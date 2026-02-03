Reggeli összefoglaló (03.02.2026)

Vegyes teljesítmény az ázsiai piacokon. A főbb kínai indexek enyhe veszteségeket könyvelnek el, míg a Nikkei 225 határidős index több mint 1%-kal emelkedett a kereskedés zárásakor (a készpénzpiacon több mint 3%-os emelkedés volt tapasztalható). Erős emelkedés volt megfigyelhető Dél-Koreában is.

A japán indexet elsősorban a technológiai részvények és a bankok emelkedése hajtja.

A Wall Street határidős indexei ma reggel enyhe emelkedést mutatnak. Az US100 0,4%-kal, az US500 pedig 0,25%-kal emelkedett.

A Wall Street pozitív hangulata a Palantir kiemelkedő eredményeinek köszönhető. A részvények 5%-kal emelkedtek a zárás utáni kereskedésben, miután a bevételek 70%-kal, 1,4 milliárd dollárra nőttek az előző évhez képest, meghaladva a piaci várakozásokat. Az egy részvényre jutó nyereség 0,25 dollár volt, meghaladva a várt 0,23 dollárt.

Az Ausztrál Központi Bank (RBA) emelte a kamatlábakat, ami részben a piacok által várt lépés volt. A készpénz kamatláb jelenleg 3,85%. Az AUDUSD ma több mint 1%-kal emelkedett, helyreállítva a nemrégiben a nemesfémek eladásával kiváltott veszteségeket.

Bullock, az RBA elnöke jelezte, hogy az ausztrál gazdaság továbbra is jó állapotban van.

A nemesfémek piaca ismét stabilizálódik. A mai nap újabb fellendülési kísérletet hozott: az ezüst ára 85 dollárra emelkedett unciánként, ami több mint 8%-os emelkedést jelent, míg az arany ára 5%-kal emelkedett, és unciánként 4900 dollár közelében kereskedik.

A nyersolaj ára kissé csökkent. A Brent jelenleg 66 dollár alatt, a WTI pedig alig 62 dollár alatt kereskedik hordónként. Úgy tűnik, hogy a piac figyelmét inkább az USA és India közötti kereskedelmi megállapodás és az amerikai kormány leállásának lehetséges megoldása köti le, mint az Iránnal való konfliktus kilátásai.

Az USA és India közötti kereskedelmi megállapodás értelmében az Indiára kivetett vámok a jelenlegi 50%-ról 18%-ra csökkennek. Cserébe India várhatóan csökkenti az amerikai termékek behozatalára vonatkozó korlátozásokat. Az indiai részvények a megállapodás hatására meredeken emelkedtek.

Trump felszólította a képviselőházat, hogy gyorsan fogadja el a költségvetési törvényt, hogy véget vessen a kormányzati leállásnak.

A péntekre tervezett munkaerő-piaci jelentés valószínűleg későbbi időpontra halasztódik.

