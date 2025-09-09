Reggeli összefoglaló (09.09.2025)

Az ázsiai-csendes-óceáni térségben vegyes hangulatban zajlott a kereskedés. A japán JP225 0,95%-ot esett, a kínai indexek -/+0,50% között ingadoztak, míg az ausztrál AU200.cash 0,50%-ot veszített.

Az arany 0,56%-kal 3.655 dollár/uncia rekordszintre emelkedett, az ezüst pedig 2011 óta először lépte át a 41 dolláros szintet. Az amerikai dollár enyhén gyengült (USDIDX: -0,11%).

Ausztráliában a NAB augusztusi felmérése szerint az üzleti bizalom 4-re csökkent (8-ról), míg a feltételek 7-re javultak (5-ről). A foglalkoztatás 6-ra, a jövedelmezőség 4-re emelkedett, a rendelésállomány pedig két év óta először fordult pozitívba.

Akazawa kereskedelmi megbízott megerősítette, hogy a japán árukra, köztük az autókra kivetett amerikai vámok szeptember 16-ig csökkennek. A viták azonban továbbra is megoldatlanok, és Akazawa folytatja a tárgyalásokat Washingtonban.

Szöul elutasította a Japánhoz hasonló, 350 milliárd dolláros beruházási kötelezettségvállalásra vonatkozó amerikai követeléseket. A tárgyalások késnek, mivel mindkét fél keresi a megoldásokat.

A kínai kereskedelmi minisztérium kanadai tisztviselőkkel, köztük Saskatchewan állam miniszterelnökével és a miniszterelnök parlamenti titkárával folytatott megbeszéléseket. A megbeszélések középpontjában a kereskedelem, a mezőgazdaság és az energetikai együttműködés állt, jelezve Peking nyitottságát mind szövetségi, mind tartományi szinten.

François Bayrou francia miniszterelnököt bizalmi szavazáson leváltották, bár az eredmény várható volt. A piaci hatások korlátozottak voltak, az euró árfolyama nagyrészt nem változott.

A piacok agresszív Fed kamatcsökkentést áraznak, a szeptemberi 50 bázispontos lépés esélye a csütörtöki CPI-jelentéstől függ (jelenleg 12%).

A mainstreammel ellentétben a Goldman Sachs vezérigazgatója, David Solomon kijelentette, hogy a Fed politikája nem „kivételesen korlátozó”, ami az erős kockázati étvágyra utal. Figyelmeztetett, hogy a kereskedelempolitika lassította a beruházásokat, de az általános feltételek továbbra is kedvezőek.

