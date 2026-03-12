Reggeli összefoglaló: A konfliktus eszkalálódása 100 dollárra emeli az olaj árát

A közel-keleti feszültségek növekedése ellenére a Wall Street-i kereskedési nap viszonylag vegyesen zárult. A Dow Jones 0,6%-ot esett, míg az S&P 500 csak enyhe csökkenést mutatott. A Nasdaq ezzel szemben tegnap körülbelül 0,1%-kal emelkedett.

Legutóbbi nyilatkozataiban Donald Trump elnök kijelentette, hogy az amerikai fegyveres erők jóval a tervek előtt haladnak, és hamarosan nem maradnak további célpontok az iráni területen végrehajtandó támadások számára. A piacok ezeket a megjegyzéseket úgy értelmezték, mint a konfliktus lecsengésének lehetséges jelét a régióban.

Ennek ellenére a feszültségek továbbra is magasak maradnak, még akkor is, ha a Fehér Ház legutóbbi retorikája arra utal, hogy a művelet közeledhet a végéhez. Trump optimista hangvétele ellenére egyes amerikai és izraeli tisztviselők állítólag még legalább két hétig tartó csapásokra készülnek.

Az elmúlt órákban arról érkeztek jelentések, hogy egy konténerszállító hajót találat ért az Egyesült Arab Emírségekben található Jebel Ali kikötő közelében. A csapás kisebb tüzet okozott a fedélzeten, amelyet gyorsan eloltottak, és a legénység nem sérült meg.

Omán energiai infrastruktúrája is nyomás alá került. Dróntámadások nagy tüzeket okoztak a Salalah kikötő közelében található Mina olajlétesítménynél. Elővigyázatosságból a hatóságok kiürítették a hajókat a közeli Mina Al Fahal olajexport-terminálról.

Dél-Irakban, Umm Qasr kikötő közelében legalább egy iráni olajtanker kigyulladt, és egyes jelentések szerint több olajszállító hajó is érintett lehetett.

A közel-keleti események és az egyre fokozódó feszültségek ismét a hordónkénti 100 USD felé tolják az olajárakat.

Az FBI figyelmeztetett, hogy Irán megtorlásként dróntámadásokat fontolhat meg az Egyesült Államok nyugati partvidéke ellen az amerikai katonai műveletek miatt, bár konkrét célpontokat vagy időpontot nem hoztak nyilvánosságra.

A Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) bejelentette, hogy rekordmennyiségű, 400 millió hordó olajat szabadít fel a stratégiai tartalékokból, amelyből az Egyesült Államok a következő három hónapban 172 millió hordót biztosít.

A Japán Jegybank (Bank of Japan) kormányzója, Ueda arra figyelmeztetett, hogy a gyenge jen felerősítheti az inflációt az emelkedő olajárak mellett.

Az ázsiai részvényindexek a mai kereskedés során estek, mivel az olajárak ismét közelítették a hordónkénti 100 USD-t a közel-keleti feszültségek és az ellátási zavarok miatt. A japán Nikkei 225 0,63%-kal esett, a dél-koreai Kospi 0,75%-kal csökkent, míg az ausztrál ASX 200 0,58%-os visszaesést mutatott.

Ausztrália ideiglenesen engedélyezte a magasabb kéntartalmú üzemanyag importját, hogy növelje a kínálatot a globális ellátási láncok instabilitása közepette és elkerülje a hiányt, ami rávilágít az ország sebezhetőségére a globális üzemanyagpiaci zavarokkal szemben.

A nemesfémek piacán az arany több mint 0,5%-kal emelkedett, unciánként körülbelül 5 150 USD-re, míg az ezüst mintegy 1,7%-kal drágult, és meghaladta az unciánkénti 86 USD-t.

A kriptovaluta-piacon ma negatív hangulat uralkodik. A Bitcoin körülbelül 1,3%-ot veszített értékéből, ismét 70 000 USD alá csúszva, míg az Ethereum több mint 1,5%-kal esett, körülbelül 2 020 USD-re.

