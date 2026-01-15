Reggeli összefoglaló (15.01.2026)

Az amerikai részvényindexek határidős ügyletei két napnyi eladás után ismét emelkednek, amit a TSMC legfrissebb eredményei is alátámasztanak, amelyek a mesterséges intelligencia iparági óriások, például az Nvidia és az AMD számára is lakmuszpapírként szolgálhatnak.

A Nasdaq határidős indexek vezetik az emelkedést (US100: +0,3%), őket követi a Russell 2000 (US2000: +0,25%), az S&P 500 (US500: +0,15%) és a Dow Jones (US30: +0,1%).

Scott Bessent, az amerikai pénzügyminiszter a japán kollégájával folytatott megbeszélésen állítólag aggodalmát fejezte ki az USD/JPY volatilitása miatt, és következetes monetáris politikát és kommunikációt sürgetett.

Az ázsiai-csendes-óceáni térségben vegyes a hangulat. A japán Nikkei 225 kissé visszahúzódott a tegnapi történelmi csúcsról (-0,9%), mivel a kormány további költségvetési támogatására vonatkozó remények lehűltek, és a kötvényhozamok visszapattantak. A TSMC eredményeinek várakozása óvatosságot vált ki a technológiai részvényeknél, ami leginkább a kínai piacokat terheli (CHN.cash: -0,2%). Eközben emelkedés volt tapasztalható Dél-Koreában (Kospi: +1,3%) és Ausztráliában (AU200.cash: +0,3%).

A TSMC a negyedik negyedévben rekordnyereséget ért el, a nettó nyereség 35%-kal nőtt az AI és a nagy teljesítményű számítási chipek iránti erős keresletnek köszönhetően, és ezzel felülmúlta a konszenzusos becsléseket. A bevétel először haladta meg az 1 billió NT$-t, miközben a 7 nm alatti fejlett chipek az eladások 77%-át tették ki. A növekedést elsősorban az olyan ügyfelek, mint az Nvidia és az AMD, valamint a mesterséges intelligencia terjedése hajtja. A vállalat növeli a 2 nm-es kapacitást, ami támogatja a 2026-ig tartó kilátásokat, bár a gyengébb okostelefon-kereslet korlátozhatja a növekedést.

Kína olyan szabályokon dolgozik, amelyek korlátozzák a fejlett AI-chipek számát, amelyeket a helyi vállalatok külföldi beszállítóktól, például az Nvidiától vásárolhatnak - jelentette a Reuters. Az intézkedések várhatóan nem teljes tilalom, hanem rendelési korlátozások formájában valósulnak meg, miután az Egyesült Államok jóváhagyta a H200-as chipek exportját, és a politikai feszültségek fokozódtak.

Az amerikai dollárindex a tegnapi visszalépés után (USDIDX: +0,1%), főként a svájci frank (USDCHF: +0,15%) és a jen (USDJPY: +0,2%) gyengélkedésének köszönhetően újra emelkedik. Egyedül az ausztrál dollár áll ellen a mozgásnak (AUDUSD flat). Az EURUSD 0,1%-kal 1,1635-re csökkent.

A nemesfémek meredeken visszahúzódnak a közelmúltbeli rally után, amelyet a tartós politikai bizonytalanság és az iráni amerikai beavatkozás növekvő kockázata hajtott. A legnagyobb mértékben az ezüst esik vissza 90 dollár alá (-4% 89,30 dollárra), amelyet a platina követ (-3,2% 2326 dollárra). Az arany 0,4%-kal 4.606 dollárra csökkent.

A Brent és a WTI nyersolaj ötnapos rallyt szakított meg, és mintegy 1,5%-ot esett.

A kriptovaluták is korrigálnak: A Bitcoin 0,8%-kal 96 290 dollárra, míg az Ethereum 1,1%-kal 3315 dollárra esett.

