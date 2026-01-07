Reggeli összefoglaló (07.01.2026)

Az amerikai indexek határidős ügyletei nagyrészt stagnálnak, ami a befektetők óvatosságát tükrözi a mai tervezett makroadatok (JOLTS álláslehetőségek és az ISM szolgáltatási PMI) előtt. A legnagyobb elmozdulásokat a Russell 2000, amely visszatért a lélektani 2600-as szint fölé (US2000: +0,15%), valamint a Nasdaq 100, amely 0,2%-os mínuszban van.

Donald Trump a közösségi médiában közzétett bejegyzésében közölte, hogy Venezuela ideiglenes hatóságai 30-50 millió hordónyi, szankciókkal sújtott olajat fognak átadni az Egyesült Államoknak, hogy azt piaci áron értékesítsék. Az amerikai elnök utasította Chris Wright energiaügyi minisztert, hogy azonnal hajtsa végre a tervet. Az olaj már a második egymást követő napon esik (Brent: -0,8%, WTI: -1,2%).

Az ázsiai-csendes-óceáni piacok a mesterséges intelligencia és a technológiai részvények által vezérelt rekord évkezdet után korrigálnak. A legnagyobb csökkenés Kínában (CHN.cash: -1,25%) és Hongkongban (HK.cash: -1%) tapasztalható, enyhébb veszteségek Japánban (JP225: -0,3%) és Ausztráliában (AU200.cash: -0,3%).

Az ausztrál CPI infláció novemberben 3,4% volt, az októberi 3,8%-ról lefelé. Az inflációs nyomás az áruk és szolgáltatások körében mérséklődött, főként az energia- és utazási árak lassabb emelkedése miatt. A legnagyobb mértékben a lakhatás, az élelmiszerek és a közlekedés járult hozzá. Az AUDUSD (+0,17%) továbbra is emelkedik a vártnál gyengébb CPI ellenére, amit a ragadós maginfláció, az RBA célértéke feletti értékek és a havi adatok kisebb jelentősége a negyedéves adatokkal szemben.

A japán szolgáltatási szektor aktivitása decemberben nőtt, de a bővülés üteme május óta a leggyengébb volt. A szolgáltatási PMI a vártnál nagyobb mértékben, 51,6-ra csökkent a novemberi 53,2-ről (előrejelzés: 52,5). Az új megrendelések növekedése a javuló exportkereslet ellenére gyengült. A foglalkoztatás 2023 közepe óta a leggyorsabb ütemben nőtt, miközben a költségek és az árak meredeken gyorsultak. Az üzleti hangulat továbbra is historikusan erős maradt, ami növelte a beruházási várakozásokat és fokozta a nyomást a Bank of Japanra, támogatva a jent (USDJPY: -0,2%).

A dollárindex visszacsúszott a 30 napos exponenciális mozgóátlaga alá (USDIDX: -0,07%), bár a devizapiaci volatilitás továbbra is visszafogott. Az AUD és a JPY ma a makroadatok hatására a többi G10 devizát felülmúlja, míg az új-zélandi dollár a leggyengébb (NZDUSD: -0,1%, NZDJPY: -0,25%, AUDNZD: +0,25%). Az EURUSD mindössze 0,05%-kal pattant vissza a tegnapi 1,169-es esés után.

A nemesfémek mély korrekciót hajtanak végre a közelmúltbeli rally után. A legnagyobb mértékben a PLATINUM esik (-7,40%), az ARANY 1,05%-kal 4.446 USD/unciára, az ARANY pedig 3,5%-kal 78,34 USD/unciára.

A kriptovaluták mérsékelt pesszimizmust mutatnak. A Bitcoin 0,7%-kal 92 750 USD-re, míg az Ethereum 0,85%-kal 3252 USD-re esik.

