemutatására, valamint az egyes érdekek vagy összeférhetetlenség utáni jelek nyilvánosságra hozatalának technikai szabályaira vonatkozó szabványok vagy egyéb tanácsadás, ideértve a befektetési tanácsadást is, az A pénzügyi eszközök kereskedelméről szóló, 2005. július 29-i törvény (azaz a 2019. évi Lap, módosított 875 tétel). Ezen marketingkommunikáció a legnagyobb gondossággal, tárgyilagossággal készült, bemutatja azokat a tényeket, amelyek a szerző számára a készítés időpontjában ismertek voltak , valamint mindenféle értékelési elemtől mentes. A marketingkommunikáció az Ügyfél igényeinek, az egyéni pénzügyi helyzetének figyelembevétele nélkül készül, és semmilyen módon nem terjeszt elő befektetési stratégiát. A marketingkommunikáció nem minősül semmilyen pénzügyi eszköz eladási, felajánlási, feliratkozási, vásárlási felhívásának, hirdetésének vagy promóciójának. Az XTB S.A. nem vállal felelősséget az Ügyfél ezen marketingkommunikációban foglalt információk alapján tett cselekedeteiért vagy mulasztásaiért, különösen a pénzügyi eszközök megszerzéséért vagy elidegenítéséért. Abban az esetben, ha a marketingkommunikáció bármilyen információt tartalmaz az abban megjelölt pénzügyi eszközökkel kapcsolatos eredményekről, azok nem jelentenek garanciát vagy előrejelzést a jövőbeli eredményekkel kapcsolatban.