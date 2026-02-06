Reggeli összefoglaló (06.02.2026)

Az Egyesült Államokban az indexek folytatták a tegnapi esést. Az eladási hullám az egész amerikai részvénypiacra kiterjedt, a nap végére jelentős veszteségekkel zárva. Az S&P 500 1,2%-ot, a Dow Jones szintén 1,2%-ot esett, míg a Nasdaq közel 1,6%-kal gyengült.

Az eladási nyomás kedvezőtlen amerikai munkaerőpiaci adatok, valamint mindenekelőtt a technológiai vállalatok gyorsjelentései miatt alakult ki.

Az Amazon ugyan nagyon erős bevételekről és az AWS üzletág további növekedéséről számolt be a tegnapi jelentésében, részvényei azonban az utókereskedésben akár 10%-ot is estek. A befektetőket aggasztották a mesterséges intelligenciába tervezett hatalmas beruházások, amelyek 2026-ra akár 200 milliárd dollárt is elérhetnek, és jelentős nyomást helyezhetnek a cash flow-ra.

Az ázsiai részvénypiacok is nyomás alá kerültek a technológiai részvények globális eladási hulláma miatt. A hongkongi Hang Seng 1,13%-ot esett, az ausztrál ASX 200 2,26%-kal gyengült az RBA héja hangvételű jelzéseire reagálva. Ezzel szemben a japán Nikkei 225 0,29%-kal emelkedett a vasárnapi választások előtt, míg a kínai Shanghai Composite 0,11%-os pluszban zárt.

A felmérések Takaichi miniszterelnök táborának egyértelmű győzelmét vetítik előre, ami növeli a fiskális élénkítés és az adócsökkentések valószínűségét.

Japán: A BoJ igazgatótanácsának tagja, Masu, óvatosan héja hangnemet ütött meg, továbbra is napirenden tartva a további monetáris szigorítás lehetőségét, és figyelmeztetett a gyenge jen által táplált inflációra.

Decemberben a japán háztartások fogyasztása 2,6%-kal esett éves alapon, jóval elmaradva a 0,1%-os várakozástól, és jelentősen rosszabbul teljesítve a novemberi 2,9%-os növekedéshez képest, ami az infláció fogyasztókra gyakorolt nyomását tükrözi.

Ausztrália: Az RBA elnöke, Michele Bullock hangsúlyozta, hogy a kamatemelés szükséges volt a kapacitáskorlátok, az erős munkaerőpiac és a tartós infláció miatt.

A Kínai Népi Bank (PBOC) a mai USD/CNY referenciaárfolyamot 6,99590-en határozta meg, miközben az előrejelzések 6,9517-et feltételeztek.

Az Indiai Jegybank az általános várakozásoknak megfelelően 5,25%-on tartotta az irányadó kamatlábat.

Az Egyesült Államokkal kötött kereskedelmi megállapodást követően India akár 80 milliárd dollár értékben is vásárolhat Boeing repülőgépeket – számolt be róla a CNBC.

A CME az extrém volatilitás miatt megemelte az arany- és ezüstkontraktusok fedezeti követelményeit.

A nemesfémek piacán részleges megnyugvás és visszapattanás látható a korábbi esést követően: az arany mintegy 1,5%-kal emelkedik, tesztelve az 4 850 dollár/uncia szintet, míg az ezüst körülbelül 3,5%-kal erősödik, és 73 dollár/uncia körül mozog.

Részleges korrekció figyelhető meg a kriptopiacon is: a Bitcoin több mint 2%-kal emelkedik, 65 100 dollárig, míg az Ethereum több mint 3%-os pluszban van, 1 920 dollár körül.

