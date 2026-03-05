Reggeli összefoglaló (05.03.2026)

Donald Trump a katonai műveletek mértékét „10-ből 15-re” értékelte.

Az amerikai Szenátus megszavazta a katonai erő fenntartását és annak lehetőségét, hogy Donald Trump tovább folytassa a konfliktust Iránnal. A Trump hatalmának korlátozásáról szóló indítványt 47 („mellette”) – 53 („ellene”) arányban elutasították, pártvonalak mentén (demokraták mellette; republikánusok ellene). A szövegről ma a Képviselőházban szavaznak.

Irán a hírek szerint ma reggel újabb rakétasorozatot indított Izrael felé.

Az ENSZ menekültügyi ügynöksége szerint a konfliktus hatalmas népességmozgásokat idéz elő a térségben, és csak Teheránból mintegy 100 000 ember távozott.

A Qatar Airways evakuációs járatokat indít európai országok felé. Az első repülőgép Rijádból Frankfurtba indul.

Az amerikai indexkontraktusok ismét csökkennek, a tegnapi kereskedés során látott átmeneti megkönnyebbülés után (US100: -0.5%; US500: -0.4%).

A Brent és a WTI olaj további 2%-kal emelkedik, hasonlóan a földgáz kontraktusokhoz (NATGAS: +1.7%).

Az arany 0.3%-kal 5157 USD-ra emelkedik, míg az ezüst 1.2%-kal 82.70 USD-ra csökken.

A dollár ismét dominál az FX-piacon. A dollárindex szinte teljesen ledolgozta a tegnapi esést (USDIDX: +0.3%). A legnagyobb veszteségeket a kockázatérzékeny antipód devizák mutatják (AUDUSD: -0.5%, NZDUSD: -0.3%). Az EURUSD az 1.1600-as támaszt teszteli (jelenleg: -0.3% 1.1599-re).

Az ázsiai részvénypiacok erős felpattanást mutattak csütörtökön, miután a közel-keleti konfliktus miatt korábban jelentős esések következtek be. Az emelkedések élén a dél-koreai KOSPI állt (jelenleg kb. +10%), a Nikkei 225 is emelkedett (kb. 1.9%), míg a kínai HSCEI az első felpattanás után ismét csökkenésbe fordult (kb. -0.5%).

A Broadcom részvényei 4.7%-kal emelkednek az after-hours kereskedésben a konszenzusnál jobb eredményeknek (19.31 milliárd USD bevétel) és az optimista előrejelzéseknek köszönhetően. Az AI szektorból származó bevétel 106%-kal ugrott meg, és a vezérigazgató 2027-re több mint 100 milliárd USD bevételt vár az AI chipekből. A gyengébb infrastruktúra-szoftver eredmények ellenére az olyan óriások számára készített dedikált gyorsítók iránti kereslet, mint a Meta vagy a Google, hajtja a vállalat növekedését.

A venezuelai állami bányavállalat, a Minerven megállapodást kötött arról, hogy legfeljebb 1000 kg dore (finomítatlan) aranyat ad el a Trafigura kereskedőcégnek az amerikai piacokra. A megállapodás magában foglalja az aranyrudak amerikai finomítókba történő szállítását is, és az USA belügyminisztere, Doug Burgum venezuelai látogatása során dolgozták ki.

Kína 2026-ra 4.5–5% közötti GDP-növekedési célt tűzött ki. Emellett a költségvetési hiány a GDP 4%-a lehet, az inflációs célt pedig 2%-ban határozták meg.

Az EKB részéről Olli Rehn kijelentette, hogy a központi banknak higgadtan kell kezelnie a geopolitikai sokkot, és nem szabad elhamarkodott döntéseket hoznia a kamatlábakkal kapcsolatban.

