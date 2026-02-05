Reggeli összefoglaló (05.02.2026)

Az Alphabet eredményei és rekord CAPEX tervei segítettek csökkenteni a technológiai részvények veszteségeit a zárás utáni kereskedésben, bár az amerikai index határidős ügyletek továbbra is mínuszban vannak. A Nasdaq 100 határidős ügyletek a tegnapi zuhanás után (US100: -0,3%; US500: -0,3%) újra 25 000 fölé emelkedtek, míg a Dow Jones határidős ügyletek változatlanul kereskednek. Az EU50 0,15%-kal emelkedik az európai kereskedés megnyitása előtt.

Az Alphabet meghaladta a várakozásokat, 113,8 milliárd dolláros bevételt ért el az erős AI-monetizálásnak és a Google Cloud dinamikus növekedésének (+48% é/é) köszönhetően. A befektetők azonban még mindig emésztik a 2026-ra vonatkozó, példátlanul magas beruházási tervet (175–185 milliárd dollár), amelynek célja a vállalat dominanciájának megszilárdítása a felhőalapú infrastruktúra területén, a rövid távú árrésnyomás árán. Az adatok elsősorban a vállalat beszállítóinak kedveztek, például az Nvidia-nak (+1,7% a zárás utáni kereskedésben). Az Alphabet maga 1,9%-kal csökkent a tőzsde nyitása előtt.

Az ázsiai piacok a tegnapi wall street-i esést követik, amelyet a technológiai szektor jelentős átrendeződése okozott, miközben a befektetők „egyértelmű nyerteseket” keresnek. A dél-koreai KOSPI 4%-kal csökken a Samsung és az SK Hynix (-5,8%, illetve -6,8%) esésének hatására. A JP225 1,4%-kal zuhan, bár a veszteségeket a Panasonic és a Renesas pozitív eredményei enyhítik. A CHN.cash és a HK.cash jelenleg zöldben van (0,9% és 0,5% csökkenés).

A dollár továbbra is erősödik az összes G10-es deviza ellen (GBPUSD: -0,3%, USDJPY: +0,1%). A kockázatkerülés továbbra is nyomást gyakorol az ausztrál és új-zélandi valutákra (AUDUSD: -0,35%, NZDUSD: -0,2%). A csökkenő olajárak nyomást gyakorolnak a norvég koronára (USDNOK: +0,5%). Az EURUSD körülbelül 0,15%-ot veszít, 1,1788 közelében kereskedik.

A nemesfémek ismét drámai esést mutatnak: az ezüst 10%-kal, 78,80 dollárra csúszik, teljesen eltüntetve az elmúlt két kereskedési nap emelkedését, míg az arany további 0,7%-kal, 4926 dollárra esik vissza; a platina határidős ára 6%-ot veszít.

A Brent és a WTI olaj is eltünteti a tegnapi nyereségét (-1%), míg a NATGAS harmadik kereskedési napja is nyereséget könyvelhet el (+2%).

A kriptovaluták eladási hulláma nem mutat lassulási jeleket, miközben a főbb tokenek a pszichológiai támaszszintekhez közelednek: a Bitcoin 2,1%-ot veszít, 70 900 dollárra, míg az Ethereum további 1,3%-ot csúszik, 2090 dollárra.

Ezen tartalmat az XTB S.A. készítette, amelynek székhelye Varsóban található a következő címen, Prosta 67, 00-838 Varsó, Lengyelország (KRS szám: 0000217580), és a lengyel pénzügyi hatóság (KNF) felügyeli (sz. DDM-M-4021-57-1/2005). Ezen tartalom a 2014/65/EU irányelvének, ami az Európai Parlament és a Tanács 2014. május 15-i határozata a pénzügyi eszközök piacairól , 24. cikkének (3) bekezdése , valamint a 2002/92 / EK irányelv és a 2011/61 / EU irányelv (MiFID II) szerint marketingkommunikációnak minősül, továbbá nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési kutatásnak. A marketingkommunikáció nem befektetési ajánlás vagy információ, amely befektetési stratégiát javasol a következő rendeleteknek megfelelően, Az Európai Parlament és a Tanács 596/2014 / EU rendelete (2014. április 16.) a piaci visszaélésekről (a piaci visszaélésekről szóló rendelet), valamint a 2003/6 / EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 2003/124 / EK bizottsági irányelvek hatályon kívül helyezéséről / EK, 2003/125 / EK és 2004/72 / EK, valamint az (EU) 2016/958 bizottsági felhatalmazáson alapuló rendelet (2016. március 9.) az 596/2014 / EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a szabályozási technikai szabályozás tekintetében történő kiegészítéséről a befektetési ajánlások vagy a befektetési stratégiát javasló vagy javasló egyéb információk objektív bemutatására, valamint az egyes érdekek vagy összeférhetetlenség utáni jelek nyilvánosságra hozatalának technikai szabályaira vonatkozó szabványok vagy egyéb tanácsadás, ideértve a befektetési tanácsadást is, az A pénzügyi eszközök kereskedelméről szóló, 2005. július 29-i törvény (azaz a 2019. évi Lap, módosított 875 tétel). Ezen marketingkommunikáció a legnagyobb gondossággal, tárgyilagossággal készült, bemutatja azokat a tényeket, amelyek a szerző számára a készítés időpontjában ismertek voltak , valamint mindenféle értékelési elemtől mentes. A marketingkommunikáció az Ügyfél igényeinek, az egyéni pénzügyi helyzetének figyelembevétele nélkül készül, és semmilyen módon nem terjeszt elő befektetési stratégiát. A marketingkommunikáció nem minősül semmilyen pénzügyi eszköz eladási, felajánlási, feliratkozási, vásárlási felhívásának, hirdetésének vagy promóciójának. Az XTB S.A. nem vállal felelősséget az Ügyfél ezen marketingkommunikációban foglalt információk alapján tett cselekedeteiért vagy mulasztásaiért, különösen a pénzügyi eszközök megszerzéséért vagy elidegenítéséért. Abban az esetben, ha a marketingkommunikáció bármilyen információt tartalmaz az abban megjelölt pénzügyi eszközökkel kapcsolatos eredményekről, azok nem jelentenek garanciát vagy előrejelzést a jövőbeli eredményekkel kapcsolatban.