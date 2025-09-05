Reggeli összefoglaló (05.09.2025)

A Wall Street nyereséggel zárta a szeánszot - az S&P 500 és a Dow Jones egyaránt 0,8%-kal emelkedett, új történelmi csúcsokat elérve, a Nasdaq 1%-kal, a Russell 2000 pedig 1,3%-kal nőtt. Az optimizmust a Fed kamatcsökkentési várakozásai is támogatták.

A hangulatot az USA gyengébb munkaerő-piaci adatai is erősítették - az ADP-jelentés alacsonyabb foglalkoztatottsági növekedést mutatott. A befektetők most a hivatalos BLS-jelentésre várnak, amely megerősítheti a kamatcsökkentés szükségességét.

Az amerikai kötvények hozamai négyhavi mélypontra estek, ami növelte a részvények vonzerejét. Az arany továbbra is rekordszintek közelében tartózkodott, míg az olajárak az OPEC+ találkozóra való tekintettel csökkentek.

Japánban a makrogazdasági adatok pozitívan megleptek - a bérek éves szinten 3%-kal, a háztartások kiadásai pedig 2,2%-kal emelkedtek éves szinten.

A Wall Street emelkedő vállalatai közül kiemelkedett az American Eagle, amelynek részvényei 38%-ot ugrottak az erős értékesítési előrejelzésnek köszönhetően. A T. Rowe Price szintén erősödött (+5,8%), miután bejelentette, hogy partnerséget kötött a Goldman Sachs-szal.

A Broadcom 2025 harmadik negyedévében felülmúlta a várakozásokat - a bevételek 22%-kal 16 milliárd dollárra nőttek éves szinten, az egy részvényre jutó eredmény 1,69 dollár volt az 1,66 dolláros előrejelzéssel szemben, az AI szegmens pedig 63%-kal 5,2 milliárd dollárra nőtt, a következő negyedévre pedig 6,2 milliárd dollárt prognosztizáltak; a vállalat emellett egy új, 10 milliárd dolláros AI szerződést is bejelentett az OpenAI-val, és 17,4 milliárd dollárra emelte a negyedik negyedévre vonatkozó előrejelzését, aminek következtében a részvények 3-4,6%-kal emelkedtek a zárás utáni kereskedésben.

A kriptopénzek piacán az óvatosság jelei mutatkoznak - a Bitcoin a 110 000 USD szintje körül ingadozik, és a befektetők a mélypontokon vásárolnak, bár az elemzők arra figyelmeztetnek, hogy a 112 000 USD feletti zárás kulcsfontosságú a mélyebb esés elkerülése érdekében. Emellett a Bitcoin-hálózat hashrátájának növekedése technológiai stabilitást jelez, de történelmileg a szeptemberi volatilitás aggodalomra adhat okot.

Az arany a rekordszintek után korrekciót tapasztal - a befektetők nyereséget vesznek fel, és egyértelműbb jelekre várnak a Fed monetáris politikai irányával kapcsolatban, ami a fém árfolyamának átmeneti visszahúzódásához vezetett.

