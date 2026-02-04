Reggeli összefoglaló (04.02.2026)

Az ázsiai piacok a Wall Streeten tegnap megkezdett csökkenéssel kezdték a szerdai kereskedést.

Az amerikai technológiai szektor tegnap erőteljes csökkenést könyvelhetett el, ami a Nasdaq 100 indexet akár 2%-kal is lejjebb taszította, és 1,43%-kal alacsonyabban fejezte be az ülést. Az S&P 500 (US500) kontraktus közel 0,9%-os csökkenést jegyzett, és 6900 pontra esett. A BigTech vállalatok közül az Nvidia és a Microsoft szenvedte el a legnagyobb veszteséget (3% feletti), de az IT-szolgáltatási szektor is katasztrofálisan teljesít. Emelkedést látunk a bankok, a védelmi vállalatok, valamint az olaj- és gázkitermelők részvényeiben.

A szoftvercégek az Antrhropic új Cloude alkalmazásrétegének hullámain estek. A befektetők attól tartanak, hogy a közeljövőben további hasonló megoldások jelennek meg, és megzavarják számos szoftveripari vállalat üzleti modelljét, ami korlátozott növekedési potenciálhoz vagy az ügyfelek elvándorlásához vezet. Többek között az Intuit, a Salesforce és a ServiceNow részvényei meredeken zuhantak, a legtöbb esetben súlyosbítva a már több hónapja tartó, amúgy is súlyos eladási hullámot.

A technológiai szektor gyengesége végül a hardverágazatot is érintette. Többek között a GPU-szállító Broadcom részvényei több mint 6%-kal estek, és a memóriaszállítók, például a Micron is rosszul teljesítettek, amely több mint 4%-os csökkenést könyvelhetett el. Érdekes módon a Palantir erős eredményeinek köszönhetően ellenállt a tőzsdei eladásnak, és 6%-os emelkedést könyvelhetett el. A WalMart részvényeinek árfolyama közel 2,5%-kal emelkedett, és története során először érte el az 1 billió dolláros piaci kapitalizációt. A PepsiCo szintén több mint 3%-ot emelkedett az eredményei után.

Sajtóértesülések szerint az NVIDIA (NVDA) mesterséges intelligencia chipjeinek Kínába történő értékesítését állítólag felfüggesztették az amerikai biztonsági ellenőrzések miatt.

Az Advanced Micro Devices az amerikai tőzsde zárása után jelentette be negyedik negyedéves pénzügyi eredményeit. Bár a chipgyártó mind a bevételek, mind a nyereség tekintetében felülmúlta a várakozásokat, a jövőre vonatkozó kilátásai a vártnál kevésbé bizonyultak optimistábbnak, ami a hosszabb kereskedésben erőteljes eladást váltott ki.

Véget ért az amerikai kormányzat négynapos részleges leállása, miután a képviselőház kedden végül jóváhagyta a finanszírozási törvényt, és Trump elnök aláírta azt.

Meg kell azonban jegyezni, hogy a BLS hétfőn bejelentette, hogy a szövetségi kormányzat részleges leállása miatt a héten nem teszi közzé a tervezettnek megfelelően a januári foglalkoztatási jelentést és a JOLTS-adatokat.

Januárban gyorsult a kínai szolgáltatási szektor növekedése, a PMI 52,3-ra emelkedett, ami az elmúlt három hónap leggyorsabb aktivitásnövekedését jelzi az erősebb belföldi és exportkeresletnek köszönhetően. Japánban a szolgáltatási PMI 53,7-re ugrott, ami 11 hónapja a legmagasabb érték, az új megrendelések és a foglalkoztatás növekedésének köszönhetően. Ausztráliában az index közel négy éve a legerősebb növekedést mutatta, amit az új megrendelések dinamikus növekedése és az export javulása támogatott, annak ellenére, hogy az üzleti hangulat kissé gyengült.

A UBS Group a vártnál jobb negyedik negyedévi eredményt és 3 milliárd font értékű részvény-visszavásárlási programot jelentett be 2026-ig, amely összeg növelésének lehetőségét is magában foglalja.

Novartis: A negyedik negyedéves bevétel 13,34 milliárd dollárt tett ki, ami kissé elmaradt a 13,68 milliárd dolláros várakozásoktól. Az egy részvényre jutó korrigált eredmény (Core EPS) 2,03 dollárt ért el, ami némileg meghaladta a 2,01 dolláros előrejelzést.

Crédit Agricole: A bank 6,97 milliárd eurós bevételt ért el, ami meghaladta a 6,78 milliárd eurós várakozást, de az 1,03 milliárd eurós nettó nyereség elmaradt az 1,10 milliárd eurós előrejelzéstől.

A széles devizapiacon jelenleg a brit font és az euró teljesít a legjobban. Ezzel szemben a japán jenre és az NZD-re fokozott lefelé irányuló nyomás nehezedik.

Az NZD/USD árfolyam enyhén csökkent, miután megjelent a 2025 negyedik negyedévére vonatkozó új-zélandi foglalkoztatási jelentés, amely a munkanélküliségi ráta 5,4%-ra, tíz éve a legmagasabb szintre való emelkedését mutatta. A főszám emelkedése ellenére a jelentés részleteit konstruktívabban értékelték, ami korlátozta a kiwi lefelé irányuló nyomását.

Az olajárak reakciója az iráni Shaded-139 drónnak az amerikai haditengerészet F35-ös vadászgépe általi lelövéséről szóló jelentésekre korlátozott volt, és ma 0,35%-os csökkenést láthatunk a WTI árfolyamában. Az USA úgy nyilatkozott, hogy az Iránnal folytatott tárgyalások jelenlegi menetrendje változatlan, és hogy a drón lelövése helyes döntés volt.

A NATGAS 2%-ot veszít, és kiterjeszti a közelmúltbeli csökkenést. Az új időjárás-előrejelzések szerint az USA-ban tartósan melegszik a levegő.

Forrás: NOAA

A nemesfémek esetében sem változott a helyzet. Mind az arany, mind az ezüst továbbra is emelkedik, elérve a 2,4%-ot, illetve a 3%-ot.

A Forex piacon jelenleg látható volatilitás hőtérképe. Forrás: xStation