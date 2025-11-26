Gazdasági naptár: Munkanélküli segélykérelmek és a tartós fogyasztási cikkek adatai🔎

A mai makrogazdasági naptár viszonylag laza. Az egyetlen fontos jelentés, amelyet érdemes megjegyezni, a heti munkanélküli-kérelem jelentés és a tartós fogyasztási cikkek szeptemberi megrendeléseinek jelentése. Ezek azonban még mindig késleltetett szeptemberi adatok, így jelentőségük most minimális. Részletes naptár: 14:30, Egyesült Államok – Foglalkoztatási adatok: Előrejelzés: 226K; előző 220K;

4 hetes munkanélküli kérelmek átlaga: előző 224,25K;

Folyamatos munkanélküli kérelmek: előző 1,974K; 14:30, Egyesült Államok – Szeptemberi építési engedélyek: előrejelzés 1,340M; előző 1,330M; 14:30, Egyesült Államok – Tartós fogyasztási cikkek: Tartós fogyasztási cikkek a szállítás nélkül: előrejelzés 0,2% h/h; előző 0,3% h/h;

Tartós fogyasztási cikkek a védelem nélkül: előrejelzés 1,9% h/h; előző 1,9% h/h;

Tartós fogyasztási cikkek megrendelései: előrejelzés 0,5% h/h; előző 2,9% h/h; 14:30, Egyesült Államok – Szeptemberi kereskedelmi mérlegadatok: Előrejelzés: -90,00B; előző -85,50B; 16:00, Egyesült Államok – Szeptemberi újlakás-eladási adatok: előrejelzés: 710K; előző 800K; 16:30, Egyesült Államok – EIA adatok: Földgáztárolás: előrejelzés -5B; előző -14B;

Nyersolajkészletek: előrejelzés -1.300M; előző -3.426M;

Ezen tartalmat az XTB S.A. készítette, amelynek székhelye Varsóban található a következő címen, Prosta 67, 00-838 Varsó, Lengyelország (KRS szám: 0000217580), és a lengyel pénzügyi hatóság (KNF) felügyeli (sz. DDM-M-4021-57-1/2005). Ezen tartalom a 2014/65/EU irányelvének, ami az Európai Parlament és a Tanács 2014. május 15-i határozata a pénzügyi eszközök piacairól , 24. cikkének (3) bekezdése , valamint a 2002/92 / EK irányelv és a 2011/61 / EU irányelv (MiFID II) szerint marketingkommunikációnak minősül, továbbá nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési kutatásnak. A marketingkommunikáció nem befektetési ajánlás vagy információ, amely befektetési stratégiát javasol a következő rendeleteknek megfelelően, Az Európai Parlament és a Tanács 596/2014 / EU rendelete (2014. április 16.) a piaci visszaélésekről (a piaci visszaélésekről szóló rendelet), valamint a 2003/6 / EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 2003/124 / EK bizottsági irányelvek hatályon kívül helyezéséről / EK, 2003/125 / EK és 2004/72 / EK, valamint az (EU) 2016/958 bizottsági felhatalmazáson alapuló rendelet (2016. március 9.) az 596/2014 / EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a szabályozási technikai szabályozás tekintetében történő kiegészítéséről a befektetési ajánlások vagy a befektetési stratégiát javasló vagy javasló egyéb információk objektív bemutatására, valamint az egyes érdekek vagy összeférhetetlenség utáni jelek nyilvánosságra hozatalának technikai szabályaira vonatkozó szabványok vagy egyéb tanácsadás, ideértve a befektetési tanácsadást is, az A pénzügyi eszközök kereskedelméről szóló, 2005. július 29-i törvény (azaz a 2019. évi Lap, módosított 875 tétel). Ezen marketingkommunikáció a legnagyobb gondossággal, tárgyilagossággal készült, bemutatja azokat a tényeket, amelyek a szerző számára a készítés időpontjában ismertek voltak , valamint mindenféle értékelési elemtől mentes. A marketingkommunikáció az Ügyfél igényeinek, az egyéni pénzügyi helyzetének figyelembevétele nélkül készül, és semmilyen módon nem terjeszt elő befektetési stratégiát. A marketingkommunikáció nem minősül semmilyen pénzügyi eszköz eladási, felajánlási, feliratkozási, vásárlási felhívásának, hirdetésének vagy promóciójának. Az XTB S.A. nem vállal felelősséget az Ügyfél ezen marketingkommunikációban foglalt információk alapján tett cselekedeteiért vagy mulasztásaiért, különösen a pénzügyi eszközök megszerzéséért vagy elidegenítéséért. Abban az esetben, ha a marketingkommunikáció bármilyen információt tartalmaz az abban megjelölt pénzügyi eszközökkel kapcsolatos eredményekről, azok nem jelentenek garanciát vagy előrejelzést a jövőbeli eredményekkel kapcsolatban.